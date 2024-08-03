В Харьковской области пятеро раненых, в Херсонской области один человек погиб: как прошли сутки в регионах

В ночь на 3 августа россияне атаковали украинские регионы четырьмя ракетами и 29 ударными беспилотниками и двумя противорадиолокационными ракетами Х-31, сообщили Воздушные силы. В результате противовоздушного боя сбиты 24 беспилотника.

В Харьковской области один человек погиб, еще пятеро – ранены

В Купянске в результате обстрела горело складское помещение. Повреждены частный дом и 3 автомобиля, фасады трех многоквартирных домов, горели конструктивные элементы разрушенного дома. Также было попадание ракеты у подъезда в землю. Поврежден 5-этажный жилой дом. Пострадала женщина 66 лет, мужчина 52 года. Погибла 55-летняя женщина, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В Изюмском районе в с. Мел в результате обстрела горели две хозяйственные постройки. В с. Каменка в результате подрыва на ВНП пострадал 49-летний мужчина.

В Купянском районе в с. Подолы в результате обстрела горела кровля дома. В с. Вишневка в результате подрыва на ВНП пострадали мужчины 41 и 44 лет.

В Чугуевском районе в с. Большая Бабка произошел обстрел кассетными боеприпасами по территории.

В Херсонской области один человек погиб, еще два — получили ранения

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Кизомис, Белозерка, Станислав, Новодмитровка, Никольское, Понятовка, Берислав, Гавриловка, Золотая Балка, Тягинка, Львов и город Херсон, сообщил председатель ОВА Александр.

Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, админздания и магазины; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 9 частных домов. Также повреждены хозяйственные постройки и частные автомобили. Из-за русской агрессии 1 человек погиб, еще 2 — получили ранения. Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 5 "Shahed-131/136".

По Запорожской области россияне ударили 460 раз

59-летний мужчина и 57-летняя женщина ранены в результате российских атак по Васильевскому району. В течение суток оккупанты 460 раз избивали по 11 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ совершили 2 авиационных удара по Павловке, сообщают в ОВА.

243 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Новоданиловку. 14 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Роботино и Малую Токмачку. 201 артобстрел нанесен по территории Малых Щербаков, Орехова, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки, Преображенки и Левадного. Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

На Днепропетровщине поврежден газопровод

С вечера русская армия продолжала наносить удары по Никопольщине. Терроризировала местных дронами-камикадзе и артиллерией, сообщают в ОВА.

Агрессор попал по самому Никополю и Марганецкому обществу. Повреждены частный дом и газопровод.

Николаевская область: горели хозяйственные постройки

В ночь на 3 августа силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены два БПЛА, сообщил председатель ОВА Виталий Ким.

Вчера враг дважды атаковал FPV-дронами Куцурубскую общину. Ночью, 3 августа, вследствие сбития БпЛА типа в пределах населенного пункта Березнеговатской общины возник пожар двух хозяйственных сооружений и сухой травы на территории частного домовладения, которая была оперативно ликвидирована пожарными. Пострадавших нет.

На Сумщине было 2 взрыва

Ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, информируют в ОВА.

Зафиксировано 2 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская и Эсманьская общины. Белопольское общество: с территории РФ совершена атака БПЛА сброса взрывного устройства (1 взрыв). Эсманьское общество: зафиксирована атака FPV дронами (1 взрыв).