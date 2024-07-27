Армия РФ атаковала Украину беспилотниками и ракетой, Харьковщину – КАБами, а по Запорожской области нанесла более 400 ударов: ситуация в регионах

Страна-агрессор направила по Украине ракету Х-59/Х-69 и беспилотники разных типов. В результате вражеских обстрелов есть раненые в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Силы ПВО сбили ракету Х-59/69 и 11 беспилотников разных типов

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 27 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 и четырьмя ударными БпЛА Shahed.

Все цели были сбиты силами и средствами Сил обороны Украины в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях.

Кроме того, за прошедшие и за текущие сутки противовоздушной обороной уничтожено еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях: 4 разведывательных БпЛА Supercam, 1 ударно-разведывательный БпЛА "Форпост", 1 БпЛА (тип устанавливается), 2 баражирующих боеприпаса "Ланцет".

Враг выпустил по Харьковщине КАБы, БпЛА и ракету Х-38

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, за сутки по территории Харьковщины было выпущено 24 вражеских КАБа, 4 БпЛА, 1 ракета Х-38.

В частности, оккупанты тремя FPV-дронами ударили по селу Ивашки. Повреждены два частных дома, автомобиль и хозяйственные постройки.

В результате попадания FPV-дрона между двумя АЗС в г. Купянск горела трава на площади 15м.кв.

В с. Глушковка Купянского района в результате обстрела горела трава на площади 2,5 Га.

В с. Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела горела трава на площади 700 м.кв.

За пределами с. Купянск-Узловой Купянского района в результате обстрела горела трава на площади 400 м.кв.

За пределами с. Богуславка Изюмского района в результате обстрела ударным БпЛА "Ланцет" поврежден погрузчик JCB.

Армия РФ 15 раз обстреляла населенные пункты Донбасса

Согласно сообщению главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, в Марьинской общине обстреляны Максимилиановка, Екатериновка и Елизаветовка. Под огнем – частный сектор Курахового и Острого. В Селидово повреждены 7 промышленных зданий и инфраструктурный объект. Гродовка и Ивановка получили удары КАБами.

В Лимане повреждены 2 админздания, дом, магазин и инфраструктурный объект. В Константиновке поврежден дом, в Предтечино — 5 домов, в Николаевке — 9.

В Часовоярской общине повреждены 7 частных домов и 2 многоэтажки. В Торецке ранен человек, поврежден дом. В Северске разрушен дом.

Полтавщина была атакована беспилотником

Россия ночью атаковала Полтавщину БПЛА, сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Имеются повреждения промышленного объекта. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. К счастью, без пострадавших.

В Запорожской области из-за вражеских обстрелов трое раненых

Две женщины и один мужчина ранены в результате российских атак по Запорожскому району, рассказал начальник Запорожской области Иван Федоров.

За сутки оккупанты нанесли 408 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ совершили 8 авиационных ударов по Каменскому, Лобковому, Роботиному, Малой Токмачке и Малиновке.

224 БпЛА разной модификации атаковали Лежино, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 9 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино. 167 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Щербаков.

Поступило 50 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Из-за российской агрессии в Херсонской области 8 человек получили ранения

Согласно сообщению начальника Херсонской области Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Бургунка, Осокоровка, Никольское, Понятовка, Львово, Берислав, Садовое, Одрадокаменка, Федоровка, Тягинка, Приднепровское, Зеленовка, Антоновка, Антоновка, Чернобаевка, Новоалександровка, Осокоровка, Днепровское и город Херсон.

Российские военные попали в объект критической инфраструктуры и спорткомплекс; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе многоэтажку и 3 частных дома. Также повреждены автомойки, гаражное помещение, автобусы, карета "скорой" и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения.

Армия РФ обстреляла общину в Днепропетровской области

По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, вечером российская армия дважды била по Марганецкой общине Никопольского района. Сначала – дроном-камикадзе. Затем – артиллерией.

"За свое агрессор снова взялся с самого утра. В этот раз попал БпЛА по Никополю. К счастью, никто не пострадал", — говорится в его сообщении.

В Сумской области раздалось 60 взрывов

Ночью и утром россияне провели 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 60 взрывов, сообщили в Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Ворожбянская и Великописаревская общины.