Протягом доби росіяни атакували 75 об’єктів інфраструктури: яка ситуація в регіонах

За інформацією Military Media Center протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України. Загалом з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація – були атаковані 100 населених пунктів та 75 об’єктів інфраструктури.

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На Херсонщині 6 людей дістали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Кізомис, Антонівка, Михайлівка, Велетенське, Антонівка, Токарівка, Одрадокам'янка, Софіївка, Берислав, Бургунка, Львове, Милове, Нововоронцовка, Зміївка та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили в дошкільний навчальний заклад та адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Пошкоджено господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Вранці росіяни вдарили по одному з ринків у місті. Ворожим вогнем пошкоджено бізнес-центр та торговельні приміщення.

По Запорізькій області ворог вдарив 416 разів

Впродовж доби окупанти завдали 416 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Різдвянці, Роботиному, Новоандріївці та Гуляйполю. 190 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку, повідомили в ОВА.

13 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку та Роботине. 206 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

У Миколаївській області обстріляні два райони

Баштанський район: під час ракетної атаки стався підрив у повітрі ворожої ракети. Внаслідок падіння її уламків на відкритій території відбулося займання сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями, повідомив очільник області Віталій Кім.

Миколаївський район: увечері, 15 липня та сьогодні зранку ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків та акваторії Очаківської громади, а також по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Агресор продовжував терор Нікопольщини

По району вдарив дронами-камікадзе. Ввечері – по Марганецькій громаді. Вночі – по Нікополю. Пошкоджений приватний будинок, повідомили в ОВА.

На Харківщині травмовано двох людей

У Куп'янському районі в селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу горіли господарча споруда, дев‘ять приватних будинків. У с. Кіндрашівка внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені шість приватних будинків. Травмовані 52-річний чоловік та 51-річна жінка. У с. Березове внаслідок обстрілу горіла трава на відкритій території. У Куп'янську внаслідок обстрілу горів ліс, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Чугуївському районі в селищі Білий Колодязь внаслідок обстрілу КАБ-3 УМПБ Д-30 горіли конструктивні елементи двох господарчих споруд. Пошкоджено шість житлових будинків.

У Харківському районі в с. Руські Тишкивнаслідок мінометного обстрілу горіли приватний будинок, дві господарчі споруди.

Росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 322 людини, у тому числі 35 дітей, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. В Іллінці Мар'їнської громади поранено людину. Обстріляні околиці Ганнівки, Гірника і Степанівки Курахівської громади. Пошкоджено 2 багатоповерхівки в Українську Селидівської громади. У Миколаївці Новогродівської громади пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Лимані поранено 5 людей, пошкоджено 3 крамниці, підприємство і будинок. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді 2 людини поранені, пошкоджені 4 приватні будинки, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення. У Торецьку пошкоджено 6 інфраструктурних об'єктів.