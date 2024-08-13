Вночі РФ атакувала Україну балістикою і дронами: яка ситуація в регіонах

У ніч на 13 серпня ворог атакував 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" та 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed", повідомили у Повітряних силах. В результаті протиповітряного бою було збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Російські війська атакували цивільну інфраструктуру Чернігівщини

Пошкоджені будівлі, виникла пожежа. До ліквідації наслідків удару залучалися 4 одиниці техніки та 25 надзвичайників. Загиблих та постраждалих не має, повідомили в МВС.

По Запорізькій області росіяни вдарили 386 разів

Впродовж доби окупанти 386 разів били по 7 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили авіаційний удар по Малинівці. 247 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. 12 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Оріхів. 126 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки, та Левадного, повідомили в ОВА.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині 17 людей отримали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Велетенське, Придніпровське, Томина Балка, Станіслав, Зимівник, Понятівка, Антонівка, Дар'ївка, Садове, Музиківка, Берислав, Бургунка, Червоний Маяк, Михайлівка, Крупиця, Одрадокам'янка, Шляхове, Веселе та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили в адмінбудівлі; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 7 багатоповерхівок та 36 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін, господарські споруди, приватні автомобілі та автівку "швидкої".

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 17 - дістали поранення, з них - 2 дитини.

Росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини

За добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1839 людей, у тому числі 126 дітей, повідомляє очільник Донеччини Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади зруйновано будинок, пошкоджено 6 будинків і 2 соціальні заклади.

Покровський район. В Українську Селидівської громади 2 людини загинули і 1 поранена. Обстріляне Курахове, околиці Очеретинської, Мар'їнської і Гродівської громад.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади 3 будинки зруйновано і 4 пошкоджено. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, зруйновано будинок, пошкоджено 5 будинків; також у громаді пошкоджено 4 будинки у Миколаївці.

Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлова будівля. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Нікопольщина була під ударами ворога з вечора і до ранку

Агресор застосовував дрони-камікадзе, важку артилерію і РСЗВ "Град". Гатив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах, повідомили в ОВА.

Зайнялася суха трава – вогонь рятувальники вгамували. Пошкоджені 5 приватних будинків, 3 господарські споруди, гараж, авто, лінія електропередач. Атакувала російська армія і Криворіжжя. На Грушівську громаду спрямувала БпЛА. Всюди минулося без загиблих та постраждалих.

На Харківщині росіяни атакували Богодухівський район

В результаті обстрілу з РСЗВ селища Золочів Богодухівського району були пошкоджені вікна, фасади будинків та електромережі. У м. Богодухів, за межами Гутянського лісництва внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка. Пошкоджено скління вікон та покрівлі 23 приватних будинків. Постраждала 75-річна жінка, а також у 4 дітей віком від кількох місяців до 11 років діагностували гостру реакцію на стрес.

У с. Москаленки внаслідок обстрілу горіла зруйнована господарча споруда та паркан. У с. Заброди внаслідок ракетного обстрілу постраждала жінка 49 років, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Куп'янському районі в с. Кіндрашівка внаслідок обстрілу горіла трава.

У Ізюмському районі в с. Піски-Радьківські внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка.

У Чугуївському районі в м. Вовчанськ, внаслідок влучання FPV-дрона отримав поранення 72-річний чоловік.

На Сумщині ворог поцілив у будівлю лікарні

Внаслідок ворожого ракетно-авіаційного удару, попередьно, зазнала поранень одна людина, повідомили в ОВА.

Пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні, кілька автомобілів. Без електро та газопостачання залишилася частина населення міста Суми. На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ліквідовуються.