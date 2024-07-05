Враг ночью атаковал дронами, в Киевской области повреждены жилые дома: ситуация в регионах

В ночь на 5 июля российские оккупанты атаковали Украину 32 ударными БПЛА. Также за минувшие сутки противник нанес по населенным пунктам один ракетный удар, 59 авиационных ударов, сбросил 111 управляемых авиабомб, сообщают в Генштабе ВСУ. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные жилые дома, объекты инфраструктуры.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

ПВО сбила все 32 "шахеда"

В ночь на 5 июля российские оккупанты атаковали Украину 32 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из районов Курск и Приморско-Ахтарск в РФ, сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, отражали удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

"На протяжении ночи защитниками неба сбиты все 32 "шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях", - подчеркнул Олещук.

На Киевщине в результате атаки БПЛА повреждены жилые дома

Почти всю ночь враг атаковал Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога была объявлена несколько раз и длилась более 4 часов.

В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели, сообщает глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

По его словам, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие тоже отсутствуют.

В результате падения обломков сбитых целей в одной из территориальных общин повреждены 6 частных домов и автомобиль. В домах выбиты окна, повреждены заборы.

Все оперативные службы на местах. Ведутся работы по ликвидации и последующей фиксации последствий атаки

В Киевской области в результате атаки БПЛА повреждены жилые дома в Макаровской общине, сообщает "Суспільне" со ссылкой на главу общины Вадима Токаря.

В Одесской области повреждена дорога

Ночью враг также атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате падения БПЛА повреждено асфальтное покрытие дороги, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, информация о пострадавших не поступала.

Как отметил Кипер, в результате вчерашней ракетной атаки по Одесскому району семь человек, получивших ранения, продолжают находиться в больницах. Из них два человека в состоянии средней степени тяжести, четверо в тяжелом и одна женщина в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Трое мирных жителей погибли в результате обстрелов Харьковской области

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, армия РФ нанесла авиаудар по Куриловке Купянского района, в результате которого поврежден частный дом.

Руководитель ОВА проинформировал, что вражеским обстрелам подверглись также Лосовка (возник пожар - горели конструктивные элементы трех частных домов, погиб мужчина), Глушковка (удар КАБ спровоцировал пожар в гараже, погибла женщина, еще четыре женщины и один мужчина пострадали) и Русская (в результате обстрела КАБ погибла женщина, пострадал мужчина).

Кроме того, обстрелы спровоцировали пожары в Купянске (горели дома), Боровой (горела хвойная лесная подстилка на площади 2,5 га), Белом Колодце (горели складские помещения элеватора), и Сеньковом (горели два автомобиля, также повреждено здание сельского совета и клуба).

На Днепропетровщине повреждена инфраструктура

Как сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, под вражескими ударами был Никополь - вечером и уже с самого утра.

"Агрессор атаковал дронами-камикадзе. Повреждена инфраструктура. Изуродованы частный дом и микроавтобус. Люди целые", - уточнил Лысак.

Он также сообщил, что ночью над Днепропетровщиной сбили 3 шахеда.

Оккупанты более 270 раз ударили по Запорожской области

Российские войска за сутки более 270 раз ударили по Запорожской области, под обстрелом находились 10 населенных пунктов, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, 133 БПЛА разной модификации направили на Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 6 обстрелов РСЗО накрыли Роботино, Новоандреевку и Левадное. 133 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Мирного, Роботиного, Левадного, Малиновки, Приморского, Лобкового и Плавней.

За сутки поступило 9 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области три человека получили ранения

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Осокоровка, Михайловка, Максима Горького, Днепровское, Антоновка, Одрадокаменка, Шевченковка, Берислав, Янтарное, Веривка, Станислав, Гавриловка, Кизя,, Дарьевка и город Херсон.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

По данным Херсонской ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 2 многоэтажки и 11 частных домов. Зафиксировано попадание в медицинское учреждение и газопровод, повреждены хозяйственные постройки и частный автомобиль.

В Донецкой области 3 погибших

Всего за сутки россияне 32 раза обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщили в ОВА.

В Марьинской общине один человек погиб в Красногоровке. В Курахово ранены 3 человека, повреждена промзона. Многочисленных обстрелов потерпела Селидовская ТГ: в украинском 4 человека ранены, повреждены 8 многоэтажек и 9 гаражей; в Вишневом повреждено 6 частных домов, в Петровке - 6, в Селидово - 1.

В Константиновке ранен человек, повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки, 2 автомобиля и инфраструктурный объект. Также в общине 1 человек погиб в Стенках. В Ильиновской общине 1 человек ранен в Клебан-Быке, повреждены 8 объектов в Тарасовке.

В Часовоярской общине повреждены 4 частных дома, 3 многоэтажки, промышленное здание и нежилое сооружение. В Северном Торецком обществе ранен человек, поврежден дом; в Торецке повреждено админздание. В Северске повреждены 6 домов.

Враг обстрелял семь пограничных общин Сумской области

Российские оккупанты за минувший день обстреляли семь пограничных общин Сумской области, использовали минометы и "Ланцет", сообщили в областной военной администрации.

"В течение дня россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 67 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская общины", - говорится в сообщении.

Наиболее интенсивные удары зафиксированы в общинах: Краснопольской – обстрел из минометов (12 взрывов), артиллерии (14 взрывов), сброс с БПЛА взрывного устройства типа ВОГ (3 взрыва), атака БПЛА "Ланцет" (1 взрыв); Великописаревской – обстрел из минометов (6 взрывов), РСЗО (10 взрывов), артиллерии (2 взрыва) и сброс с БПЛА взрывных устройств типа ВОГ (2 взрыва). А также в Белопольской общине были удары из минометов (5 взрывов) и FPV дронами (2 взрыва). На территорию Шалыгинской общины россияне сбросили 4 мины.