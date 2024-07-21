Ночью россияне атаковали Украину дронами и ракетами, есть попадания по объектам критической инфраструктуры: ситуация в регионах

В ночь на 21 июля противник нанес удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 39-ю ударными БпЛА типа "Shahed". Противовоздушная оборона работала в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Черкасской областях. Удалось сбить 35 вражеских ударных БПЛА и ракеты Х-59/69, сообщили в воздушных силах.

В Харьковской области пострадали гражданские

В Богодуховском районе в с. Длинник в результате обстрела FPV-дроном горел автомобиль. В с. Ивашки в результате попадания FPV-дрона в магазин пострадали двое мужчин 48 и 33 лет, две женщины 62 и 44 лет, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В Чугуевском районе в поселке Белый Колодец в результате обстрела С-300 разрушено частное домовладение. Пострадал 69-летний мужчина и острая реакция на стресс у мужчины 54 лет. В с. Печенеги в результате обстрела частного предприятия "Искандером" горели конструктивные элементы складского здания. Пострадала 54-летняя женщина. В поселке Белый Колодец FPV-дрон попал в частный дом. Пострадала 57 лет.

В Харьковском районе в с. Казачья Лопань в результате обстрела пострадали мужчина 64 года и женщина 77 лет. В с. Васищево в результате обстрела горела хозяйственная постройка и повреждено частное домовладение. В с. Казачья Лопань в результате обстрела КАБ повреждены 5 частных домовладений. В с. Черкасские Тишки в результате вражеских обстрелов горела трава на площади 2000 м 2 .

В Купянске в результате вражеского артобстрела поврежден частный дом.

В Херсонской области ранены четыре человека

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Белозерка, Михайловка, Станислав, Дорожное, Антоновка, Томарино, Красный Маяк, Днепровское, Тягинка, Бургунка, Кизомис, Берислав, Первомайское, Садовое, Приднепровское, Широкая Балка и Веле Прокудин.

Российские военные попали в помещение гуманитарного штаба; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 17 частных домов. Повреждена линия электропередач, складское здание, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

По Запорожской области россияне ударили 441 раз

За сутки оккупанты нанесли 441 удар по 8 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ нанесли 2 авиационных удара по Новоандреевке, сообщили в ОВА.

186 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку. 12 обстрелов РСЗО накрыли Роботино, Гуляйполе и Новоандреевку 241 артобстрел нанесен по территории Приморского, Орехова, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Николаевской области россияне атаковали два района

Николаевский район. 20 июля зафиксирован удар дроном-камикадзе типа FPV по Куцурубской общине. Дважды враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской общины. В результате обоих обстрелов возникли воспламенения сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован пожарными, сообщил председатель ОВА Виталий Ким.

Баштанский район подвергся ракетной атаке. В результате чего произошло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия и сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован пожарными. Кроме того, взрывной волной повреждены частные дома. Ранения получили два человека.

В Сумской области был удар по объектам критической инфраструктуры

Ночью и утром россияне провели 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 44 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Эсманьская, Дружбовская общины.

21 июля враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района.