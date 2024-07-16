В течение суток россияне атаковали 75 объектов инфраструктуры: какая ситуация в регионах

По информации Military Media Center за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 9 областей Украины. Всего из разных видов вооружения – минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация – были атакованы 100 населенных пунктов и 75 объектов инфраструктуры.

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В Херсонской области 6 человек получили ранения

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Кизомис, Антоновка, Михайловка, Огромное, Антоновка, Токаревка, Одрадокаменка, Софиевка, Берислав, Бургунка, Львов, Милово, Нововоронцовка, Змиевка и город Херсон, сообщил председатель ОВА.

Российские военные попали в дошкольное учебное заведение и админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе многоэтажку и 15 частных домов. Повреждены хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

Утром россияне ударили по одному из рынков города. Вражеским огнем повреждены бизнес-центр и торговые помещения.

По Запорожской области враг ударил 416 раз

За сутки оккупанты нанесли 416 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ совершили 7 авиационных ударов по Рождественскому, Роботиному, Новоандреевке и Гуляйполю. 190 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Малиновку и Новоандреевку, сообщили в ОВА.

13 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоданиловку и Роботино. 206 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Малиновки и Левадного.

Поступили 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Николаевской области обстреляны два района

Баштанский район: во время ракетной атаки произошел подрыв в воздухе вражеской ракеты. В результате падения ее обломков на открытой территории произошло возгорание сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован пожарными, сообщил глава области Виталий Ким.

Николаевский район: вечером, 15 июля и сегодня утром вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по г. Очаков и акватории Очаковской общины, а также по территории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Агрессор продолжал террор Никопольщины

По району ударил дронами-камикадзе. Вечером – по Марганецкому обществу. Ночью – по Никополю. Поврежден частный дом, сообщили в ОВА.

На Харьковщине травмированы два человека

В Купянском районе в поселке Купянск-Узловой в результате обстрела горели хозяйственное сооружение, девять частных домов. В с. Кондрашовка в результате обстрела КАБ повреждены шесть частных домов. Травмированы 52-летний мужчина и 51-летняя женщина. В с. Березовое в результате обстрела горела трава на открытой территории. В Купянске в результате обстрела горел лес, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В Чугуевском районе в поселке Белый Колодец в результате обстрела КАБ-3 УМПБ Д-30 горели конструктивные элементы двух хозяйственных построек. Повреждены шесть жилых домов.

В Харьковском районе в с. Русские Тишки в результате минометных обстрелов горели частный дом, две хозяйственные постройки.

Россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 322 человека, в том числе 35 детей, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район. В Ильинке Марьинской общины ранен человек. Обстреляны окрестности Ганновки, Горняка и Степановки Кураховской общины. Повреждены 2 многоэтажки в Украинской Селидовской общине. В Николаевке Новогродовской общины поврежден дом.

Краматорский район. В Лимане ранены 5 человек, повреждены 3 магазина, предприятие и дом. Под огнем окрестности Константиновской общины.

Бахмутский район. В Часовоярской общине 2 человека ранены, повреждены 4 частных дома, многоэтажка и 2 нежилых помещения. В Торецке повреждены 6 инфраструктурных объектов.