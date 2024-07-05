Ворог вночі атакував дронами, на Київщині пошкоджені житлові будинки: ситуація у регіонах

У ніч на 5 липня російські окупанти атакували Україну 32 ударними БПЛА. Також за минулу добу противник завдав по населених пунктах одного ракетного удару, 59 авіаційних ударів, скинув 111 керованих авіабомб, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури.

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ППО збила усі 32 "шахеди"

У ніч на 5 липня російські окупанти атакували Україну 32 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із районів Курськ та Приморсько-Ахтарськ у РФ, повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

"Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 "шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях", - підкреслив Олещук.

На Київщині внаслідок атаки БПЛА пошкоджено житлові будинки

Майже всю ніч ворог атакував Київську область ударними дронами. Повітряну тривогу оголошували кілька разів і вона тривала більше 4 годин.

В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі, повідомляє голова Київської ОВА Руслан Кравченко

За його словами, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі також відсутні.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з територіальних громад пошкоджено 6 приватних будинків та автомобіль. В будинках вибиті вікна, пошкоджено паркани.

Всі оперативні служби на місцях. Ведуться роботи з ліквідації та подальшої фіксації наслідків атаки

У Київській області внаслідок атаки БПЛА пошкоджено житлові будинки в Макарівській громаді, повідомляє "Суспільне" з посиланням на голову громади Вадима Токаря.

На Одещині пошкоджено дорогу

Вночі ворог також атакував Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок падіння БпЛА пошкоджено асфальтне покриття дороги, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, інформація щодо постраждалих не надходила.

Як зауважив Кіпер, внаслідок вчорашньої ракетної атаки по Одеському району семеро людей, які отримали поранення, продовжують перебувати в лікарнях. З них двоє людей у стані середнього ступеня важкості, четверо у важкому та одна жінка у вкрай важкому стані. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Троє мирних жителів загинули внаслідок обстрілів Харківської області

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, армія РФ завдала авіаудару по Курилівці Куп'янського району, унаслідок якого пошкоджено приватний будинок.

Очільник ОВА проінформував, що минулої доби ворожих обстрілів зазнали також Лосівка (виникла пожежа - горіли конструктивні елементи трьох приватних будинків, загинув чоловік), Глушківка (удар КАБ спровокував пожежу в гаражі, загинула жінка, ще чотири жінки та один чоловік постраждали) і Руська Лозова (внаслідок обстрілу КАБ загинула жінка, постраждав чоловік).

Крім того, обстріли спровокували пожежі в Куп'янську (горіли будинки), Боровій (горіла хвойна лісова підстилка на площі 2,5 га), Білому Колодязі (горіли складські приміщення елеватора), та Сеньковому (горіли два автомобілі, також пошкоджено будівлю сільської ради та клубу).

На Дніпропетровщині пошкоджено інфраструктуру

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, під ворожими ударами був Нікополь - увечері та вже з самого ранку.

"Агресор атакував дронами-камікадзе. Пошкоджено інфраструктуру. Понівечені приватний будинок і мікроавтобус. Люди цілі", - уточнив Лисак.

Він також повідомив, що вночі над Дніпропетровщиною захисники з ПВК "Схід" збили 3 шахеди.

Окупанти понад 270 разів ударили по Запорізькій області

Російські війська за добу понад 270 разів ударили по Запорізькій області, під обстрілом перебували 10 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, 133 БПЛА різної модифікації спрямували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 6 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Новоандріївку та Левадне. 133 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Мирного, Роботиного, Левадного, Малинівки, Приморського, Лобкового і Плавнів.

За добу надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині троє людей дістали поранення

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Осокорівка, Михайлівка, Максима Горького, Дніпровське, Антонівка, Одрадокам'янка, Шевченківка, Берислав, Янтарне, Вірівка, Станіслав, Гаврилівка, Кізомис, Микільське, Львове, Тягинка, Дар'ївка та місто Херсон.

Через російську агресію 3 людини отримали поранення.

За даними Херсонської ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Зафіксовано влучання в медичний заклад і газогін, пошкоджено господарські будівлі та приватний автомобіль.

На Донеччині 3 загиблих

Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини, повідомили в ОВА.

У Мар'їнській громаді 1 людина загинула у Красногорівці. У Кураховому поранено 3 людини, пошкоджено промзону. Численних обстрілів зазнала Селидівська ТГ: в Українську 4 людини поранено, пошкоджено 8 багатоповерхівок і 9 гаражів; у Вишневому пошкоджено 6 приватних будинків, у Петрівці — 6, у Селидовому — 1.

У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 автівки і інфраструктурний об'єкт. Також у громаді 1 людина загинула у Стінках. В Іллінівській громаді 1 людина поранена у Клебан-Бику, пошкоджено 8 об'єктів у Тарасівці.

У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, промислова будівля і нежитлова споруда. У Північному Торецької громади поранено людину, пошкоджено будинок; у Торецьку пошкоджено адмінбудівлю. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Ворог обстріляв сім прикордонних громад Сумської області

Російські окупанти за минулий день обстріляли сім прикордонних громад Сумської області, використовували міномети і "Ланцет", повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 67 вибухів. Обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади", - йдеться в повідомленні.

Найбільш інтенсивні удари зафіксовано в громадах: Краснопільській - обстріл із мінометів (12 вибухів), артилерії (14 вибухів), скидання з БПЛА вибухового пристрою типу ВОГ (3 вибухи), атака БПЛА "Ланцет" (1 вибух); Великописарівській - обстріл із мінометів (6 вибухів), РСЗВ (10 вибухів), артилерії (2 вибухи) і скидання з БПЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (2 вибухи). А також у Білопільській громаді були удари з мінометів (5 вибухів) і FPV дронами (2 вибухи). На територію Шалигинської громади росіяни скинули 4 міни.