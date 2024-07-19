9 раненых на Харьковщине, погибшие на Херсонщине: как прошли сутки в регионах

По информации Ситуационного центра Министерства обороны Украины, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 9 областей Украины. Всего из разных видов вооружения – минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация – были атакованы 114 населенных пунктов и 86 объектов инфраструктуры.

В результате обстрелов Херсонщины есть погибшие, многие ранены

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Берислав, Белозерка, Огромное, Кизомис, Камышаны, Шевченковка, Дорожное, Красный Маяк, Михайловка, Никольское, Нововоронцовка, Александровка, Антоновка, Садовое, Станислав, Понятивка и город Херсон.

Российские военные попали в админздание, мобильную амбулаторию и телебашню; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 3 многоэтажки и 11 частных домов. Поврежден газопровод, хозяйственные постройки и частные автомобили.

Утром русские войска покрыли огнем жилой дом в Белозерке, выпустив около сорока снарядов. Из-за этого повреждено около шести десятков гражданских зданий. Пока известно о двух погибших. Также ранены в результате ударов оккупантов, среди которых медицинские работники. Информация о пострадавших уточняется.

Из-за российской агрессии 3 человека погибли, количество раненых устанавливается.

По Запорожской области россияне ударили 447 раз

За сутки оккупанты нанесли 447 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ нанесли 4 авиационных удара по Пятихаткам, Каменскому и Лобковому. 176 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Новоданиловку. 20 обстрелов РСЗО накрыли Роботино, Левадное и Гуляйполе, сообщили в ОВА.

247 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Новоданиловки, Малиновки, Левадного, Успеновки, Степногорска и Приморского. Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

По Никопольщине агрессор бил вечером и ночью

Обстреливал из тяжелой артиллерии и применил дрон-камикадзе. Попал по Марганецкой и Покровской общинам. Погибших и пострадавших нет. Около полуночи звуки войны стихли. И после этого в районе и области в целом без прилетов, сообщили в ОВА.

Россияне ударили по Чугуеву: 9 раненых, среди них ребенок

19 июля в 04:16 россияне ударили по городу Чугуев. В результате вражеского ракетного обстрела горели девять автомобилей. Поврежден остекление окон 9-этажного и 5-этажного домов, крыша и остекление окон 2-этажного жилого дома, два магазина, административное здание, остекление недостроенного 5-этажного здания, частный дом. Пострадали 9 человек, из них ребенок – 14-летний ребенок, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

Вчера в Купянском районе в результате авиационного обстрела ФАБ-1500 поврежден частный дом, двухэтажное здание предприятия. В Харьковском районе в с. Казачья Лопань в результате обстрела из РСЗО были повреждены 5 частных домов и автомобиль.

В Богодуховском районе в с. Ивашки, в результате обстрела FRV-дроном уничтожен частный дом.

Николаевская область: под обстрелами находились два района

Вознесенский район: враг применил баллистическое вооружение. В результате подрыва ракеты возник пожар сухой травы и кустарников на открытой территории за пределами населенных пунктов, сообщил председатель ОВА Виталий Ким.

Николаевский район: трижды враг атаковал дронами-камикадзе типа FPV Куцурубскую общину. Возникли два воспламенения сухой травы, кустарников и четырех хозяйственных построек. Пожары оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет.

В Сумской области было 16 взрывов

Ночью и утром россияне провели 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская общины, сообщили в ОВА.

Новослободская община: произведен сброс с БпЛА 1 взрывного устройства (1 взрыв), в результате чего 1 гражданское лицо (женщина) ранено. Также был обстрел с использованием 1 FPV-дрона (1 взрыв). Дружбовская община: 1 мину сбросили россияне на территорию общины. Эсманьська громада: зафиксирован обстрел с использованием 1 FPV-дрона (1 взрыв). Белопольское община: враг бил из минометов (5 взрывов). Шалыгинская община: 5 мин сбросили россияне на территорию общины. Краснопольское община: осуществлен обстрел 2 неуправляемыми авиационными ракетами с вертолета (НАР) (2 взрыва).

Россияне 29 раз обстреляли населенные пункты Донбасса

Всего за сутки россияне 29 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 205 человек, в том числе 15 детей, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район. В Курахово в зоне поражения частный сектор, в Кураховке поврежден дом, в Остром — админздание. В Гродовце погибли 3 человека, в Мирнограде — 3 ранены.

Краматорский район. В Лимане повреждены админздание, нежилое помещение и инфраструктурный объект; в Заречном разрушен дом и повреждено админздание. В Рай-Александровке Николаевской ТГ поврежден дом и инфраструктурный объект. В Славянской ТГ повреждено 11 домов. В Константиновке повреждены 2 дома, в Николаевке ранен человек. В Берестке Ильиновской ТГ повреждено предприятие.

Бахмутский район. В Часовоярской ТГ повреждены 10 частных домов, 2 многоэтажки и нежилое здание. В Торецке повреждены 2 дома, в Железном ранен человек и повреждены 2 дома. Разрушены 2 дома в Северске.