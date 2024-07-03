Армія РФ завдала двох ракетних та 45 авіаційних ударів по Україні: ситуація у регіонах (ФОТО)

Протягом минулої доби країна-агресор РФ завдала двох ракетних ударів, 45 авіаційних ударів (використавши 67 КАБів), здійснила понад три тисячі обстрілів, із них 81 - із реактивних систем залпового вогню, повідомляють у Генштабі ЗСУ. У результаті російських обстрілів, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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Війська РФ зранку атакувала Дніпропетровщину: постраждали двоє людей

Дві людини дістали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами Нікополя і території двох громад Нікопольського району повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

"Під ударом перебували Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Постраждала 75-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості. Погано через сильний стрес стало і 77-річному чоловікові. Йому надали необхідну медичну допомогу", - зазначив Лисак.

За його словами, окупанти завдавали ударів дронами-камікадзе та артилерією. За інформацією голови ОВА, в одному з районів області розбито вікна, двері та дахи 7 приватних будинків.

У Нікополі та Марганецькому районі виникла пожежа в приватному будинку, пошкоджено 6 будинків, гараж, лінію електропередач.

Також увечері агресор спрямував на область ракету.

"Наслідки могли бути трагічними, але вберегли захисники неба, знищивши ворожу ціль", - повідомив Лисак.

На Харківщині 10 постраждалих

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, вчора окупанти завдали удару по підприємству в Індустріальному районі Харкова. Від вибухової хвилі постраждали дві жінки, а також 15-річний хлопець та дівчина 12 років.

Також у селі Борова внаслідок обстрілу горіли будинок, господарча споруда, торговельний павільйон. Постраждали чоловік та жінка.

Крім того, у селі Руська Лозова внаслідок обстрілу горів будинок та автомобіль. Пошкоджено 4 приватних будинки та 3 господарчі споруди. Постраждали чоловік та жінка.

У селі Шевченкове внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будинок, а у селі Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу постраждала жінка.

У селі Новоосинове внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, а у селі Малі Проходи внаслідок обстрілу КАБ постраждав чоловік.

У Херсонській області одна людина загинула і ще 15 дістали поранення

У Херсонській області за добу через обстріли одна людина загинула і ще 15 - дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Понятівка, Станіслав, Cадове, Михайлівка, Софіївка, Микільське, Новодмитрівка, Берислав, Кізомис, Качкарівка, Козацьке, Велетенське, Бургунка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Дудчани, Антонівка, Томина Балка, Білозерка, Інгулець, Олександрівка, Ульянівка, Львове, Ольгівка, Миколаївка та місто Херсон.

Як повідомив очільник ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури, дитячий садок і газогін; пошкоджено приватні автомобілі.

Одну людину поранено в результаті обстрілів Запорізької області

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, за добу окупанти 386 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

Ворог завдав авіаційного удару по Малинівці, 195 БПЛА різної модифікації спрямували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку, 10 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине, Малинівку, Новоандріївку, 180 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.

Один чоловік поранений унаслідок російських атак по Пологівському району.

За добу надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Армія РФ обстріляла три прикордонні громади Сумщини

Російські війська вночі та вранці в середу обстріляли три прикордонні громади Сумської області, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 28 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Краснопільська та Великописарівська громади", - сказано в повідомленні.

Так, у Великописарівській громаді здійснено обстріл із використанням FPV дрона (1 вибух).

Під артилерійський обстріл потрапили Білопільська (25 вибухів) і Краснопільська (2 вибухи) громади.

На Донеччині 2 загиблих

Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє ОВА.

Курахівська громада зазнала численних обстрілів: у Гірнику поранено людину, пошкоджено 4 приватних і 3 багатоквартирних будинків; у Гострому пошкоджено двоповерхівку; в Острівському пошкоджено 7 приватних будинків; під вогнем околиці Курахового, Сухих Ялів і Дальнього. У Селидовому 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 24 будинки.

У Лимані пошкоджено 2 нежитлові приміщення, обстріляні околиці Райгородка Миколаївської громади. У Костянтинівці пошкоджено 2 промислові будівлі та інфраструктурний об'єкт.

У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок.