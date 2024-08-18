РФ атакувала Україну дронами і ракетами, на Донеччині є загиблі: ситуація у регіонах

У ніч на 18 серпня 2024 року Росія атакувала Україну балістичними ракетами, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними безпілотниками типу «Shahed». Під час протиповітряного бою українські сили знищили 13 з 16 повітряних цілей.

ППО знищила 13 повітряних цілей ворога: балістичні ракети, крилаті ракети та ударні дрони

Як повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 18 серпня ворог атакував Україну, використовуючи балістичні ракети з Курської та Воронезької областей, крилаті та керовані авіаційні ракети, а також ударні безпілотники типу «Shahed» з району пусків у Курській області.

Радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 16 повітряних цілей противника, серед яких були: 1 балістична ракета «Іскандер-М», 2 балістичні ракети KN-23, 2 керовані авіаційні ракети Х-59, 3 крилаті ракети (тип уточнюється) та 8 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Під час протиповітряного бою зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби збили 13 з цих цілей у Київській, Сумській та Полтавській областях, включаючи 2 балістичні ракети KN-23, 3 крилаті ракети (тип уточнюється) та 8 ударних БпЛА «Shahed-131/136». Решта ракет, які не були збиті, не досягли своїх цілей.

Російські війська обстріляли кілька населених пунктів Харківщини: пожежі та пошкодження інфраструктури

Російські війська обстріляли кілька населених пунктів Харківської області, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. У Харківському районі село Козача Лопань зазнало кількох обстрілів, внаслідок яких постраждали житлові будинки та господарчі споруди.

В Ізюмському районі, в місті Балаклія, автомобіль загорівся після підриву на вибухонебезпечному предметі. У смт Борова, також в Ізюмському районі, вогонь охопив лісову підстилку на площі близько одного гектара.

У Куп’янському районі, в селі Ківшарівка, сталася пожежа лісової підстилки через обстріл з РСЗВ. В Куп'янську три приватні будинки були пошкоджені ударом FPV-дрона, а в селі Соболівка горіла трава через обстріл.

На Херсонщині внасліок ворожого обстрілу 2 людей отримали поранення

Згідно з повідомленням голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, па Херсонщині минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися численні населені пункти, серед яких Чорнобаївка, Качкарівка, Садове, Михайлівка, Антонівка, Дар'ївка, Берислав, Велетенське, Золота Балка, Дудчани, Новокаїри, Зимівник, Степанівка, Понятівка, Комишани, Новорайськ, Зміївка, Одрадокам'янка та місто Херсон.

Російські військові обстріляли адміністративні будівлі, освітні заклади та магазини, а також житлові квартали, пошкодивши 8 приватних будинків, господарчі споруди та приватні автомобілі. Внаслідок ворожого обстрілу двоє людей отримали поранення.

Ворог тероризував Нікопольщину, застосувавши дрон-камікадзе й артилерію

Ворог завдавав ударів по Нікопольщині, застосовуючи дрон-камікадзе, артилерію та скидаючи боєприпаси з безпілотників, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Агресор атакував район ввечері та вранці. Поцілив по Нікополю та Марганецькій громадах.

Понівечена господарська споруда, проте постраждалих серед людей не було. На решті території області обстрілів не зафіксовано.

У Запорізькій області зафіксовані руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури

Протягом доби окупанти завдали 371 удару по 10 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Кам'янському, Новоандріївці, Роботиному та Левадному. 255 безпілотників атакували Малишівку, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.

Чотири обстріли з РСЗВ потрапили по Роботиному, а 107 артобстрілів вразили Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Преображенку, Роботине, Малину Токмачку, Малинівку та Левадне.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Ворог здійснив 19 обстрілів прикордонних територій Сумської області: 46 вибухів за добу

Вночі та зранку російські війська здійснили 19 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, зафіксовано 46 вибухів, повідомляє ОВА.

Під удар потрапили Садівська, Степанівська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська та Середино-Будська громади.

Краснопільська громада зазнала ударів FPV дронів, мінометних і артилерійських обстрілів, а також скидання ВОГ з безпілотників.

Юнаківська та Хотінська громади постраждали від авіаударів КАБ, а Садівська та Степанівська громади — від ракетних ударів. Миколаївська громада зазнала авіаудару, а Середино-Будська громада — обстрілу з РСЗВ.

На Донеччині пошкоджено будівлі та інфраструктуру, є постраждалі

У Покровському районі російські обстріли вражали Курахове, Трудове та Ганнівку в Курахівській громаді. Внаслідок атак у Мирнограді загинула 1 особа, 4 отримали поранення, а також пошкоджено 6 багатоповерхових будинків, аптеку, кінотеатр і 2 магазини. У Сухому Яру поранена людина, а в Гродівській громаді зруйновано 5 будинків, повідомив голова Донецької Вадим Філашкін.

У Краматорському районі обстріли знищили 1 будинок у Зарічному Лиманської громади та пошкодили ще один; в Ямполі зруйновано будинок, а в Новому – крамницю. У Костянтинівці постраждали 2 приватні будинки, адміністративна будівля та 2 об'єкти інфраструктури, а в Марковому пошкоджено 2 будинки.

У Бахмутському районі в Торецьку загинула 1 людина, пошкоджено будинок; у Щербинівці 1 особа отримала поранення. У Часовоярській громаді поранено 1 людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки та 2 господарчі споруди. У Сіверську також пошкоджено будинок.

Протягом доби російські війська здійснили 18 обстрілів населених пунктів Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1565 осіб, у тому числі 182 дітей.