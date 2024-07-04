РФ атакувала Україну 22 дронами, на Чернігівщині є влучання, на Житомирщині постраждала жінка: ситуація у регіонах

Російська окупаційна армія вночі четверга, 4 липня, атакувала Україну "шахедами". У Київській області працювала протиповітряна оборона, на Житомирщині постраждала жінка, на Чернігівщині дрон влучив в один з об'єктів інфраструктури.

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Сили ППО вночі збили 21 із 22 "шахедів"

Російські окупанти вночі запустили 22 бойових дрони на територію України, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Протиповітряна оборона збила 21 БПЛА типу Shahed у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

На Житомирщині постраждала жінка

На Житомирщині вночі знищили 3 "шахеди", повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

Через падіння уламків в одному з приватних будинків виникла пожежа - постраждала жінка, її госпіталізовано.

На Чернігівщині є влучання

За інформацією голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, ворожий "шахед" влучив в один з обʼєктів області.

Наразі без електропостачання залишаються 5963 споживачі. Енергетики працюють над відновленням.

На Київщині працювала ППО

О 01:01 у Київській ОВА повідомили, що на території області зафіксували ворожі безпілотники.

"Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - додали в ОВА.

О 04:18 Суспільне повідомило, що у Києві пролунали звуки вибухів. Згодом у Київській МВА поінформували, що на підступах до Києва працює ППО.

Невдовзі начальник КМВА Сергій Попко розповів, що безпілотники наближалися до Києва хвилями та з різних напрямків, утім, завдяки вдалій роботі ППО, жоден і з них не долетів до Києва: їх було знищено на підступах до столиці.

Наразі інформації про жертв і руйнування немає.

Ворог атакував Нікополь і Червоногригорівську ОТГ: поранено жінку

Російські війська ввечері в середу і в четвер уранці атакували Нікополь і Червоногригорівську ОТГ, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

За його словами, вночі сили ППО знищили над областю 2 шахеди.

Також Лисак зазначив, що ввечері та вранці агресор атакував Нікопольщину. Застосовував дрони-камікадзе і важку артилерію.

Крім того, окупанти поцілили по райцентру та Червоногригорівській громаді. Там поранено 68-річну жінку. Вона перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

Також пошкоджено інфраструктуру. Зокрема, магазини та спортклуби. А ще 4 п'ятиповерхівки та 3 авто. Зачепив газопровід і лінію електропередач.

На Харківщині 21 постраждалий

У четвер о 5:10 ЗС РФ обстріляли Глушківку Курилівської громади Куп'янського району Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу зруйновано 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди. Пошкоджено 8 приватних будинків та 9 господарчих споруд. Постраждали дві жінки та чоловік.

Також в ніч на 4 липня ворожих обстрілів зазнали Козача Лопань (горів магазин), Нова Козача (унаслідок влучання дрона пошкоджено засклення вікон, двері житлового будинку та господарської споруди) і Слатине (унаслідок обстрілу загорівся дах ангара фермерського господарства).

Крім того, минулої доби внаслідок ворожих авіаударів по Київському району Харкова були частково зруйновані 2 приватні будинки, пошкоджені 10 приватних і 12 багатоквартирних будинків, будівлі кафе, пошти, двоповерховий спортивний клуб і два корпуси університету. Постраждали 14 осіб.

У Котівці внаслідок обстрілу пошкоджене фермерське господарство, два комбайни, п'ять тракторів і складська будівля. Травмований чоловік.

У Земляному Яру обстріл спровокував пожежу: горів ангар, сільгосптехніка, машина, 5 тонн зерна і будівельні матеріали. У Руській Лозовій унаслідок обстрілу зруйновані 11 приватних будинків, 3 господарські споруди та пошкоджені 5 легкових автомобілів. Постраждали троє людей.

На Херсонщині один загиблий і сім поранених

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Станіслав, Комишани, Клапая, Широка Балка, Приозерне, Олександрівка, Микільське, Дар'ївка, Берислав, Тягинка, Дудчани, Золота Балка, Качкарівка, Бургунка, Монастирське, Миколаївка, Одрадокам'янка, Зміївка, Львове, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 37 приватних будинків. Зафіксовано влучання в навчальний заклад і газопроводи, пошкоджено приватний автомобіль.

Прокудін зазначив, що внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення.

Унаслідок ворожих обстрілів Запорізької області загинуло двоє людей

Російські війська здійснили майже 400 обстрілів по 10 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Чоловік і жінка загинули внаслідок ворожих обстрілів Василівського та Пологівського районів. Ще один чоловік поранений унаслідок російських атак по Запорізькому району", - зауважив очільник ОВА.

Федоров зазначив, що війська РФ завдали 2 авіаційних удари по Новоандріївці, 177 БпЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, Успенівку і Новопавлівку, 12 обстрілів РСЗВ накрили Роботине і Новоандріївку, а також 200 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки і Плавнів.

За добу надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області

Російські окупанти обстріляли 5 громад Сумської області, а в небі вночі українська ППО збила один "шахед", повідомляє ОВА.

"Уночі та вранці росіяни провели 7 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 18 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Дружбівська громади", - йдеться в повідомленні.

Дружбівська: здійснено удар 2 FPV дронами (2 вибухи).

Краснопільська: ворог бив із мінометів (7 вибухів).

Миропільська: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).

Білопільська: зафіксовано скидання з БПЛА боєприпасів (2 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи).

Хотінська: сталося скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух).

На Донеччині троє поранених

Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє ОВА.

У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки в Острівському, обстріляні Курахове, Гостре, Ганнівка і Дачне. Під вогнем околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.

У Лиманській громаді пошкоджено 3 будинки у Дробишевому. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 адмінбудівлі. У Диліївці, Олександро-Шультиному, Білій Горі та Віролюбівці Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки.

У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 1 нежитлова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.