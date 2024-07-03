Армия РФ нанесла два ракетных и 45 авиационных ударов по Украине: ситуация в регионах (ФОТО)

За прошедшие сутки страна-агрессор РФ нанесла два ракетных удара, 45 авиационных ударов (использовав 67 КАБов), совершила более трех тысяч обстрелов, из них 81 - из реактивных систем залпового огня, сообщают в Генштабе ВСУ. В результате российских обстрелов, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

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Войска РФ утром атаковала Днепропетровщину: пострадали два человека

Два человека получили ранения в результате обстрела российскими оккупантами Никополя и территории двух общин Никопольского района сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

"Под ударом находились Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Пострадала 75-летняя женщина, госпитализированная в состоянии средней тяжести. Плохо из-за сильного стресса стало и 77-летнему мужчине. Ему оказали необходимую медицинскую помощь", - отметил Лысак.

По его словам, оккупанты наносили удары дронами-камикадзе и артиллерией. По информации главы ОВА, в одном из районов области разбиты окна, двери и крыши 7 частных домов.

В Никополе и Марганецком районе возник пожар в частном доме, повреждены 6 домов, гараж, линия электропередач.

Также вечером агрессор направил на область ракету.

"Последствия могли быть трагическими, но уберегли защитники неба, уничтожив вражескую цель", - сообщил Лысак.

В Харьковской области 10 пострадавших

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, вчера оккупанты нанесли удар по предприятию в Индустриальном районе Харькова. В результате взрывной волны пострадали две женщины, а также 15-летний парень и девушка 12 лет.

Также в селе Боровая в результате обстрела горели дом, хозяйственная постройка, торговый павильон. Пострадали мужчина и женщина.

Кроме того, в селе Русская Лозовая в результате обстрела горели дом и автомобиль. Повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Пострадали мужчина и женщина.

В селе Шевченково в результате обстрела КАБ поврежден дом, а в селе Купянск-Узловой в результате обстрела пострадала женщина.

В селе Новоосиново в результате обстрела поврежден частный дом, а в селе Малые Проходы в результате обстрела КАБ пострадал мужчина.

В Херсонской области один человек погиб и еще 15 получили ранения

В Херсонской области за сутки из-за обстрелов один человек погиб и еще 15 - получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Понятовка, Станислав, Cадовое, Михайловка, Софиевка, Никольское, Новодмитровка, Берислав, Кизомис, Качкаровка, Казацкое, Огромное, Бургунка, Токаревка, Тягинка, Красный Балка, Белозерка, Ингулец, Александровка, Ульяновка, Львов, Ольговка, Николаевка и город Херсон.

Как сообщил глава ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 3 многоэтажки и 13 частных домов. Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, детский сад и газопровод; повреждены частные автомобили.

Один человек ранен в результате обстрелов Запорожской области

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, за сутки оккупанты 386 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов.

Враг нанес авиационный удар по Малиновке, 195 БПЛА разной модификации направили на Гуляйполе, Левадное, Роботине, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку, 10 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку, Роботино, Малиновку, Новоандреевку, ой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Степногорска.

Один человек ранен в результате российских атак по Пологовскому району.

За сутки поступило 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Армия РФ обстреляла три пограничных общины Сумщины

Российские войска ночью и утром в среду обстреляли три пограничных общины Сумской области, сообщает ОВА.

"Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 28 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская и Великописаревская общины", - сказано в сообщении.

Так, в Великописаревской общине произведен обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).

Под артиллерийский обстрел попали Белопольская (25 взрывов) и Краснопольская (2 взрыва) общины.

В Донецкой области 2 погибших

Всего за сутки россияне 26 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает ОВА.

Кураховская община подверглась многочисленным обстрелам: в Горняке ранен человек, повреждены 4 частных и 3 многоквартирных дома; в Остром повреждена двухэтажка; в Островском повреждено 7 частных домов; под огнем окрестности Курахово, Сухих Ялов и Дальнего. В Селидово 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 24 дома.

В Лимане повреждены 2 нежилых помещения, обстреляны окрестности Райгородка Николаевской общины. В Константиновке повреждены 2 промышленных здания и инфраструктурный объект.

В Часовоярской общине повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске ранены 2 человека, поврежден частный дом.