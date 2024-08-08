У Херсоні снаряд влучив у багатоповерховий будинок, на Донеччині двоє загиблих: ситуація у регіонах (ФОТО)

У ніч проти 8 серпня російські терористи запустили по території України ракети різного типу та ударні БПЛА. Українська ППО знищила дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 дрони.

ППО вночі збила 2 ракети Х-59 та 4 "шахеди"

Як повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук, вночі ворог запустив дві балістичні ракети "Іскандер-М" по Харківщині із Білгородської області, ще 2 керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 4 ударні БПЛА типу Shahed із Єйська.

У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 ударних БПЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.

На Херсонщині восьмеро поранених

Російські війська минулої доби завдали ударів по 17 населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого поранення дістали восьмеро людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Ворожих атак минулої доби зазнали Ромашкове, Кізомис, Михайлівка, Новоберислав, Чорнобаївка, Станіслав, Антонівка, Качкарівка, Велетенське, Тягинка, Львове, Олександрівка, Калинівське, Благодатівка, Придніпровське, Садове та Херсон.

Загарбники поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, адміністративні будівлі та заклад громадського харчування, а також у житлові квартали населених пунктів області, зокрема по дев'яти багатоповерхівках й 11 приватних будинках.

Ворожим вогнем у регіоні пошкоджені також господарчі споруди, газогін і приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки протиповітряна оборона України знищила в небі над Херсонською областю російський дрон-камікадзе типу Shahed-131/136.

Крім того, сьогодні Херсон вкотре прокинувся від ворожих ударів. На світанку окупанти вкрили вогнем житлову забудову у Центральному районі міста.

Ворог влучив у багатоповерховий будинок. Оселю, по якій “прилетіло”, зруйновано, а також пошкоджено кілька квартир, що поруч.

Окупанти двічі атакували Куп'янський район

Російська армія минулої доби двічі атакувала населені пункти Куп'янського району Харківської області, є пошкодження, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зокрема, вранці 7 серпня загарбники вдарили безпілотником по місту Куп’янськ – пошкоджень зазнав автомобіль.

Також під ворожим обстрілом опинилося село Глушківка – загорілася трава на площі близько 30 кв. м.

Війська РФ обстріляли Нікопольський район, постраждала дитина

Окупанти ввечері та вночі обстрілювали з артилерії та дронів громади Нікопольського району, постраждала дитина, є руйнування житла та підприємств, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Не припиняв агресор бити по Нікопольщині, застосовуючи важку артилерію та дрони-камікадзе. З вечора атаки пережили райцентр, Мирівська, Покровська міська та сільська громади. Постраждав 12-річний хлопчик. Йому надали необхідну медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно", - зауважив він.

За словами голови ОВА, пошкоджено два приватні будинки.

Крім того, уночі 8 серпня протиповітряна оборона знищила в небі над Дніпропетровською областю дві ворожі цілі – ракету та розвідувальний безпілотник.

Ворог завдав 507 ударів по Запорізькій області

Російські загарбники протягом доби завдали 507 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, чотири рази ворог атакував з авіації Лобкове, П'ятихатки, Малинівку й Новоандріївку, 323 безпілотники різної модифікації застосував для ударів по Гуляйполю, Новоандріївці, Роботиному, Малій Токмачці, Левадному та Малинівці.

Тричі загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню Роботине й Малу Токмачку.

177 артилерійських ударів війська РФ завдали по території Степногірська, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного, Приютного та Мирного.

Про руйнування житлових будинків й об'єктів інфраструктури за добу в регіоні надійшли шість повідомлень.

За даними голови ОВА, серед цивільного населення постраждалих немає.

Загарбники обстріляли вісім громад Сумської області

Російські війська в ніч на четвер обстріляли вісім громад Сумської області, повідомляє ОВА.

"Уночі та вранці росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська громади", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, ударів керованими авіабомбами зазнали Юнаківська (15 вибухів), Хотінська (4 вибухи) і Глухівська (3 вибухи) громади.

По Білопільській громаді зафіксовано авіаудари КАБ (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Під артилерійським вогнем були Новослобідська (3 вибухи) і Краснопільська (2 вибухи) громади.

У Великописарівській громаді був обстріл з АГС (12 вибухів). По Есманьській громаді росіяни скинули 7 мін.

На Донеччині росіяни за добу вбили двох людей, ще чотирьох поранили

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє ОВА.

У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено 2 будинки і будівлю підприємства.

У Кураховому пошкоджено 2 приватні будинки, ще 1 — в Успенівці. У Промені Гродівської громади поранено людину. Також 1 людина поранена у Новогродівці.

У Торському Лиманської громади 3 будинки зруйновано і 3 пошкоджено. Під вогнем околиці Миколаївської і Костянтинівської громад. В Іллінівській громаді у Плещіївці поранено людину і пошкоджено будинок, у Зорі пошкоджено 8 об'єктів.

У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і багатоповерхівка. Торецьк зазнав чотирьох авіаударів. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.