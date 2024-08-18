РФ атаковала Украину дронами и ракетами, в Донецкой области есть погибшие: ситуация в регионах

В ночь на 18 августа 2024 года Россия атаковала Украину баллистическими ракетами, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными беспилотниками типа Shahed. Во время противовоздушного боя украинские силы уничтожили 13 из 16 воздушных целей.

ПВО уничтожило 13 воздушных целей врага: баллистические ракеты, крылатые ракеты и ударные дроны

Как сообщает командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 18 августа враг атаковал Украину, используя баллистические ракеты из Курской и Воронежской областей, крылатые и управляемые авиационные ракеты, а также ударные беспилотники типа «Shahed» из района пусков в Курской области.

Радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 16 воздушных целей противника, среди которых были: 1 баллистическая ракета «Искандер-М», 2 баллистические ракеты KN-23, 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, 3 крылатые ракеты (тип уточняется) и 8 ударных БПЛА Shahed-131/136».

Во время противовоздушного боя зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы сбили 13 из этих целей в Киевской, Сумской и Полтавской областях, включая 2 баллистические ракеты KN-23, 3 крылатые ракеты (тип уточняется) и 8 ударных БПЛА «Shahed-131/136». Остальные ракеты, которые не были сбиты, не достигли своих целей.

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов Харьковщины: пожары и повреждение инфраструктуры

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области, сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов. В Харьковском районе село Казачья Лопань подверглось нескольким обстрелам, в результате которых пострадали жилые дома и хозяйственные сооружения.

В Изюмском районе, в городе Балаклея, автомобиль загорелся после взрыва на взрывоопасном предмете. В пгт Боровая, также в Изюмском районе, огонь охватил лесную подстилку на площади около 1 гектара.

В Купянском районе, в селе Кившаровка, произошел пожар лесной подстилки из-за обстрела из РСЗО. В Купянске три частных дома были повреждены ударом FPV-дрона, а в селе Соболевка горела трава из-за обстрела.

В Херсонской области в результате вражеского обстрела 2 человека получили ранения

Согласно сообщению главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, па Херсонщине за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались многочисленные населенные пункты, среди которых Чернобаевка, Качкаровка, Садовое, Михайловка, Антоновка, Дарьевка, Берислав, Огромное, Золотая Балка, Дуд Новокаиры, Зимовник, Степановка, Понятовка, Камышаны, Новорайск, Змиевка, Одрадокаменка и город Херсон.

Российские военные обстреляли административные здания, образовательные учреждения и магазины, а также жилые кварталы, повредив 8 частных домов, хозяйственные постройки и частные автомобили. В результате вражеского обстрела два человека получили ранения.

Враг терроризировал Никопольщину, применив дрон-камикадзе и артиллерию

Враг наносил удары по Никопольщине, применяя дрон-камикадзе, артиллерию и сбрасывая боеприпасы с беспилотников, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Фото: Днепропетровская ОВА

Агрессор атаковал район вечером и утром. Попал по Никополю и Марганецкой общине.

Изуродована хозяйственная постройка, однако пострадавших среди людей не было. На остальной территории области обстрелы не зафиксированы.

В Запорожской области зафиксированы разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры

В течение суток кафиры нанесли 371 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Войска РФ совершили 5 авиационных ударов по Каменскому, Новоандреевке, Роботиному и Левадному. 255 беспилотников атаковали Малишевку, Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

Четыре обстрела из РСЗО попали по Роботиному, а 107 артобстрелов поразили Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Преображенку, Роботино, Малину Токмачку, Малиновку и Левадное.

Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Враг совершил 19 обстрелов приграничных территорий Сумской области: 46 взрывов в сутки

Ночью и утром российские войска совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 46 взрывов, сообщает ОВА.

Под удар попали Садовская, Степановская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская и Середино-Будская общины.

Краснопольское общество получило удары FPV дронов, минометных и артиллерийских обстрелов, а также сброс ВОГ с беспилотников.

Юноковская и Хотинская общины пострадали от авиаударов КАБ, а Садовская и Степановская общины от ракетных ударов. Николаевская община подверглась авиаудару, а Середино-Будская община — обстрелу из РСЗО.

В Донецкой области повреждены здания и инфраструктура, есть пострадавшие

В Покровском районе русские обстрелы поражали Курахово, Трудовое и Ганновку в Кураховской общине. В результате атак в Мирнограде погиб 1 человек, 4 получили ранения, а также повреждены 6 многоэтажных домов, аптека, кинотеатр и 2 магазина. В Сухом Яру ранен человек, а в Гродовской общине разрушены 5 домов, сообщил глава Донецкой Вадим Филашкин.

В Краматорском районе обстрелы уничтожили 1 дом в Заречном Лиманской общины и повредили еще один; в Ямполе разрушен дом, а в Новом – магазин. В Константиновке пострадали 2 частных дома, административное здание и 2 объекта инфраструктуры, а в Марковом повреждены 2 дома.

В Бахмутском районе в Торецке погиб 1 человек, поврежден дом; в Щербиновке 1 человек получил ранения. В Часовоярской общине ранен 1 человек, повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома и 2 хозяйственные постройки. В Северске также поврежден дом.

В течение суток российские войска совершили 18 обстрелов населенных пунктов Донбасса. С линии фронта эвакуировано 1565 человек, в том числе 182 детей.