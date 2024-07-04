РФ атаковала Украину 22 дронами, на Черниговщине есть попадания, на Житомирщине пострадала женщина: ситуация в регионах

Российская оккупационная армия ночью четверга, 4 июля, атаковала Украину "шахедами". В Киевской области работала противовоздушная оборона, в Житомирской области пострадала женщина, в Черниговской области дрон попал в один из объектов инфраструктуры.

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Силы ПВО ночью сбили 21 из 22 "шахедов"

Российские оккупанты ночью запустили 22 боевых дрона на территорию Украины, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Противовоздушная оборона сбила 21 БПЛА типа Shahed в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.

В Житомирской области пострадала женщина

На Житомирщине ночью уничтожили 3 "шахеда", сообщилглава ОВА Виталий Бунечко.

Из-за падения обломков в одном из частных домов возник пожар - пострадала женщина, она госпитализирована.

На Черниговщине есть попадание

За информацией главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, вражеский "шахед" попал в один из объектов области.

В настоящее время без электроснабжения остаются 5963 потребителя. Энергетики работают над восстановлением.

В Киевской области работала ПВО

В 01:01 в Киевской ОВА сообщили, что на территории области зафиксировали вражеские беспилотники.

"Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - добавили в ОВА.

В 04:18 Суспільне сообщило, что в Киеве раздались звуки взрывов. Впоследствии в Киевской МВА проинформировали, что на подступах к Киеву работает ПВО.

Вскоре начальник КМВА Сергей Попко рассказал, что беспилотники приближались к Киеву волнами и по разным направлениям, впрочем, благодаря удачной работе ПВО, ни один из них не долетело до Киева: они были уничтожены на подступах к столице.

Пока информации о жертвах и разрушениях нет.

Враг атаковал Никополь: ранена женщина

Российские войска вечером в среду и в четверг утром атаковали Никополь и Красногригорьевскую общину, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

По его словам, ночью силы ПВО уничтожили над областью 2 шахеда.

Также Лысак отметил, что вечером и утром агрессор атаковал Никопольщину. Применял дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию.

Кроме того, оккупанты попали в райцентр и Красногригорьевскую общину. Там ранена 68-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Также повреждена инфраструктура. В частности, магазины и спортивные клубы. А еще 4 пятиэтажки и 3 авто. Задел газопровод и линию электропередач.

В Харьковской области 21 пострадавший

В четверг в 5:10 ВС РФ обстреляли Глушковку Куриловской общины Купянского района Харьковской области, сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела разрушены 6 частных домов, 2 хозяйственные сооружения. Повреждены 8 частных домов и 9 хозяйственных построек. Пострадали две женщины и мужчина.

Также в ночь на 4 июля вражеским обстрелам подверглись Казачья Лопань (горел магазин), Новая Казачья (в результате попадания дрона повреждено остекление окон, двери жилого дома и хозяйственного сооружения) и Слатино (в результате обстрела загорелась крыша ангара фермерского хозяйства).

Кроме того, за прошедшие сутки в результате вражеских авиаударов по Киевскому району Харькова были частично разрушены 2 частных дома, повреждены 10 частных и 12 многоквартирных домов, здания кафе, почты, двухэтажный спортивный клуб и два корпуса университета. Пострадали 14 человек.

В Котовке в результате обстрела повреждено фермерское хозяйство, два комбайна, пять тракторов и складское здание. Травмированный мужчина.

В Земляном Яру обстрел спровоцировал пожар: горел ангар, сельхозтехника, машина, 5 тонн зерна и строительные материалы. В Русской Лозовой в результате обстрела разрушены 11 частных домов, 3 хозяйственные постройки и повреждены 5 легковых автомобилей. Пострадали три человека.

В Херсонской области один погибший и семь раненых

Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Станислав, Камышаны, Клапая, Широкая Балка, Приозерное, Александровка, Никольское, Дарьевка, Берислав, Тягинка, Дудчаны, Золотая Балка, Монастырское, Николаевка, Одрадокаменка, Змиевка, Львов, Казацкое и город Херсон.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 2 многоэтажки и 37 частных домов. Зафиксировано попадание в учебное заведение и газопроводы, поврежден частный автомобиль.

Прокудин отметил, что в результате российских обстрелов 1 человек погиб, еще 7 - получили ранения.

В результате вражеских обстрелов Запорожской области погибли два человека

Российские войска совершили почти 400 обстрелов по 10 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Мужчина и женщина погибли в результате вражеских обстрелов Васильевского и Пологовского районов. Еще один мужчина ранен в результате российских атак по Запорожскому району", - отметил глава ОВА.

Федоров сообщил, что за сутки поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Оккупанты обстреляли пять общин Сумской области

Российские оккупанты обстреляли 5 общин Сумской области, а в небе ночью украинская ПВО сбила один "шахед", сообщает ОВА.

"Ночью и утром россияне осуществили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 18 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Дружбовская общины", - говорится в сообщении.

Дружбовская: совершен удар 2 FPV дронами (2 взрыва).

Краснопольская: враг бил из минометов (7 взрывов).

Миропольская: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).

Белопольская: зафиксирован сброс с БПЛА боеприпасов (2 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва).

Хотинская: произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

В Донецкой области трое раненых

Всего за сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает ОВА.

В Кураховской общине повреждены 4 дома в Островском, обстреляны Курахово, Острое, Ганновка и Дачное. Под огнем окрестности Марьинской, Очеретинской и Гродовской общин.

В Лиманской общине повреждены 3 дома в Дробышеве. В Дружковке ранены 2 человека, повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки и 2 админздания. В Дилиевке, Александро-Шультино, Белой Горе и Веролюбовке Константиновской общины повторно повреждены частные дома.

В Часовоярской общине повреждены 7 частных домов, 3 многоэтажки и 1 нежилое здание. В Северске поврежден дом.