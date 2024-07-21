Вночі росіяни атакували Україну дронами і ракетами, є влучання по об’єктам критичної інфраструктури: ситуація в регіонах

У ніч на 21 липня противник завдав удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 39-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях. Вдалося збити 35 ворожих ударних БпЛА та ракети Х-59/69, повідомили у повітряних силах.

На Харківщині постраждали цивільні

У Богодухівському районі в с. Довжик внаслідок обстрілу FPV-дроном горів автомобіль. У с. Івашки унаслідок влучання FPV-дрона у магазин постраждали два чоловіки 48 та 33 років, дві жінки 62 та 44 років, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Чугуївському районі у селищі Білий Колодязьвнаслідок обстрілу С-300 зруйноване приватне домоволодіння. Постраждав 69-річний чоловік та гостра реакція на стрес у чоловіка 54 років. У с. Печеніги внаслідок обстрілу приватного підприємства "Іскандером" горіли конструктивні елементи складської будівлі. Постраждала 54-річна жінка. У селищі Білий Колодязь FPV-дрон влучив у приватний будинок. Постраждала жінка 57 років.

У Харківському районі в с. Козача Лопань внаслідок обстрілу постраждали чоловік 64 роки та жінка 77 років. У с. Васищеве внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та пошкоджене приватне домоволодіння. У с. Козача Лопань внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 5 приватних домоволодінь. У с. Черкаські Тишки внаслідок ворожого обстрілу горіла трава на площі 2000 м2.

У Куп'янську внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приватний будинок.

На Херсонщині поранено чотирьох людей

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Білозерка, Михайлівка, Станіслав, Шляхове, Антонівка, Томарине, Червоний Маяк, Дніпровське, Тягинка, Бургунка, Кізомис, Берислав, Первомайське, Садове, Придніпровське, Широка Балка та Велетенське, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили в приміщення гуманітарного штабу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 17 приватних будинків. Пошкоджено лінію електропередач, складську будівлю, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

По Запорізькій області росіяни вдарили 441 раз

Впродовж доби окупанти завдали 441 удар по 8 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 2 авіаційних удари по Новоандріївці, повідомили в ОВА.

186 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. 12 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Гуляйполе та Новоандріївку 241 артобстріл завдано по території Приморського, Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Миколаївщині росіяни атакували два райони

Миколаївський район. 20 липня зафіксовано удар дроном-камікадзе типу FPV по Куцурубській громаді. Двічі ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок обох обстрілів виникли займання сухої трави. Пожежі було оперативно ліквідовано вогнеборцями, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Баштанський район зазнав ракетної атаки. Внаслідок чого відбулося займання складського приміщення сільськогосподарського підприємства та сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідовано вогнеборцями. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки. Поранень зазнали двоє осіб.

На Сумщині був удар по об'єктам критичної інфраструктури

Вночі та зранку росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 44 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Дружбівська громади.

21 липня ворог наніс ракетно-авіаційний удар по об'єктам критичної інфраструктури Шосткинського району.