На Харьковщине 3 погибших, в Херсонской области семь человек получили ранения: как прошли сутки в регионах

Оккупанты атаковали Украину ракетами и "шахедами", в результате чего погибли мирные жители, и еще десятки получили ранения. В Черкасской области из-за сбития воздушной цели возник пожар, а Запорожская область была обстреляна более 400 раз.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Силы ПВО сбили 5 крылатых ракет и 11 "шахедов"

Согласно сообщению Воздушных Сил ВСУ, вечером 11 июля 2024 года оккупанты атаковали с самолетов стратегической авиации 5-ю крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101, а в течение ночи - 19-ю ударными БПЛА типа Shahed-131/136 и беспилотниками неустановленного типа.

Как отметили в ПС, основным направлением удара был Староконстантинов.

К отражению воздушного нападения противника привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного боя ракеты были сбиты в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях. Также противовоздушной обороной сбиты 11 "шахедов" и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.

На Харьковщине из-за обстрелов есть погибшие и раненые

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, в поселке Белый Колодец Чугуевского района в результате обстрела горело два многоквартирных дома и хозяйственные постройки. Пострадали 9 человек: мужчины 22, 38, 43, 44, 45, 64 и женщины 47, 63, 68 лет. Погибли два человека и одна женщина. Кроме того, в результате обстрела КАБ были повреждены окна, двери, крыши частных жилых домов.

В с. Боровая Изюмского района в результате обстрела ФАБ-1500 частного домовладения горели гараж и 3 легковых автомобиля. Разрушен частный дом, а также повреждены 12 частных домов. В результате авиационного удара пострадали четыре человека: двое мужчин в возрасте 52 и 69 лет, а также две женщины 30 и 70 лет. У всех пострадавших острая реакция на стресс.

В с. Слатино Харьковского района в результате обстрела из РСЗО повреждены три частных дома.

В с. Русские Тишки Харьковского района в результате обстрела УМПБ Д-30 садового общества горел дом.

Враг нанес 406 ударов по Запорожской области

В течение суток оккупанты нанесли 406 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

В частности, войска РФ нанесли 2 авиационных удара по Варваровке.

170 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Успеновку и Новоандреевку. 4 обстрела РСЗО накрыли Новоандреевку, Малиновку и Роботино. 230 артобстрелов нанесены по территории Степногорска, Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Новопавловки.

Поступили 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области из-за российской агрессии пострадали 7 человек

Согласно сообщению начальника Херсонской области Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомис, Садовое, Антоновка, Станислав, Приднепровское, Томина Балка, Гончарное, Днепровское, Первомайское, Чернобаевка, Токаревка, Берислав, Гавриловка, Тягинка, Дудчаны, Крещеновка, Осокоровка, Львово и город Херсон.

Он рассказал, что российские военные попали в объект критической инфраструктуры, газопровод, фермерское и коммунальное предприятия; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 2 многоэтажки и 10 частных домов. Повреждены гаражные помещения, частные автомобили, а также служебный автомобиль спасателей.

Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения.

В Донецкой области в результате обстрелов есть погибшие и раненые

Как сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, в Новоселовке Первой Очеретинской общины 1 человек погиб и 2 ранены. В Курахово повреждены частные дома, в Константинопольском - админздание и предприятие. В Селидово повреждены 2 пятиэтажки. В Мирнограде 1 человек погиб и 13 ранены, повреждены более 20 домов.

В Лимане ранен человек, повреждена многоэтажка, админздание и 9 хозяйственных построек. Также в общине повреждены 5 домов в Заречном, 3 в Ямполе и 2 в Торском. В Райгородке Николаевской общины 1 человек погиб и 3 ранены, повреждено 12 домов. В Романовке Ильиновской общины поврежден 1 объект.

В Торецке поврежден инфраструктурный объект, по 1 зданию повреждено в Щербиновке и Леонидовке. В Часовоярской общине повреждены 6 частных домов и 2 многоэтажки. В Северске 1 человек погиб и 2 ранены, в Серебрянке поврежден дом.

Агрессор обстрелял две общины Никопольского района

"Вечером агрессор еще дважды обстреливал Никопольщину из артиллерии. Бил по Мировской и Марганецкой общинам", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Утром – попал дроном-камикадзе по Никополю.

По уточненной информации, из-за вчерашней атаки в Марганецкой общине разрушены 4 хозяйственные постройки. Еще столько же артснаряды повредили. Побиты и 9 частных домов, гараж.

Обошлось без погибших и пострадавших.

В Сумской области прогремели 33 взрыва

Ночью и утром россияне провели 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва, сообщили в Сумской ОВД.

Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская и Середино-Будская общины.

В Черкасской области из-за сбития воздушной цели возник пожар

Согласно сообщению начальника Черкасской ОВА Игоря Табунца, наши защитники уничтожили крылатую ракету в Черкасском районе. А также минуснули там еще одну враждебную цель – ее тип устанавливается. В обоих случаях обошлось без последствий.

По предварительной информации, еще одну воздушную цель наши защитники уничтожили в небе над Золотоношским районом. В результате загорелась сухая растительность. Пожар был ликвидирован местными командами. Также повреждена линия электропередач и окна предварительно девяти частных домов.

Враг обстрелял общину в Николаевской области

В ночь на 12 июля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один БПЛА типа Shahed 131/136, сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

Также враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. Пострадавших нет.