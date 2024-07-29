573 обстріли Запорізької області, 11 поранених на Херсонщині: як минула доба в регіонах

У ніч на 29 липня ворог атакував територію України керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 та 10-ма ударними БпЛА. ППО вдалося збити ракету та дев’ять "шахедів". Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях, повідомили а Повітряних силах.

На Херсонщині поранено 11 людей

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Золота Балка, Приозерне, Комишани, Садове, Тягинка, Одрадокам'янка, Антонівка, Михайлівка, Микільське, Велетенське, Хрещенівка, Широка Балка, Нова Кубань, Львове, Новотягинка, Інженерне, Придніпровське, Берислав, Брускинське, Новоберислав та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію 11 людей дістали поранення, з них - 3 дитини

Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад, Пункт Незламності, дитячий майданчик та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 4 багатоповерхівки та 58 приватних будинків. Також пошкоджено господарчі та складські приміщення, гаражі та приватний транспорт.

По Запорізькій області росіяни вдарили 573 рази

Впродовж доби окупанти завдали 573 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Кам'янському та Гуляйполю, повідомили в ОВА.

299 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку. 5 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку та Роботине. 264 артобстріли завдано по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки та Левадного. Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Дніпропетровщині збили БпЛА і ракету

Вночі оборонці неба знищили над областю БпЛА. Серед них один розвідувальний, решта – шахеди. Приземлив підрозділ ПвК "Схід" й ракету, повідомили в ОВА. Уламки пошкодили 2 господарські споруди. Горіла суха трава.

Увечері агресор атакував Нікопольщину. Бив БпЛА та з важкої артилерії по Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Понівечені приватний будинок, 4 теплиці й 5 господарських споруд. Вранці окупанти спрямували на район дрони-камікадзе. Поцілили по Покровській громаді.

Харківщина була атакована ракетою та КАБами

Внаслідок ракетного обстрілу Харкова горіло приміщення об‘єкта інфраструктури. У Чугуївському районі в с. Симинівка внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено житловий будинок, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Куп’янську внаслідок обстріл КАБ пошкоджено один приватні будинки, був також обстріл з FPV-дрона по відкритій території. У Куп’янському районі в селі Стецьківка відбувся ворожий артобстріл, внаслідок чого пошкоджено 4 приватні будинки. У с. Стецьківка внаслідок артобстрілу пошкоджено приватні житлові будинки та лінія електромереж.

На Донеччині під обстрілами були чотири райони

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 367 людей, у тому числі 23 дитини, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено 3 будинки і будівлю підприємства.

Покровський район. У Катеринівці Мар'їнської громади поранено людину. У Гродівці зруйновано будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 гаражі та авто. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 4 об'єкти. У Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Торецьку поранено 2 людини, пошкоджено 5 будинків і 3 адмінбудівлі. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську зруйновано нежитлове приміщення, пошкоджено будинок.