Армія РФ атакувала Україну безпілотниками і ракетою, Харківщину – КАБами, а по Запорізькій області завдала понад 400 ударів: ситуація у регіонах

Країна-агресор спрямувала по Україні ракету Х-59/Х-69 та безпілотники різних типів. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені у Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.

Сили ППО збили ракету Х-59/69 та 11 безпілотників різних типів

Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на 27 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 та чотирма ударними БпЛА Shahed.

Зазначається, що усі цілі було збито силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях.

Крім того, протягом минулої та за поточну добу протиповітряною обороною знищено ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках: 4 розвідувальні БпЛА Supercam, 1 ударно-розвідувальний БпЛА "Форпост", 1 БпЛА (тип встановлюється), 2 баражуючі боєприпаси "Ланцет".

Ворог випустив по Харківщині КАБи, БпЛА та ракету Х-38

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, за добу по території Харківщини було випущено 24 ворожі КАБи, 4 БПЛА, 1 ракету Х-38.

Зокрема, окупанти трьома FPV-дронами вдарили по селу Івашки. Пошкоджено два приватних будинки, автомобіль та господарчі споруди.

Внаслідок влучання FPV-дрону між двома АЗС у м. Куп'янськ горіла трава на площі 15м.кв.

У с. Глушківка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2,5 Га.

У с. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу горіла трава на площі 700м.кв.

За межами с. Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла трава на площі 400м.кв.

За межами с. Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілу ударним БПЛА "Ланцет" пошкоджено навантажувач "JCB".

Армія РФ 15 разів обстріляла населені пункти Донеччини

Згідно з повідомленням голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, у Мар'їнській громаді обстріляні Максимільянівка, Катеринівка і Єлизаветівка. Під вогнем — приватний сектор Курахового і Гострого. У Селидовому пошкоджено 7 промислових будівель та інфраструктурний об'єкт. Гродівка та Іванівка зазнали ударів КАБами.

У Лимані пошкоджено 2 адмінбудівлі, будинок, крамницю та інфраструктурний об'єкт. У Костянтинівці пошкоджено будинок, у Предтечиному — 5 будинків, у Миколаївці — 9.

У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецьку поранено людину, пошкоджено будинок. У Сіверську зруйновано будинок.

Полтавщина була атакована безпілотником

Росія вночі атакувала Полтавщину БпЛА, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Є пошкодження промислового об'єкта. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. На щастя, без постраждалих.

У Запорізькій області через ворожі обстріли троє поранених

Двох жінок та одного чоловіка поранено внаслідок російських атак по Запорізькому району, розповів начальник Запорізької області Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти завдали 408 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Кам’янському, Лобковому, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці.

224 БпЛА різної модифікації атакували Лежине, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 9 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 167 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Щербаків.

Надійшло 50 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Через російську агресію на Херсонщині 8 людей дістали поранення

Згідно з повідомленням начальника Херсонської області Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Бургунка, Осокорівка, Микільське, Понятівка, Львове, Берислав, Садове, Одрадокам'янка, Федорівка, Тягинка, Придніпровське, Зеленівка, Антонівка, Чорнобаївка, Новоолександрівка, Осокорівка, Дніпровське та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та спорткомплекс; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 3 приватних будинки.Також пошкоджено автомийки, гаражне приміщення, автобуси, карета "швидкої" та приватні автомобілі.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.

Армія РФ обстріляла громаду у Дніпропетровській області

За словами голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака, ввечері російська армія двічі била по Марганецькій громаді Нікопольського району. Спершу – дроном-камікадзе. Потім – артилерією.

"За своє агресор знову взявся із самого ранку. Цього разу поцілив БпЛА по Нікополю. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в його повідомленні.

На Сумщині пролунало 60 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 60 вибухів, повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Ворожбянська та Великописарівська громади.