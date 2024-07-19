9 поранених на Харківщині, загиблі на Херсонщині: як минула доба в регіонах

За інформацією Ситуаційного центру Міністерства оборони України, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України. Загалом з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація – були атаковані 114 населених пунктів та 86 об’єктів інфраструктури.

Внаслідок обстрілів Херсонщини є загиблі, багато поранених

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Комишани, Шевченківка, Шляхове, Червоний Маяк, Михайлівка, Микільське, Нововоронцовка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Станіслав, Понятівка та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили в адмінбудівлю, мобільну амбулаторію та телевежу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Пошкоджено газопровід, господарчі споруди та приватні автомобілі.

Зранку російські війська вкрили вогнем житловий будинок у Білозерці, випустивши близько сорока снарядів. Через це пошкоджено з шість десятків цивільних будівель. Наразі відомо про двох загиблих. Також є поранені внаслідок ударів окупантів, серед яких медичні працівники. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Через російську агресію 3 людини загинули, кількість поранених встановлюється.

По Запорізькій області росіяни вдарили 447 разів

Впродовж доби окупанти завдали 447 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 4 авіаційні удари по П'ятихатках, Кам'янському та Лобковому. 176 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Новоданилівку. 20 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Левадне та Гуляйполе, повідомили в ОВА.

247 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки, Левадного, Успенівки, Степногірська та Приморського. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

По Нікопольщині агресор бив ввечері та вночі

Обстрілював з важкої артилерії і застосував дрон-камікадзе. Влучив по Марганецькій та Покровській громадах. Загиблих і постраждалих немає. Близько опівночі звуки війни стихли. Й після цього в районі й області в цілому – без прильотів, повідомили в ОВА.

Росіяни вдарили по Чугуєву: 9 поранених, серед них дитина

19 липня о 04:16 росіяни вдарили по місту Чугуїв. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу горіли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-поверхового та 5-поверхового будинків, дах та скління вікон 2-поверхового житлового будинку, два магазини, адміністративну будівлю, скління недобудованої 5-поверхової будівлі, приватний будинок. Постраждали 9 людей, з них дитина 14-річна дитина, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Вчора в Куп'янському районі внаслідок авіаційного обстрілу ФАБ-1500 пошкоджений приватний будинок, двоповерхову будівлю підприємства. У Харківському районі в с. Козача Лопань внаслідок обстрілу з РСЗВ було пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль.

У Богодухівському районі в с. Івашки, внаслідок обстрілу FРV-дроном знищено приватний будинок.

Миколаївська область: під обстрілами були два райони

Вознесенський район: ворог застосував балістичне озброєння. Внаслідок підриву ракети виникла пожежа сухої трави та чагарників на відкритій території за межами населених пунктів, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Миколаївський район: тричі ворог атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду. Виникло два займання сухої трави, чагарників та чотирьох господарчих споруд. Пожежі оперативно ліквідовані вогнеборцями. Постраждалих немає.

На Сумщині було 16 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська громади, повідомили в ОВА.

Новослобідська громада: здійснено скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою (1 вибух), у наслідок чого 1 цивільна особа (жінка) поранена. Також був обстріл з використанням 1 FPV-дрону (1 вибух). Дружбівська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади. Есманьська громада: зафіксовано обстріл з використанням 1 FPV-дрону (1 вибух). Білопільська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів). Шалигинська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Краснопільська громада: здійснено обстріл 2 некерованими авіаційними ракетами з гелікоптера (НАР) (2 вибухи).

Росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 205 людей, у тому числі 15 дітей, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Кураховому в зоні ураження приватний сектор, у Курахівці пошкоджено будинок, у Гострому — адмінбудівлю. У Гродівці загинули 3 людини, у Мирнограді — 3 поранені.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, нежитлове приміщення та інфраструктурний об'єкт; у Зарічному зруйновано будинок і пошкоджено адмінбудівлю. У Рай-Олександрівці Миколаївської ТГ пошкоджено будинок і інфраструктурний об'єкт. У Слов'янській ТГ пошкоджено 11 будинків. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки, у Миколаївці поранено людину. У Берестку Іллінівської ТГ пошкоджено підприємство.

Бахмутський район. У Часовоярській ТГ пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Торецьку пошкоджено 2 будинки, у Залізному поранено людину і пошкоджено 2 будинки. Зруйновано 2 будинки у Сіверську.