РФ атаковала Украину дронами, в Харьковской области подорвался мужчина: ситуация в регионах (ФОТО)

В ночь на понедельник, 5 августа, российские оккупанты запустили ударные беспилотники для обстрела территории Украины. Защитникам неба удалось уничтожить 24 вражеских БПЛА.

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, российские войска атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed из районов Приморско-Ахтарского и Курска в РФ.

По данным ПС ВСУ, радиотехническими войсками было обнаружено и сопровождено 24 ударных дрона. В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЕБ Воздушных сил в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

В Киевской области работала ПВО

Россияне пытались атаковать Киевскую область с помощью БПЛА. Тревогу в Киевской области объявляли дважды, длилась она почти всю ночь.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет. Падения обломков фиксируют вне населенных пунктов на открытой местности", — добавил Руслан Кравченко.

Россияне обстреляли Никопольщину: есть пострадавшие и разрушения

Российские войска атаковали ударными дронами и артиллерией Никопольский район Днепропетровской области, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, этой ночью больше всего оккупанты атаковали Покровскую общину. Там пострадали два человека – 26-летний мужчина и 70-летняя женщина. Лечиться они будут дома.

Кроме того, в общине повреждены кафетерий, торговый павильон, автомат по продаже воды, изуродованы 8 частных домов, 6 хозяйственных построек, гаражи и авто. А еще – солнечные панели, линии электропередач и газопровод.

К тому же в Никополе повреждено частное предприятие. От вражеских ударов пострадали и Красногригорьевская, Марганецкая и Мировская общины – там обошлось без пострадавших.

В Харьковской области подорвался мужчина

В Новой Ивановке Лозовской общины Харьковской области 47-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете и погиб, в ночь на понедельник в двух населенных пунктах области в результате падения обломков БПЛА повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Харьковский р-н, Безлюдовская ТГ, с. Васищево. В результате падения остатков БПЛА повреждена гражданская инфраструктура... Богодуховский р-н, Валковская ТГ, с. Ковяги. Попадание обломков БПЛА "Шахед" по гражданской инфраструктуре", — заметил Синегуб.

В Херсонской области четверо раненых

В Херсонской области оккупанты прицельно обстреливали жилые кварталы населенных пунктов, информирует глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Благовещенское, Кизомис, Громадное, Садовое, Станислав, Берислав, Тягинка, Бургунка, Антоновка, Дарьевка, Приднепровский и город Херсон", — отметил Прокудин.

Он добавил, что "из-за российской агрессии 4 человека получили ранения".

По данным ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 4 многоэтажки и 10 частных домов.

Армия РФ нанесла удары по восьми населенным пунктам Запорожской области

Оккупанты за сутки нанесли по Запорожской области 472 удара, в том числе из авиации, дронов и артиллерии, сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров.

"В течение суток оккупанты 472 раза били по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов", — отметил он.

По его словам, враг нанес 3 авиационных удара по Лобковому и Малиновке. 293 БПЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку. 6 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе и Малую Токмачку. 170 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Также, по данным ОВА, поступило 3 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Донецкой области есть погибший

Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, информирует ОВА.

В Кураховской общине повреждены 6 домов в Трудовом, линия электропередач в Успеновке. В Украинской Селидовской ТГ ранен человек, повреждены 6 домов, админздание и нежилое помещение. В Гродовке 1 человек погиб и 1 ранен.

В Лимане повреждено админздание и нежилое помещение. В Николаевке Константиновской общины повреждены 5 частных домов.

В Часовоярской общине повреждены 10 частных домов и многоэтажка.