Ночью РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: какая ситуация в регионах

В ночь на 13 августа враг атаковал 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 38 ударными БпЛА типа "Shahed", сообщили в Воздушных силах. В результате противовоздушного боя было сбито 30 вражеских БПЛА в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Черниговщины

Повреждены здания, возник пожар. К ликвидации последствий удара привлекались 4 единицы техники и 25 чрезвычайников. Погибших и пострадавших нет, сообщили в МВД.

По Запорожской области россияне ударили 386 раз

За сутки оккупанты 386 раз били по 7 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ нанесли авиационный удар по Малиновке. 247 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное. 12 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Орехов. 126 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Малиновки и Левадного, сообщили в ОВА.

Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области 17 человек получили ранения

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Белозерка, Огромное, Приднепровское, Томина Балка, Станислав, Зимовник, Понятовка, Антоновка, Дарьевка, Садовое, Музыковка, Берислав, Бургунка, Красный Маяк, Михайловка, Крупица, Одрадо Веселый и город Херсон, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в админздания; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 7 многоэтажек и 36 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, частные автомобили и автомобиль "скорой".

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 17 — получили ранения, из них — 2 ребенка.

Россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донбасса

В сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 1839 человек, в том числе 126 детей, сообщает глава Донецкой области Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Богоявлении Угледарской общины разрушен дом, повреждены 6 домов и 2 социальных учреждения.

Покровский район. В Украинской Селидовской общине 2 человека погибли и 1 ранен. Обстрелян Курахово, окрестности Очеретинской, Марьинской и Гродовской общин.

Краматорский район. В Торском Лиманской общине 3 дома разрушены и 4 повреждены. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, разрушен дом, повреждено 5 домов; также в общине повреждены 4 дома в Николаевке.

Бахмутский район. В Торецке 1 человек погиб и 2 ранены, поврежден дом. В Часовоярской общине повреждены 6 частных домов, многоэтажка и нежилое здание. В Северске повреждены 3 дома.

Никопольщина была под ударами врага с вечера и до утра

Агрессор применял дроны-камикадзе, тяжелую артиллерию и РСЗО "Град". Бил по Никополю, Марганецкой, Красногригоревской и Покровской общинам, сообщили в ОВА.

Повреждены 5 частных домов, 3 хозяйственные постройки, гараж, авто, линия электропередач. Атаковала русская армия и Криворожье. На Грушевскую общину направила БпЛА. Повсюду обошлось без погибших и пострадавших.

В Харьковской области россияне атаковали Богодуховский район

В результате обстрела из РСЗО поселка Золочев Богодуховского района были повреждены окна, фасады домов и электросети. В г. Богодухов, за пределами Гутянского лесничества, в результате обстрела горела хвойная подстилка. Поврежден остекление окон и кровли 23 частных домов. Пострадала 75-летняя женщина, а также у 4 детей от нескольких месяцев до 11 лет диагностировали острую реакцию на стресс.

В с. Москаленки в результате обстрела горела разрушенная хозяйственная постройка и забор. В с. Заброды в результате ракетных обстрелов пострадала женщина 49 лет, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В Купянском районе в с. Кондрашовка в результате обстрела горела трава.

В Изюмском районе в с. Пески-Радьковские в результате обстрела горела хвойная подстилка.

В Чугуевском районе в г. Волчанск, в результате попадания FPV-дрона получил ранение 72-летний мужчина.

В Сумской области враг попал в здание больницы

В результате вражеского ракетно-авиационного удара, предварительно, получил ранения один человек, сообщили в ОВА.

Повреждена линия электросети, газопровод, здание больницы, несколько автомобилей. Без электро и газоснабжения осталась часть населения Сумы. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки устраняются.