На Хмельниччині уламки дрона пошкодили підприємство, у Запорізькій області двоє загиблих: ситуація у регіонах (ФОТО)

Вночі 7 серпня російська армія запустила по території України ударні безпілотники. У Хмельницькій області пошкоджено підприємство, а на Київщині працювали сили ППО.

Сили ППО знищили вночі 30 "шахедів"

Як повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук, вночі окупанти запустили ударні БПЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська та Єйська.

У результаті протиповітряного бою усі 30 ворожих БПЛА було збито у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.

"Застосовано сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних Сил", - повідомив Олещук.

На Хмельниччині уламки БПЛА пошкодили одне з виробничих підприємств

У ніч на 7 серпня підрозділи протиповітряної оборони знищили чотири російських БПЛА над Хмельницькою областю.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін заявив вранці, що через падіння уламків дронів пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області.

Водночас внаслідок атаки люди не постраждали.

ППО знищила на Миколаївщині 14 дронів-камікадзе

У ніч на 7 серпня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотирнадцять БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Телеграмі.

За його словами, внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникло дві пожежі сухої трави на відкритих територіях у Миколаївському та Баштанському районах, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Постраждалих немає.

При цьому Кім додав, що увечері, 6 серпня, о 20:40, ворог атакував акваторію Куцурубської громади FPV-дроном.

"Зранку, 7 серпня, о 07:15 ворог спрямував FPV-дрон по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого на відкритій території виникла пожежа сухої трави. Вживаються заходи з ліквідації", - зазначив він.

За словами Кіма, постраждалих внаслідок цих обстрілів немає.

Окупанти обстріляли Харків та область

Як повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, 62-річний чоловік, мешканець Козачої Лопані Харківського району постраждав унаслідок удару російськими окупантами дроном по селищу увечері 6 серпня.

Очільник області повідомив також, що ворожий обстріл села Івашки Богодухівського району спровокував пожежу у квартирі в триповерховому житловому будинку, а в місті Куп'янськ горіли господарська споруда та літня кухня, а також житловий будинок

6 серпня у Харкові внаслідок ракетного удару пошкоджено нежитлові приміщення, поліклініка, будинки, гаражні приміщення, 26 транспортних засобів.

У Херсонській області один загиблий, 15 поранених

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Зимівник, Білозерка, Антонівка, Станіслав, Берислав, Золота Балка, Дудчани, Томарине та місто Херсон.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 15 - дістали поранення.

За даними обладміністрації, російські військові влучили в освітній заклад та адмінбудівлі; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, приватні та службові автомобілі.

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину із дронів-камікадзе, артилерії та "Градів"

Нікопольський район був під інтенсивним обстрілом, росіяни задіяли БПЛА, артилерію, реактивні системи залпового вогню "Град", є руйнування, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Неспокійно було на Нікопольщині. Від вечора ворог атакував півтора десятки разів. Окрім дронів-камікадзе і важкої артилерії, застосував ще й РСЗВ "Град". Під ударом були Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька і Червоногригорівська громади", - зауважив він.

За даними ОВА, загорівся приватний будинок. Загалом пошкоджено 3 будинки і стільки ж господарських будівель. Пошкоджено агрофірму. Зачепило лінію електропередач і газопровід.

Люди не постраждали.

Двоє чоловіків загинули, ще одного поранено внаслідок російських ударів по Запорізькій області

Протягом доби окупанти 564 рази били по 9 населених пунктах Запорізької області. Через удари по Пологівському району двоє чоловіків загинули, ще один дістав поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Гуляйполю і Долинці.

Крім того, 336 БПЛА різної модифікації атакували Лисогірку, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Полтавку і Малинівку. 13 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку і Роботине. 212 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

За добу надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Росіяни поранили 12 жителів Донеччини

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє ОВА.

Тричі росіяни обстріляли приватний сектор Курахового, в Успенівці під вогнем територія підприємства — без жертв. В Українську Селидівської ТГ поранено людину.

У Костянтинівці пошкоджено будівлі двох підприємств; також у громаді поранено людину і пошкоджено будинок у Марковому, пошкоджено 2 будинки у Предтечиному, пошкоджено 4 будинки і 2 інфраструктурні об'єкти в Іванопіллі. В Іллінівській громаді пошкоджені 22 об'єкти.

У Торецьку поранено 2 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.