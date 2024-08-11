РФ атакувала Київщину, загинула 4-річна дитина та її батько: ситуація у регіонах (ФОТО)

У ніч проти неділі, 11 серпня, країна-агресор РФ атакувала територію України ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки у Київській області під завалами будинку загинули батько та його 4-річний син, також є постраждалі.

На Київщині загинули батько з сином

Як повідомляє голова Київської ОВА Руслан Кравченко, цієї ночі ворог атакував область ракетами та ударними дронами. Тривога тривала майже 8 годин.

За словами очільника ОВА, в регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі, прямих влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

На жаль, внаслідок атаки ворога загинуло 2 людини. Одна з них – дитина, якій було лише 4 роки.Ще 3 особи отримали поранення.

Станом на 9:00 внаслідок падіння уламків ворожих цілей в 2 районах області 2 приватні будинки знищено, ще 6 пошкоджено. Також пошкоджено 4 автомобілі.

У результаті ворожої ракетної атаки в Броварському районі загинули мирні жителі, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

"Сьогодні вночі сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі. Троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина. Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син — опинилися під завалами будівлі. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими", - зазначається в повідомленні.

Ворог вдарив ракетою по Харківщині - поцілив у Будинок дитячої та юнацької творчості

Війська РФ вночі вдарили ракетою по Золочеву, поцілили у Будинок дитячої та юнацької творчості, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 23:55 10 серпня окупанти вдарили по Золочеву Богодухівського району. Ворог ракетою влучив по Будинку дитячої та юнацької творчості. Відбулося загоряння даху двохповерхової адміністративної будівлі", - зазначив він.

За словами Синєгубова, інформація про постраждалих не надходила.

Також у селі Лісна Стінка внаслідок обстрілу з РСЗВ загинув 87-річний чоловік.

У селі Курилівка внаслідок артобстрілу горіли приватні будинки.

У Куп'янську у результаті удару FPV-дроном було пошкоджено автомобіль, а у селі Митрофанівка через обстріл пошкоджено 2 виробничі приміщення.

Росіяни 10 серпня вбили цивільну людину на Запоріжжі

Протягом доби окупанти 422 рази били по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, 68-річний чоловік загинув, 63-річна жінка поранена внаслідок російської атаки по Пологівському району.

Як зауважив Федоров, війська РФ здійснили 4 авіаційні удари по П'ятихатках, Новоандріївці та Білогір'ю, 305 БПЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Успенівку, Преображенку, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.

Також повідомляється, що обстрілом із РСЗВ накрили Новопавлівку, 112 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки, Варварівки.

За добу надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Херсонщині один загиблий та 11 поранених, серед них дитина

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Приозерне, Антонівка, Микільське, Одрадокам'янка, Білозерка, Садове, Станіслав, Понятівка, Правдине, Широка Балка, Берислав, Новодмитрівка, Придніпровське, Новорайськ та місто Херсон.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 11 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

За даними обладміністрації, російські військові влучили в адмінбудівлю та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 23 приватні будинки. також окупанти пошкодили газопроводи, складське приміщення, господарські споруди, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

У Миколаївській області внаслідок російських ударів постраждали шестеро людей

Унаслідок ударів російських окупантів у суботу по населених пунктах Миколаївської області із застосуванням артилерії та FPV-дронів постраждали шість осіб, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"У с. Дніпровське Куцурубської громади унаслідок обстрілів поранено двох чоловіків. Так, 25-річному чоловіку медична допомога була надана амбулаторно, стан задовільний. Іншому - медичну допомогу надано на місці, від госпіталізації відмовився. Удень... під ворожим артилерійським обстрілом перебувало м. Очаків. За уточненими даними травмовано чотири людини. Дві жінки 70 і 73-х років і двоє чоловіків - 44-х і 69 років. На ранок стан трьох постраждалих задовільний. Жінка 70 років госпіталізована до Миколаєва, стан важкий", - зауважив Кім.

Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області, поранено одну людину

Російські війська в ніч на неділю обстріляли вісім громад Сумської області, один мирний житель Великописарівської громади зазнав поранень, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи. Обстрілу зазнали Сумська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Глухівська, Есманьська громади", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, у Великописарівській громаді сталося скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух), унаслідок удару поранено 1 цивільну особу. Також був обстріл із РСЗВ (2 вибухи).

Ударів корегованими авіабомбами зазнали Глухівська (2 вибухи), Юнаківська (3 вибухи), Білопільська (3 вибухи), Сумська (1 вибух) і Путивльська (2 вибухи) громади.

Під мінометним вогнем були Краснопільська (12 мін) та Есманьська (8 вибухів) громади.

Війська РФ зранку атакували Краматорськ: поранено чотирьох людей

Уранці неділі, 11 серпня, російські окупанти завдали удару по Краматорську. Унаслідок обстрілу поранень зазнали четверо місцевих мешканців, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Другий ранок поспіль росіяни б'ють по Краматорську. Сьогодні - знову по інфраструктурному об'єкту", - написав він.

За словами очільника ОВА, наразі відомо про чотирьох поранених. Зокрема, одна людина перебуває у важкому стані, її оперують, двоє отримали легкі поранення, їм надали необхідну медичну допомогу, ще одна людина не потребує допомоги лікарів.

Наразі остаточна інформація щодо обсягів руйнувань і кількості постраждалих установлюється.

Як повідомляють в ОВА, за минулу добу війська РФ вбили трьох жителів Донеччини - у Краматорську, Гродівці і Стінках.

Загарбники атакували Нікопольщину

Війська РФ з вечора й до ранку обстрілювали Нікопольський район із артилерії та дронів-камікадзе, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ввечері, протягом ночі і на ранок від російських атак потерпала Нікопольщина. Район зазнав ударів артилерією і дронами-камікадзе. Дісталося Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадам", - зазначив він.

За словами Лисака, внаслідок обстрілів були пошкоджені майже десяток сонячних панелей і дві господарські споруди. Понівечений мікроавтобус. Загиблих й постраждалих немає.