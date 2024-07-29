573 обстрела Запорожской области, 11 раненых в Херсонской области: как прошли сутки в регионах

В ночь на 29 июля враг атаковал территорию Украины управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 и 10-ю ударными БпЛА. ПВО удалось сбить ракету и девять "шахедов". Воздушные цели уничтожены в Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областях, сообщили в воздушных силах.

В Херсонской области ранены 11 человек

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Золотая Балка, Приозерное, Камышаны, Садовое, Тягинка, Одрадокаменка, Антоновка, Михайловка, Никольское, Огромное, Крещеновка, Широкая Балка, Новая Кубань, Львове, Новотягинка, Инженер, Новоберислав и город Херсон, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Из-за российской агрессии 11 человек получили ранения, из них — 3 ребенка

Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, образовательное учреждение, Пункт Несокрушимости, детскую площадку и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 4 многоэтажки и 58 частных домов. Также повреждены хозяйственные и складские помещения, гаражи и частный транспорт.

По Запорожской области россияне ударили 573 раза

За сутки оккупанты нанесли 573 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ совершили 5 авиационных ударов по Каменскому и Гуляйполю, сообщили в ОВА.

299 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку. 5 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку, Новоандреевку и Роботино. 264 артобстрела нанесены по территории Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Новоданиловки, Малиновки и Левадного. Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Днепропетровской области сбили БпЛА и ракету

Ночью защитники неба были уничтожены над областью БпЛА. Среди них один разведывательный, остальные – шахеды. Приземлило подразделение ПВК "Восход" и ракету, сообщили в ОВА. Обломки повредили 2 хозяйственные постройки. Горела сухая трава.

Вечером агрессор атаковал Никопольщину. Бил БпЛА и из тяжелой артиллерии по Марганецкому и Красногригоревскому общинам. Изуродованы частный дом, 4 теплицы и 5 хозяйственных построек. Утром оккупанты направили на район дроны-камикадзе. Попали по Покровской общине.

Харьковщина была атакована ракетой и КАБами

В результате ракетных обстрелов Харькова горело помещение объекта инфраструктуры. В Чугуевском районе в с. Симиновка в результате обстрела КАБ поврежден жилой дом, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В Купянске в результате обстрелов КАБ повреждены один частные дома, был также обстрел из FPV-дрона по открытой территории. В Купянском районе в селе Стецьковка произошел вражеский артобстрел, в результате чего повреждены 4 частных дома. В с. Стецьковка в результате артобстрела повреждены частные жилые дома и линия электросетей.

В Донецкой области под обстрелами находились четыре района

Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 367 человек, в том числе 23 ребенка, сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Новоукраинке Угледарской общины повреждены 3 дома и здание предприятия.

Покровский район. В Екатериновке Марьинской общины ранен человек. В Гродовке разрушен дом.

Краматорский район. В Лимане повреждены 2 гаража и авто. В Заре Ильиновской общины повреждены 4 объекта. В Николаевке Константиновской общины поврежден дом.

Бахмутский район. В Торецке ранены 2 человека, повреждены 5 домов и 3 админздания. В Часовоярской общине повреждены 7 частных домов и 2 многоэтажки. В Северске разрушено нежилое помещение, поврежден дом.