Армия РФ 450 раз ударила по Запорожской области, на Донетчине и Херсонщине из-за обстрелов есть раненые: как прошли сутки в регионах

Армия страны-агрессора продолжает атаковать Украину из разных типов оружия. В Донецкой и Херсонской областях из-за обстрелов ранены более 10 человек, по Запорожской области было нанесено 450 ударов, а в Сумской области прозвучал 31 взрыв.

Воздушные силы уничтожили 16 вражеских беспилотников

Согласно сообщению Воздушных Сил ВСУ, за прошедшие сутки 21 июля 2024 года на юге и востоке Украины противовоздушной обороной уничтожено 16 вражеских беспилотников разных типов.

Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области есть повреждения

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, во время обстрела из РСЗО с. Русская Лозовая повреждены 2 частных домовладения.

В результате ракетных обстрелов г. Дергачи повреждено учебное заведение.

В результате обстрела с. Черкасские Тишки горела трава на открытой территории и хозяйственная постройка на площади 50 м.кв.

В поселке Белый Колодец произошло попадание двух КАБов на территорию элеватора.

За пределами с. Лесное и в с. Кондрашовка в результате обстрела горела трава на площади 2,5 Га.

В с. Кирилловка в результате обстрела горел трактор.

В с. Лосовка в результате обстрела горели три дома, гараж и 4 хозяйственные постройки.

Оккупанты нанесли 450 ударов по Запорожской области

В течение суток оккупанты нанесли 450 ударов по 8 населенных пунктах Запорожской области, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

В частности, войска РФ нанесли 4 авиационных удара по Степногорску и Новоандреевке.

179 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку. 4 обстрела РСЗО накрыли Роботино и Новоандреевку. 263 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Донецкой области есть погибшие и раненые из-за вражеских обстрелов

Согласно сообщению главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

В Курахово повреждены 2 многоэтажки, по 1 частному дому повреждены в Горняке, Солнцовке и Кураховке.

В Лимане повреждено админздание, в Ямполе — 2 дома. В Малиновке Николаевской общины поврежден инфраструктурный объект. В Константиновке ранен человек, повреждены 12 частных домов, многоэтажка, 2 магазина, 3 инфраструктурных объекта. В Ильиновской общине повреждены 2 объекта: в Клебан-Быке и Берестке.

Многочисленным обстрелам подверглась Торецкая община: в Торецке погиб человек, повреждены 2 дома и админздание; в Северном ранены 2 человека, поврежден дом; в Нелиповке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской общине повреждены 8 частных домов, 3 многоэтажки и 4 хозяйственные постройки. В Соледарской общине разрушено сельскохозяйственное здание.

Враг атаковал Никопольщину из разных типов оружия

"Еще несколько раз вечером враг атаковал Никопольщину", — сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В частности, из тяжелой артиллерии бил по Марганецкой общине. Дронами-камикадзе попал по Покровской и Никополю. Поврежден частный дом. Люди целые.

По уточненной информации, из-за вчерашнего обстрела Красногригорьевской общины изуродованы 13 дачных домов, авто и линия электропередач.

В Херсонской области из-за российской агрессии 9 человек получили ранения

Согласно сообщению начальника Херсонской области Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Камышаны, Первомайское, Приднепровское, Садовое, Кизомис, Станислав, Широкая Балка, Велетенское, Берислав, Новоберислав, Ольговка, Бургунка, Тягинка, Михайловка и город Херсон.

Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, учебное заведение, типографию, магазин, кафе и станцию техобслуживания; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 2 многоэтажки и 4 частных дома. Повреждены хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.

Армия РФ атаковала общину в Николаевской области FPV-дроном

Вчера, 21 июля, в 16:59 в результате атаки FPV-дроном на территории с. Солончаки Куцурубской общины повреждены здание и автомобиль. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В Сумской области раздался 31 взрыв

Ночью и утром россияне провели 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 31 взрыв, сообщили в Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская общины.