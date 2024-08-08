В Херсоне снаряд попал в многоэтажный дом, в Донецкой области двое погибших: ситуация в регионах (ФОТО)

В ночь на 8 августа российские террористы запустили по территории Украины ракеты разного типа и ударные БПЛА. Украинская ПВО уничтожила две управляемые авиационные ракеты Х-59 и четыре дрона.

ПВО ночью сбила 2 ракеты Х-59 и 4 "шахеда"

Как сообщает командующий Воздушными силами Николай Олещук, ночью враг запустил две баллистические ракеты "Искандер-М" по Харьковщине из Белгородской области, еще 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и 4 ударных БПЛА типа Shahed из Ейска.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными войсками и подразделениями РЕБ Воздушных Сил сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 ударных БПЛА в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях.

В Херсонской области восемь раненых

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по 17 населенным пунктам Херсонской области, в результате чего ранения получили восемь человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Враг обстрелял Ромашково, Кизомис, Михайловка, Новоберислав, Чернобаевка, Станислав, Антоновка, Качкаровка, Громадное, Тягинка, Львове, Александровка, Калиновское, Благодатовка, Приднепровское, Садовое и Херсон.

Захватчики попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, административные здания и общепит, а также в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе по девяти многоэтажкам и 11 частным домам.

Вражеским огнем в регионе повреждены также хозяйственные постройки, газопровод и частные автомобили.

Во время ночной дроновой атаки противовоздушная оборона Украины уничтожила в небе над Херсонской областью русский дрон-камикадзе типа Shahed-131/136

Кроме того, сегодня Херсон проснулся от вражеских ударов. На рассвете оккупанты накрыли огнем жилую застройку в Центральном районе города.

Враг попал в многоэтажное здание, повреждено несколько квартир.

Оккупанты дважды атаковали Купянский район

Российская армия за прошедшие сутки дважды атаковала населенные пункты Купянского района Харьковской области, есть повреждения, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В частности, утром 7 августа захватчики ударили беспилотником по городу Купянск – повреждения получил автомобиль.

Также под вражеским обстрелом оказалось село Глушковка – загорелась трава на площади около 30 кв. м.

Войска РФ обстреляли Никопольский район, пострадал ребенок

Оккупанты вечером и ночью обстреливали из артиллерии и дронов общины Никопольского района, пострадал ребенок, есть разрушение жилья и предприятий, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Не прекращал агрессор бить по Никопольщине, применяя тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. С вечера атаки пережили райцентр, Мировская, Покровская городская и сельская общины. Пострадал 12-летний мальчик. Ему оказали необходимую медицинскую помощь", — отметил он.

По словам главы ОВА, повреждены два частных дома.

Кроме того, ночью 8 августа противовоздушная оборона уничтожила в небе над Днепропетровской областью две враждебные цели – ракету и разведывательный беспилотник.

Враг нанес 507 ударов по Запорожской области

Российские захватчики в течение суток нанесли 507 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, четыре раза враг атаковал из авиации Лобково, Пятихатки, Малиновку и Новоандреевку, 323 беспилотника различной модификации применил для ударов по Гуляйполю, Новоандреевке, Роботино, Малой Токмачке, Левадному и Малиновке.

Трижды захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня Роботино и Малую Токмачку.

177 артиллерийских ударов войска РФ нанесли по территории Степногорска, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного, Приютного и Мирного.

О разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры за сутки в регионе поступило шесть сообщений.

По данным главы ОВА, среди гражданского населения пострадавших нет.

Захватчики обстреляли восемь общин Сумской области

Российские войска в ночь на четверг обстреляли восемь общин Сумской области, сообщает ОВА.

"Ночью и утром россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская общины", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, удары управляемыми авиабомбами нанесены по Юнаковской (15 взрывов), Хотинской (4 взрыва) и Глуховской(3 взрыва) общинах.

По Белопольской общине зафиксированы авиаудары КАБ (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Под артиллерийским огнем были Новослободская (3 взрыва) и Краснопольская (2 взрыва) общины.

В Великописаревской общине был обстрел из АГС (12 взрывов). По Эсманьскому обществу россияне сбросили 7 мин.

В Донецкой области россияне за сутки убили двух человек, еще четырех ранили

Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает ОВА.

В Богоявлении Угледарской общины повреждены 2 дома и здание предприятия.

В Курахово повреждены 2 частных дома, еще 1 — в Успеновке. В Луче Гродовской общины ранен человек. Также 1 человек был ранен в Новогродовке.

В Торском Лиманской общине 3 дома разрушены и 3 повреждены. Под огнем окрестности Николаевской и Константиновской общин. В Ильиновской общине в Плещеевке ранен человек и поврежден дом, в Заре повреждены 8 объектов.

В Часовоярской общине повреждены 9 частных домов и многоэтажка. Торецк потерпел четыре авиаудара. В Северске повреждены 2 дома.