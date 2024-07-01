Росіяни вдарили ракетами по Дніпру і Києву та КАБом по терміналу "Нової пошти" в Харкові: ситуація у регіонах (ФОТО)

У ніч проти понеділка, 1 липня, у Дніпрі пролунали вибухи. Російські окупанти атакували місто балістикою, унаслідок чого поранень зазнали семеро людей. Ввечері неділі, 30 червня, в Оболонському районі столиці на житловий будинок упали уламки ракети й почалася пожежа. Також російська окупаційна армія вдарила КАБом по терміналу "Нової пошти" в середмісті Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа, 1 людина загинула, 9 поранено.

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Росіяни вночі вдарили балістикою по Дніпру: є постраждалі і руйнування

Вночі 1 липня російська армія вдарила про Дніпру балістикою, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що через російську атаку у Дніпрі постраждали 7 людей, зокрема, 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.Крім того, у житловому районі пошкоджений магазин, потрощені дахи та вікна в приватних будинках і багатоповерхівках. Інформація уточнюється.

Як зазначив Лисак, Нікопольський район армія РФ продовжувала атакувати ввечері 30 червня дронами-камікадзе та артилерією, била по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

Пошкоджені 5 приватних будинків, господарча споруда, лінії електропередач, газогін. Горіло поле з пшеницею. Пожежу рятувальники ліквідували, але вогонь знищив понад 2 га.

По Нікополю і Покровській громаді росіяни вдарили і вранці в понеділок, застосувавши БПЛА та артилерію. Люди не постраждали, наслідки з'ясовуються.

На Оболоні в Києві уламки збитої ракети спричинили пожежу в багатоповерхівці

Ввечері неділі, 30 червня, в Оболонському районі столиці на житловий будинок упали уламки ракети й почалася пожежа.

У Київській МВА повідомили, що, за попередніми даними, росіяни запустили крилаті ракети.

"Близько 19:30 ворог завдав чергового ракетного удару по столиці. За попередніми даними Повітряних сил, противник, ймовірно, застосував крилаті ракети. Вони перетнули Чернігівщину і прямували на Київ з північно-східного напрямку. Силами і засобами ППО ворожі повітряні цілі були знищені", - йдеться у повідомленні.

За інформацією столичних медиків, у будинку на Оболоні, куди влучили уламки ракети, шестеро постраждалих - 4 жінки, дівчинка 11 років та один чоловік. Одну літню жінку госпіталізували. Всім іншим - надали допомогу на місці. Всі постраждалі - з гострою реакцією на стрес.

У ДСНС розповіли про руйнування.

"Сталася часткова руйнація балконів на 6-му та 7-му поверхах. Також існує загроза руйнації балкона на 8-му поверсі багатоповерхівки", - зауважили рятувальники.

Атака на Київщину 30 червня: є постраждалі, серед них - дитина

Росія ввечері 30 червня обстріляла Київську область. Про це повідомив очільник ОВА Руслан Кравченко.

"Постраждало 3 осіб, одна із них – дитина. Постраждалі наразі перебувають в одній з районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає", - написав він.

Кравченко також додав, що внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки.

"Зокрема вибиті вікна, двері, посічені стіни. Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів – автівки та мотоцикл. На місці продовжують працювати оперативні служби", - підсумував очільник ОВА.

Окупанти вдарили КАБом по терміналу "Нової пошти" в Харкові: 1 людина загинула, серед постраждалих - 8-місячне немовля

У неділю, 30 червня, російська окупаційна армія вдарила КАБом по терміналу "Нової пошти" в середмісті Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа, 1 людина загинула, 9 поранено.Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у Слобідському районі Харкова внаслідок удару ФАБ-500 горіли 8 вантажних автомобілів "Нової пошти". Пошкоджені три виробничо-складські будівлі та медичний заклад. Постраждали 9 людей, зокрема восьмимісячна дитина. Загинув чоловік.

1 липня о 5:00 росіяни завдали удару КАБом по с. Лісна Стінка. Частково зруйнований заклад освіти. Вибиті вікна в будівлі культури.

У с. Колісниківка Куп'янського району внаслідок обстрілу горить ліс на площі 4 га.

У Куп’янську внаслідок російського артобстрілу зруйнований приватний будинок.

У Дергачах Харківського району через обстріл фермерського господарства пошкоджена господарча споруда.

Армія РФ з артилерії обстріляла Одноробівку. Значні пошкодження дістали два двоповерхові багатоквартирні житлові будинки і двоповерхова будівля із трьох квартир, а також магазин та приміщення старостинського округу, зазначив очільник ОДА.

У Яремівці Ізюмського району на міні підірвалась місцева жителька віком 60 років. Їй надана медична допомога.

У с. Баранівка Богодухівського району внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок.

На Херсонщині одна людина загинула, ще одна поранена

У Херсонській області минулої доби, 30 червня, внаслідок російських ударів одна людина загинула і ще одна була поранена. Про це у повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Новокаїри, Садове, Софіївка, Антонівка, Кізомис, Гончарне, Олександрівка, Білозерка, Зміївка, Берислав, Приозерне, Інгулець, Понятівка, Тягинка, Інженерне, Михайлівка, Широка Балка, Гаврилівка, Бургунка, Комишани, Хрещенівка, Львове і Херсон.

Російські війська поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема пошкоджені 15 приватних будинків.

Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, навчальний заклад, гуманітарний штаб, магазин, стільникову вежу та газопроводи. Пошкоджені гаражні приміщення та приватні автомобілі.

Армія РФ обстріляла п'ять прикордонних громад Сумської області

Російські війська вночі та вранці в понеділок обстріляли 5 прикордонних громад Сумської області, повідомляє ОВА.

"Уночі та вранці росіяни провели 8 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Шалигинська громади", - сказано в повідомленні.

Так, у Білопільській здійснено обстріл із використанням FPV дрона (1 вибух).

В Есманьській зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (3 вибухи).

У Юнаківській був обстріл із танка (1 вибух).

У Шалигинській ворог бив із артилерії (12 вибухів).

По Краснопільській росіяни вдарили з артилерії (1 вибух) і здійснили скидання 3-х боєприпасів із БПЛА (3 вибухи).

Загарбники 345 разів обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Російські окупанти за добу 345 разів обстріляли Запорізьку область. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що ворог завдав авіаційного удару по Малій Токмачці, 149 БПЛА різної модифікації направили на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку і Новоандріївку.

Також 9 обстрілів із РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине, Новоданилівку та Левадне, а 186 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Верхньої Терси, Любимівки та Одарівки.

За добу надійшло 16 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Донеччині двоє загиблих

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє ОВА.

У Кураховому пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, в Острівському — 4 приватні будинки; у Курахівці 1 будинок знищено. У Цукуриному поранено 6 людей, пошкоджено 21 будинок і 2 автомобілі. У Мемрику Новогродівської ТГ пошкоджено будинок.

У Ямполі Лиманської ТГ поранено 1 людину. У Юрківці Миколаївської ТГ пошкоджено будинок і інфраструктурний об'єкт. В Іжевці Костянтинівської ТГ пошкоджено будинок і нежитлове приміщення.

У Торецьку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 6 будинків і 2 адмінбудівлі; у Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено 4 будинки і інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській ТГ пошкоджені 9 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Сіверській ТГ 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5 будинків.