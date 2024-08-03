На Харківщині - п’ятеро поранених, на Херсонщині одна людина загинула: як минула доба в регіонах

У ніч проти 3 серпня росіяни атакували українські регіони чотирма ракетами та 29 ударними безпілотниками та двома протирадіолокаційними ракетами Х-31, повідомили Повітряні сили. В результаті протиповітряного бою збито 24 безпілотника.

На Харківщині одна людина загинула, ще п’ятеро – поранені

У Куп’янську внаслідок обстрілу горіло складське приміщення. Пошкоджено приватний будинок та 3 автомобілі, фасади трьох багатоквартирних будинків, горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку. Також було влучання ракети біля під’їзду в землю. Пошкоджений 5-поверховий житловий будинок. Постраждала жінка 66 років, чоловік 52 років. Загинула 55-річна жінка, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

В Ізюмському районі в с. Крейдянка внаслідок обстрілу горіли дві господарчі споруди. В с. Камʼянка внаслідок підриву на ВНП постраждав 49-річний чоловік.

У Куп'янському районі в с. Подоли внаслідок обстрілу горіла покрівля будинку. В с. Вишнівка внаслідок підриву на ВНП постраждали чоловіки 41 та 44 років.

У Чугуївському районі в с. Велика Бабка відбувся обстріл касетними боєприпасами по території.

На Херсонщині одна людина загинула, ще дві - дістали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Кізомис, Білозерка, Станіслав, Новодмитрівка, Микільське, Понятівка, Берислав, Гаврилівка, Золота Балка, Тягинка, Львове та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Проукудін.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та магазини; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 9 приватних будинків. Також пошкоджено господарські споруди та приватні автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення. Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 5 "Shahed-131/136".

По Запорізької області росіяни вдарили 460 разів

59-річного чоловіка та 57-річну жінку поранено внаслідок російських атак по Василівському району. Впродовж доби окупанти 460 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 2 авіаційні удари по Павлівці, повідомляють в ОВА.

243 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Новоданилівку. 14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине та Малу Токмачку. 201 артобстріл завдано по території Малих Щербаків, Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Преображенки та Левадного. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Дніпропетровщині пошкоджено газогін

Від вечора російська армія продовжувала завдавати ударів по Нікопольщині. Тероризувала місцевих дронами-камікадзе і артилерією, повідомляють в ОВА.

Агресор поцілив по самому Нікополю й Марганецькій громаді. Пошкоджені приватний будинок та газогін.

Миколаївська область: горіли господарські споруди

У ніч на 3 серпня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Учора ворог двічі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Уночі, 3 серпня внаслідок збиття БпЛА типу в межах населеного пункту Березнегуватської громади виникла пожежа двох господарчих споруд та сухої трави на території приватного домоволодіння, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає.

На Сумщині було 2 вибухи

Вночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, інформують в ОВА.

Зафіксовано 2 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська та Есманьська громади. Білопільська громада: з території РФ здійснено атаку БПЛА скидання вибухового пристрою (1 вибух). Есманьська громада: зафіксовано атаку FPV дронами (1 вибух).