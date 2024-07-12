На Харківщині 3 загиблих, у Херсонській області семеро людей дістали поранення: як пройшла доба у регіонах

Окупанти атакували Україну ракетами і "шахедами", внаслідок чого загинули мирні жителі, і ще десятки дістали поранення. На Черкащині через збиття повітряної цілі виникла пожежа, а Запорізька область була обстріляна понад 400 разів.

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Сили ППО збили 5 крилатих ракет та 11 "шахедів"

Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, увечері 11 липня 2024 року окупанти атакували із літаків стратегічної авіації 5-ма крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101, а протягом ночі – 19-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 та безпілотниками невстановленого типу.

Як зазначили у ПС, основним напрямком удару був Старокостянтинів.

До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях. Також протиповітряною обороною збито 11 "шахедів" та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.

На Харківщині через обстріли є загиблі і поранені

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, у селищі Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок обстрілу горіло два багатоквартирні будинки та господарчі споруди. Постраждали 9 людей: чоловіки 22, 38, 43, 44, 45, 64 та жінки 47, 63, 68 років. Загинули два чоловіки та одна жінка. Крім того, внаслідок обстрілу КАБ було пошкоджено вікна, двері, дахи приватних житлових будинків.

У с. Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу ФАБ-1500 приватного домоволодіння горіли гараж та 3 легкових автомобілі. Зруйновано приватний будинок, а також пошкоджено 12 приватних будинків. В результаті авіаційного удару постраждали чотири людини: двоє чоловіків віком 52 та 69 років, а також дві жінки 30 й 70 років. У всіх потерпілих — гостра реакція на стрес.

У с. Слатине Харківського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено три приватних будинки.

У с. Руські Тишки Харківського району внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 садового товариства горів будинок.

Ворог наніс 406 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти завдали 406 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, війська РФ здійснили 2 авіаційні удари по Варварівці.

170 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Успенівку та Новоандріївку. 4 обстріли РСЗВ накрили Новоандріївку, Малинівку та Роботине. 230 артобстрілів завдано по території Степногірська, Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, та Новопавлівки.

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині через російську агресію постраждали 7 людей

Згідно з повідомленням начальника Херсонської області Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Садове, Антонівка, Станіслав, Придніпровське, Томина Балка, Гончарне, Дніпровське, Первомайське, Чорнобаївка, Токарівка, Берислав, Гаврилівка, Тягинка, Дудчани, Хрещенівка, Осокорівка, Львове та місто Херсон.

Він розповів, що російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, газопровід, фермерське та комунальне підприємства; житлові квартали населених пунктів області, зокрема в 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Пошкоджено гаражні приміщення, приватні автомобілі, а також службове авто рятувальників.

Через російську агресію 7 людей дістали поранення.

У Донецькій області внаслідок обстрілів є загиблі і поранені

Як повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, у Новоселівці Першій Очеретинської громади 1 людина загинула і 2 поранені. У Кураховому пошкоджено приватні будинки, у Костянтинопільському — адмінбудівлю і підприємство. У Селидовому пошкоджено 2 п'ятиповерхівки. У Мирнограді 1 людина загинула і 13 поранено, пошкоджено понад 20 будинків.

У Лимані поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю і 9 господарчих будівель. Також у громаді пошкоджено 5 будинків у Зарічному, 3 у Ямполі і 2 у Торському. У Райгородку Миколаївської громади 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 12 будинків. У Романівці Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт.

У Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт, по 1 будинку пошкоджено у Щербинівці і Леонідівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську 1 людина загинула і 2 поранені, у Серебрянці пошкоджено будинок.

Агресор обстріляв дві громади Нікопольського району

"Ввечері агресор ще двічі обстрілював Нікопольщину з артилерії. Бив по Мирівській та Марганецькій громадах", - повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Вранці – поцілив дроном-камікадзе по Нікополю.

За уточненою інформацією, через вчорашню атаку у Марганецькій громаді зруйновані 4 господарські споруди. Ще стільки ж артснаряди понівечили. Побиті й 9 приватних будинків, гараж.

Минулося без загиблих і постраждалих.

На Сумщині пролунало 33 вибухи

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи, повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська та Середино-Будська громади.

На Черкащині через збиття повітряної цілі виникла пожежа

Згідно з повідомленням начальника Черкаської ОВА Ігоря Табунця, наші захисники знищили крилату ракету в Черкаському районі. А також мінуснули там ще одну ворожу ціль – її тип встановлюється. В обох випадках минулось без наслідків.

За попередньою інформацією, ще одну повітряну ціль наші оборонці знищили в небі над Золотоніщиною. У результаті загорілась суха рослинність. Пожежу ліквідували місцеві команди. Також пошкоджено лінію електропередач і вікна попередньо дев’яти приватних будинків.

Ворог обстріляв громаду на Миколаївщині

У ніч на 12 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу Shahed 131/136, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Також ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.