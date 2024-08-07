На Хмельнитчине обломки дрона повредили предприятие, в Запорожской области двое погибших: ситуация в регионах (ФОТО)

Ночью 7 августа русская армия запустила по территории Украины ударные беспилотники. В Хмельницкой области повреждено предприятие, а в Киевской области работали силы ПВО.

Силы ПВО уничтожили ночью 30 "шахедов"

Как сообщает командующий Воздушными силами Николай Олещук, ночью оккупанты запустили ударные БПЛА типа Shahed из районов Приморско-Ахтарска и Ейска.

В результате противовоздушного боя все 30 вражеских БПЛА были сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях.

"Применены силы и средства мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных подразделений и РЭБ Воздушных Сил", — сообщил Олещук.

На Хмельнитчине обломки БПЛА повредили одно из производственных предприятий

В ночь на 7 августа подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре российских БПЛА над Хмельницкой областью.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин заявил утром, что из-за падения обломков дронов повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области.

В то же время в результате атаки люди не пострадали.

ПВО уничтожило в Николаевской области 14 дронов-камикадзе

В ночь на 7 августа силами и средствами противовоздушной обороны Николаевской области уничтожено четырнадцать БпЛА типа «Shahed 131/136».

Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Телеграмме .

По его словам, в результате боевой работы и падения обломков возникло две пожары сухой травы на открытых территориях в Николаевском и Баштанском районах, оперативно ликвидированных пожарными. Пострадавших нет.

При этом Ким добавил, что вечером, 6 августа, в 20:40, враг атаковал акваторию Куцурубской общины FPV-дроном.

"Утром, 7 августа, в 07:15 враг направил FPV-дрон по г. Очаков Очаковской общины. В результате чего на открытой территории возник пожар сухой травы. Принимаются меры по ликвидации", — отметил он.

По словам Кима, пострадавших в результате этих обстрелов нет.

Оккупанты обстреляли Харьков и область

Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, 62-летний мужчина, житель Казачьей Лопани Харьковского района пострадал в результате удара российскими оккупантами дроном по поселку вечером 6 августа.

Глава области сообщил также, что вражеский обстрел села Ивашки Богодуховского района спровоцировал пожар в квартире в трехэтажном жилом доме, а в городе Купянск горели хозяйственное сооружение и летняя кухня, а также жилой дом

6 августа в Харькове в результате ракетного удара повреждены нежилые помещения, поликлиника, дома, гаражные помещения, 26 транспортных средств.

В Херсонской области один погибший, 15 раненых

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Зимовник, Белозерка, Антоновка, Станислав, Берислав, Золотая Балка, Дудчаны, Томарино и город Херсон.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 15 — получили ранения.

По данным обладминистрации, российские военные попали в образовательное учреждение и админздания; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 3 многоэтажки и 5 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, частные и служебные автомобили.

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из дронов-камикадзе, артиллерии и "Градов"

Никопольский район был под интенсивным обстрелом, россияне задействовали БПЛА, артиллерию, реактивные системы залпового огня "Град", есть разрушение, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Беспокойно было на Никопольщине. С вечера враг атаковал полтора десятка раз. Кроме дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии, применил еще и РСЗО "Град". Под ударом были Никополь, Покровская, Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская общины", — заметил он.

По данным ОВА, загорелся частный дом. В общей сложности повреждено 3 дома и столько же хозяйственных зданий. Повреждена агрофирма. Задело линию электропередач и газопровод.

Люди не пострадали.

Двое мужчин погибли, еще один ранен в результате российских ударов по Запорожской области

За сутки оккупанты 564 раза били по 9 населенным пунктам Запорожской области. Из-за ударов по Пологовскому району двое мужчин погибли, еще один получил ранения, сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, войска РФ нанесли 3 авиационных удара по Гуляйполю и Долинке.

Кроме того, 336 БПЛА разной модификации атаковали Лысогорку, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Полтавку и Малиновку. 13 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино. 212 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

В сутки поступило 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Россияне ранили 12 жителей Донбасса

Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает ОВА.

Трижды россияне обстреляли частный сектор Курахово, в Успеновке под огнем территория предприятия без жертв. В Украинской Селидовской ТГ ранен человек.

В Константиновке повреждены здания двух предприятий; также в общине ранен человек и поврежден дом в Марковом, повреждены 2 дома в Предтечино, повреждены 4 дома и 2 инфраструктурных объекта в Иванополье. В Ильиновской общине повреждены 22 объекта.

В Торецке ранены 2 человека, повреждены 2 многоэтажки. В Часовоярской общине повреждены 4 частных дома и 2 многоэтажки. В Северске поврежден дом.