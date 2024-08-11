РФ атаковала Киевщину, погиб 4-летний ребенок и его отец: ситуация в регионах (ФОТО)

В ночь на воскресенье, 11 августа, страна-агрессор РФ атаковала территорию Украины ударными дронами. В результате вражеской атаки в Киевской области под завалами дома погибли отец и его 4-летний сын, также есть пострадавшие.

В Киевской области погибли отец с сыном

Как сообщает глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, этой ночью враг атаковал область ракетами и ударными дронами. Тревога продолжалась почти 8 часов.

По словам главы ОВА, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели, прямые попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксированы.

К сожалению, в результате атаки врага погибли 2 человека. Одна из них – ребенок, которому было всего 4 года. Еще 3 человека получили ранения.

По состоянию на 9:00 в результате падения обломков вражеских целей в 2 районах области 2 частных дома уничтожены, еще 6 повреждены. Также повреждены 4 автомобиля.

В результате вражеской ракетной атаки в Броварском районе погибли мирные жители, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

"Сегодня ночью произошло падение обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе. Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын — оказались под завалами здания. К сожалению, под время поисково-спасательных работ их обнаружили погибшими", — отмечается в сообщении.

Также повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства.

Враг ударил ракетой по Харьковщине — попал в Дом детского и юношеского творчества

Войска РФ ночью ударили ракетой по Золочеву, попали в Дом детского и юношеского творчества, сообщает глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

"В 23:55 10 августа оккупанты ударили по Золочеву Богодуховского района. Враг ракетой попал по Дому детского и юношеского творчества. Произошло возгорание крыши двухэтажного административного здания", – отметил он.

По словам Синегубова, информация о пострадавших не поступала.

Также в селе Лесная Стенка в результате обстрела из РСЗО погиб 87-летний мужчина.

В селе Куриловка в результате артобстрела горели частные дома.

В Купянске в результате удара FPV-дроном был поврежден автомобиль, а в селе Митрофановка из-за обстрела повреждены 2 производственных помещения.

Россияне 10 августа убили гражданского человека в Запорожской области

В течение суток оккупанты 422 раза били по 14 населенным пунктам Запорожской области, сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, 68-летний мужчина погиб, 63-летняя женщина ранена в результате российской атаки по Пологовскому району.

Как отметил Федоров, войска РФ совершили 4 авиационных удара по Пятихаткам, Новоандреевке и Белогорью, 305 БПЛА разной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Успеновку, Преображенку, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малин.

Также сообщается, что обстрелом из РСЗО накрыли Новопавловку, 112 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки, Варваровки.

За сутки поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Херсонской области один погибший и 11 раненых, среди них ребенок

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Приозерное, Антоновка, Никольское, Одрадокаменка, Белозерка, Садовое, Станислав, Понятовка, Правдино, Широкая Балка, Берислав, Новодмитровка, Придни.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 11 — получили ранения, из них — 1 ребенок.

По данным обладминистрации, российские военные попали в админздание и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 2 многоэтажки и 23 частных дома. также оккупанты повредили газопроводы, складское помещение, хозяйственные постройки, гараж, сельхозтехнику и частные автомобили.

В Николаевской области в результате российских ударов пострадали шесть человек

В результате ударов российских окупантов в субботу по населенным пунктам Николаевской области с применением артиллерии и FPV-дронов пострадали шесть человек, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"В с. Днепровское Куцурубской общины в результате обстрелов ранены двое мужчин. Так, 25-летнему мужчине медицинская помощь была оказана амбулаторно, состояние удовлетворительное. Другому — медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации отказался. Днем... под вражеским артиллерийским обстрелом находилось м .Очаков. По уточненным данным травмированы четыре человека. Две женщины — 44-х и 69 лет", - отметил Ким.

Оккупанты обстреляли восемь общин Сумской области, ранен один человек

Российские войска в ночь на воскресенье обстреляли восемь общин Сумской области, один мирный житель Великописаревской общины получил ранения, сообщает ОВА.

"Ночью и утром россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 34 взрыва. Обстрел подверглись Сумской, Юнаковской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Путивльской, Глуховской, Эсманьской общин", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, в Великописаревской общине произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), в результате удара ранено 1 гражданское лицо. Также был обстрел из РСЗО (2 взрыва).

Удары коррегированными авиабомбами получили Глуховская (2 взрыва), Юнаковская (3 взрыва), Белопольская (3 взрыва), Сумская (1 взрыв) и Путивльская (2 взрыва) общины.

Под минометным огнем были Краснопольское (12 мин) и Эсманьское (8 взрывов) общины.

Войска РФ утром атаковали Краматорск: ранены четыре человека

Утром воскресенья, 11 августа, российские оккупанты нанесли удар по Краматорску. В результате обстрела ранений получили четверо местных жителей, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Второе утро подряд россияне бьют по Краматорску. Сегодня – снова по инфраструктурному объекту", — написал он.

По словам главы ОВА, сейчас известно о четырех раненых. В частности, один человек находится в тяжелом состоянии, его оперируют, двое получили легкие ранения, им оказали необходимую медицинскую помощь, еще один человек не нуждается в помощи врачей.

Окончательная информация об объемах разрушений и количестве пострадавших устанавливается.

Как сообщают в ОВА, за минувшие сутки войска РФ убили трех жителей Донбасса — в Краматорске, Гродовце и Стенках.

Захватчики атаковали Никопольщину

Войска РФ с вечера и до утра обстреливали Никопольский район из артиллерии и дронов-камикадзе, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Вечером, в течение ночи и на утро от российских атак страдала Никопольщина. Район потерпел удары артиллерией и дронами-камикадзе. Досталось Никополю, Марганецкой, Покровской и Мировской общинам", — отметил он.

По словам Лисака, в результате обстрелов были повреждены почти десяток солнечных панелей и два хозяйственных здания. Изуродованный микроавтобус. Погибших и пострадавших нет.