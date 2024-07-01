Россияне ударили ракетами по Днепру и Киеву и КАБом по терминалу "Новой почты" в Харькове: ситуация в регионах (ФОТО)

В ночь на понедельник, 1 июля, в Днепре прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали город баллистикой, в результате чего ранения получили семь человек. Вечером воскресенья, 30 июня, в Оболонском районе столицы на жилой дом упали обломки ракеты и начался пожар. Также российская оккупационная армия ударила КАБом по терминалу "Новой почты" в центре Харькова. На месте попадания вспыхнул пожар, 1 человек погиб, 9 ранены.

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Россияне ночью ударили баллистикой по Днепру: есть пострадавшие и разрушения

Ночью 1 июля российская армия ударила о Днепре баллистикой, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Отмечается, что из-за российской атаки в Днепре пострадали 7 человек, в том числе 15-летний парень. Одна женщина госпитализирована, другие будут лечиться амбулаторно. Кроме того, в жилом районе поврежден магазин, разбиты крыши и окна в частных домах и многоэтажках. Информация уточняется.

Как отметил Лысак, Никопольский район армия РФ продолжала атаковать вечером 30 июня дронами-камикадзе и артиллерией, била по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам.

Повреждены 5 частных домов, хозяйственная постройка, линии электропередач, газопровод. Горело поле с пшеницей. Пожар спасатели ликвидировали, но огонь уничтожил более 2 га.

По Никополю и Покровской общине россияне ударили и утром в понедельник, применив БПЛА и артиллерию. Люди не пострадали, последствия выясняются.

На Оболони в Киеве обломки сбитой ракеты повлекли за собой пожар в многоэтажке

Вечером воскресенья, 30 июня, в Оболонском районе столицы на жилой дом упали обломки ракеты и начался пожар.

В Киевской МВА сообщили, что, по предварительным данным, россияне запустили крылатые ракеты.

"Около 19:30 враг нанес очередной ракетный удар по столице. По предварительным данным Воздушных сил, противник, вероятно, применил крылатые ракеты. Они пересекли Черниговщину и направлялись на Киев с северо-восточного направления. Силами и средствами ПВО вражеские воздушные цели были уничтожены", – говорится в сообщении.

По информации столичных медиков, в доме на Оболони, куда попали обломки ракеты, шесть пострадавших - 4 женщины, девочка 11 лет и один мужчина. Одна пожилая женщина была госпитализирована. Всем остальным – оказали помощь на месте. Все пострадавшие – с острой реакцией на стресс.

В ГСЧС рассказали о разрушении.

"Произошло частичное разрушение балконов на 6-м и 7-м этажах. Также существует угроза разрушения балкона на 8-м этаже многоэтажки", - отметили спасатели.

Атака на Киевщину 30 июня: есть пострадавшие, среди них – ребенок

Россия вечером 30 июня обстреляла Киевскую область. Об этом сообщил глава ОВА Руслан Кравченко.

"Пострадали 3 человека, один из них – ребенок. Пострадавшие сейчас находятся в одной из районных больниц области. Люди получили всю необходимую медицинскую помощь. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет", - написал он.

Кравченко также добавил, что в результате падения обломков повреждены три частных дома.

"В частности выбиты окна, двери, секущиеся стены. Также повреждено складское помещение, ряд административных зданий, а также 16 транспортных средств - автомобили и мотоцикл. На месте продолжают работать оперативные службы", - подытожил глава ОВА.

Оккупанты ударили КАБом по терминалу "Новой почты" в Харькове: 1 человек погиб, среди пострадавших - 8-месячный младенец

В воскресенье, 30 июня, российская оккупационная армия ударила КАБом по терминалу "Новой почты" в центре Харькова. На месте попадания вспыхнул пожар, 1 человек погиб, 9 ранены. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Олег Синегубов.

По его словам, в Слободском районе Харькова в результате удара ФАБ-500 горели 8 грузовых автомобилей "Новой почты". Повреждены три производственно-складских здания и медицинское учреждение. Пострадали 9 человек, в том числе восьмимесячный ребенок. Погиб мужчина.

1 июля в 5:00 россияне нанесли удар КАБом по с. Лесная Стенка. Частично разрушено учебное заведение. Выбиты окна в здании культуры.

В с. Колесниковка Купянского района в результате обстрела горит лес на площади 4 га.

В Купянске в результате российского артобстрела разрушен частный дом.

В Дергачах Харьковского района из-за обстрела фермерского хозяйства повреждено хозяйственное сооружение.

Армия РФ из артиллерии обстреляла Одноробовку. Значительные повреждения получили два двухэтажных многоквартирных жилых дома и двухэтажное здание из трех квартир, а также магазин и помещение старостинского округа, отметил глава ОГА.

В Яремовке Изюмского района на мине подорвалась местная жительница 60 лет. Ей оказана медицинская помощь.

В с. Барановка Богодуховского района в результате обстрела поврежден частный дом.

В Херсонской области один человек погиб, еще один ранен

В Херсонской области за прошедшие сутки, 30 июня, в результате российских ударов один человек погиб и еще один был ранен. Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

По его словам, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Станислав, Новокаиры, Садовое, Софиевка, Антоновка, Кизомис, Гончарное, Александровка, Белозерка, Змиевка, Берислав, Приозерное, Ингулец, Понятовка, Тягинка, Инженерное, Михайловка,, Бургунка, Камышаны, Крещеновка, Львове и Херсон.

Российские войска попали в жилые кварталы населенных пунктов, в том числе повреждены 15 частных домов.

Зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, учебное заведение, гуманитарный штаб, магазин, сотовую башню и газопроводы. Повреждены гаражные помещения и частные автомобили.

Армия РФ обстреляла пять пограничных общин Сумской области

Российские войска ночью и утром в понедельник обстреляли 5 пограничных общин Сумской области, сообщает ОВА.

"Ночью и утром россияне провели 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Эсманьская, Шалыгинская общины", - говорится в сообщении.

Так, в Белопольской произведен обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).

В Эсманьской зафиксированы обстрелы с использованием FPV дронов (3 взрыва).

В Юнаковской был обстрел из танка (1 взрыв).

В Шалыгинской общине враг бил из артиллерии (12 взрывов).

По Краснопольской россияне ударили из артиллерии (1 взрыв) и совершили сброс 3-х боеприпасов из БПЛА (3 взрыва).

Захватчики 345 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области

Российские оккупанты за сутки 345 раз обстреляли Запорожскую область. Под вражеским огнем находились 11 населенных пунктов, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Он отметил, что враг нанес авиационный удар по Малой Токмачке, 149 БПЛА разной модификации направили на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Новоандреевку.

Также 9 обстрелов из РСЗО накрыли Малую Токмачку, Роботино, Новоданиловку и Левадное, а 186 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Верхней Терсы, Верхней Терсы.

За сутки поступило 16 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Донецкой области двое погибших

Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает ОВА.

В Курахово повреждено более 10 многоэтажек, в Островском — 4 частных дома; в Кураховке 1 дом уничтожен. В Цукурино ранены 6 человек, поврежден 21 дом и 2 автомобиля. В Мемрике поврежден дом.

В Ямполе ранен 1 человек. В Юрковке поврежден дом и инфраструктурный объект. В Ижевке повреждены дом и нежилое помещение.

В Торецке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 6 домов и 2 админздания; в Нью-Йорке ранен человек, повреждены 4 дома и инфраструктурный объект. В Часовоярской обшине повреждены 9 частных домов, 3 многоэтажки и нежилое здание. В Северской общине 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено 5 домов.