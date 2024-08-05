РФ атакувала Україну дронами, на Харківщини підірвався чоловік: ситуація у регіонах (ФОТО)

У ніч проти понеділка, 5 серпня, російські окупанти запустили ударні безпілотники для обстрілу території України. Оборонцям неба вдалося знищити 24 ворожі БПЛА.

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, російські війська атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська та Курська у РФ.

За даними ПС ЗСУ, радіотехнічними військами було виявлено та супроводжено 24 ударні дрони. У результаті протиповітряного бою усі ворожі БПЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

На Київщині працювала ППО

Росіяни намагалися атакувати Київську область за допомогою БПЛА. Тривогу на Київщині оголошували двічі, тривала вона майже всю ніч.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалі відсутні. Падіння уламків фіксують поза межами населених пунктів на відкритій місцевості", - додав Руслан Кравченко.

Росіяни обстріляли Нікопольщину: є постраждалі і руйнування

Російські війська атакували ударними дронами та артилерією Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, цієї ночі найбільше окупанти атакували Покровську громаду. Там постраждали дві людини - 26-річний чоловік і 70-річна жінка. Лікуватися вони будуть вдома.

Крім того, у громаді пошкоджені кафетерій, торговельний павільйон, автомат з продажу води, понівечені 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, гаражі й авто. А ще - сонячні панелі, лінії електропередач і газогін.

Фото: Дніпропетровська ОВА Фото: Дніпропетровська ОВА Фото: Дніпропетровська ОВА Фото: Дніпропетровська ОВА Фото: Дніпропетровська ОВА Фото: Дніпропетровська ОВА Фото: Дніпропетровська ОВА Фото: Дніпропетровська ОВА

До того ж у Нікополі побите приватне підприємство. Від ворожих ударів потерпали і Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади - там минулося без постраждалих.

На Харківщини підірвався чоловік

У Новій Іванівці Лозівської громади Харківської області 47-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі й загинув, у ніч на понеділок у двох населених пунктах області внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Харківський р-н, Безлюдівська ТГ, с. Васищеве. Внаслідок падіння залишків БПЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру... Богодухівський р-н, Валківська ТГ, с. Ков'яги. Влучання уламків БПЛА "Шахед" по цивільній інфраструктурі", - зауважив Синєгубов.

На Херсонщині четверо поранених

У Херсонській області окупанти прицільно обстрілювали житлові квартали населених пунктів, інформує голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Благовіщенське, Кізомис, Велетенське, Садове, Станіслав, Берислав, Тягинка, Бургунка, Антонівка, Дар'ївка, Придніпровське і місто Херсон", - зауважив Прокудін.

Він зазначив, що "через російську агресію 4 людини отримали поранення".

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 4 багатоповерхівки та 10 приватних будинків.

Армія РФ завдала ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

Окупанти за добу завдали по Запорізькій області 472 удари, зокрема з авіації, дронів і артилерії, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 472 рази били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - зауважив він.

За його словами, ворог завдав 3 авіаційних удари по Лобковому та Малинівці. 293 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. 6 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе та Малу Токмачку. 170 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Також, за даними ОВА, надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Донеччині є загиблий

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини, інформує ОВА.

У Курахівській громаді пошкоджено 6 будинків у Трудовому, лінію електропередач в Успенівці. В Українську Селидівської ТГ поранено людину, пошкоджено 6 будинків, адмінбудівлю і нежитлове приміщення. У Гродівці 1 людина загинула і 1 поранена.

У Лимані пошкоджено адмінбудівлю і нежитлове приміщення. У Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджено 5 приватних будинків.

У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків і багатоповерхівка.