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РФ атаковала Киевщину, погиб 4-летний ребенок и его отец: ситуация в регионах (ФОТО)

война, Киевщина
В результате ночной вражеской ракетной атаки погибли мужчина и ребенок в Киевской области. Фото: ГСЧС

В ночь на воскресенье, 11 августа, страна-агрессор РФ атаковала территорию Украины ударными дронами. В результате вражеской атаки в Киевской области под завалами дома погибли отец и его 4-летний сын, также есть пострадавшие.

В Киевской области погибли отец с сыном

Как сообщает глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, этой ночью враг атаковал область ракетами и ударными дронами. Тревога продолжалась почти 8 часов.

По словам главы ОВА, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели, прямые попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксированы.

К сожалению, в результате атаки врага погибли 2 человека. Одна из них – ребенок, которому было всего 4 года. Еще 3 человека получили ранения.

По состоянию на 9:00 в результате падения обломков вражеских целей в 2 районах области 2 частных дома уничтожены, еще 6 повреждены. Также повреждены 4 автомобиля.

В результате вражеской ракетной атаки в Броварском районе погибли мирные жители, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Фото 2 — РФ атаковала Киевщину, погиб 4-летний ребенок и его отец: ситуация в регионах (ФОТО)

"Сегодня ночью произошло падение обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе. Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын — оказались под завалами здания. К сожалению, под время поисково-спасательных работ их обнаружили погибшими", — отмечается в сообщении.

Фото 3 — РФ атаковала Киевщину, погиб 4-летний ребенок и его отец: ситуация в регионах (ФОТО)

Также повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства.

Враг ударил ракетой по Харьковщине — попал в Дом детского и юношеского творчества

Войска РФ ночью ударили ракетой по Золочеву, попали в Дом детского и юношеского творчества, сообщает глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

"В 23:55 10 августа оккупанты ударили по Золочеву Богодуховского района. Враг   ракетой   попал по Дому детского и юношеского творчества. Произошло возгорание крыши двухэтажного административного здания", – отметил он.

По словам Синегубова, информация о пострадавших не поступала.

Фото 4 — РФ атаковала Киевщину, погиб 4-летний ребенок и его отец: ситуация в регионах (ФОТО)
Фото 5 — РФ атаковала Киевщину, погиб 4-летний ребенок и его отец: ситуация в регионах (ФОТО)
Фото 6 — РФ атаковала Киевщину, погиб 4-летний ребенок и его отец: ситуация в регионах (ФОТО)

Также в селе Лесная Стенка в результате обстрела из РСЗО погиб 87-летний мужчина.

В селе Куриловка в результате артобстрела горели частные дома.

В Купянске в результате удара FPV-дроном был поврежден автомобиль, а в селе Митрофановка из-за обстрела повреждены 2 производственных помещения.

Россияне 10 августа убили гражданского человека в Запорожской области

В течение суток оккупанты 422 раза били по 14 населенным пунктам Запорожской области, сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, 68-летний мужчина погиб, 63-летняя женщина ранена в результате российской атаки по Пологовскому району.

Как отметил Федоров, войска РФ совершили 4 авиационных удара по Пятихаткам, Новоандреевке и Белогорью, 305 БПЛА разной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Успеновку, Преображенку, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малин.

Фото 7 — РФ атаковала Киевщину, погиб 4-летний ребенок и его отец: ситуация в регионах (ФОТО)

Также сообщается, что обстрелом из РСЗО накрыли Новопавловку, 112 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки, Варваровки.

За сутки поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Херсонской области один погибший и 11 раненых, среди них ребенок

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Приозерное, Антоновка, Никольское, Одрадокаменка, Белозерка, Садовое, Станислав, Понятовка, Правдино, Широкая Балка, Берислав, Новодмитровка, Придни.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 11 — получили ранения, из них — 1 ребенок.

По данным обладминистрации, российские военные попали в админздание и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 2 многоэтажки и 23 частных дома. также оккупанты повредили газопроводы, складское помещение, хозяйственные постройки, гараж, сельхозтехнику и частные автомобили.

В Николаевской области в результате российских ударов пострадали шесть человек

В результате ударов российских окупантов в субботу по населенным пунктам Николаевской области с применением артиллерии и FPV-дронов пострадали шесть человек, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"В с. Днепровское Куцурубской общины в результате обстрелов ранены двое мужчин. Так, 25-летнему мужчине медицинская помощь была оказана амбулаторно, состояние удовлетворительное. Другому — медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации отказался. Днем... под вражеским артиллерийским обстрелом находилось м .Очаков. По уточненным данным травмированы четыре человека. Две женщины — 44-х и 69 лет", - отметил Ким. 

Оккупанты обстреляли восемь общин Сумской области, ранен один человек

Российские войска в ночь на воскресенье обстреляли восемь общин Сумской области, один мирный житель Великописаревской общины получил ранения, сообщает ОВА.

"Ночью и утром россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 34 взрыва. Обстрел подверглись Сумской, Юнаковской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Путивльской, Глуховской, Эсманьской общин", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, в Великописаревской общине произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), в результате удара ранено 1 гражданское лицо. Также был обстрел из РСЗО (2 взрыва).

Удары коррегированными авиабомбами получили Глуховская (2 взрыва), Юнаковская (3 взрыва), Белопольская (3 взрыва), Сумская (1 взрыв) и Путивльская (2 взрыва) общины.

Под минометным огнем были Краснопольское (12 мин) и Эсманьское (8 взрывов) общины.

Войска РФ утром атаковали Краматорск: ранены четыре человека

Утром воскресенья, 11 августа, российские оккупанты нанесли удар по Краматорску. В результате обстрела ранений получили четверо местных жителей, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Второе утро подряд россияне бьют по Краматорску. Сегодня – снова по инфраструктурному объекту", — написал он.

Фото 8 — РФ атаковала Киевщину, погиб 4-летний ребенок и его отец: ситуация в регионах (ФОТО)

По словам главы ОВА, сейчас известно о четырех раненых. В частности, один человек находится в тяжелом состоянии, его оперируют, двое получили легкие ранения, им оказали необходимую медицинскую помощь, еще один человек не нуждается в помощи врачей.

Окончательная информация об объемах разрушений и количестве пострадавших устанавливается.

Как сообщают в ОВА, за минувшие сутки войска РФ убили трех жителей Донбасса — в Краматорске, Гродовце и Стенках.

Захватчики атаковали Никопольщину

Войска РФ с вечера и до утра обстреливали Никопольский район из артиллерии и дронов-камикадзе, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Вечером, в течение ночи и на утро от российских атак страдала Никопольщина. Район потерпел удары артиллерией и дронами-камикадзе. Досталось Никополю, Марганецкой, Покровской и Мировской общинам", — отметил он.

Фото 9 — РФ атаковала Киевщину, погиб 4-летний ребенок и его отец: ситуация в регионах (ФОТО)

По словам Лисака, в результате   обстрелов   были повреждены почти десяток солнечных панелей и два хозяйственных здания. Изуродованный микроавтобус. Погибших и пострадавших нет.

Автор:
Светлана Манько