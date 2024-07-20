Вночі росіяни атакували об’єкти "Укренерго", "Укрзалізниці" та цивільну інфраструктуру: ситуація в регіонах

У ніч на 20 липня противник завдав удару 3-ма балістичними ракетами "Іскандер-М", однією крилатою ракетою "Іскандер-К", 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та застосував один БпЛА невстановленого типу. Атаковано Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину. В результаті повітряного бою вдалося збити 13 БпЛА, повідомили Повітряні сили.

Росіяни атакували об'єкти "Укренерго"

За даними НЕК "Укренерго", в ніч на 20 липня російські безпілотні літальні апарати (БПЛА) здійснили атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях України. У Конотопському районі Сумщини є влучання по об'єкту енергетичної інфраструктури.

Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкти оператора системи передачі електроенергії, що призвело до знеструмлення промислових та побутових споживачів у окремих районах Полтавської та Чернігівської областей.

На Харківщині пошкоджена інфраструктура "Укрзалізниці"

Ворог атакував залізницю Харківщини. 4 працівників отримали поранення, ушкоджені будівлі та рухомий склад, повідомив перевізник.

Окрім того, через наслідки ударів, була ушкоджена контактна мережа на виїзді з самого Харкова й поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Також затримується Інтерсіті до Краматорська.

Харківщина була атакована "Іскандерами"

У Харківському районі в с. Лісне, було влучання в лісовий масив, внаслідок чого сталася пожежа. В с. Козача Лопань внаслідок артобстрілу горів дах житлового будинку, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

В Ізюмському районі в с. Барвінкове внаслідок обстрілу "Іскандер" по об’єкту інфраструктури пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі. Загинули 2 чоловіків та 3 людини поранено.

У Богодухівському районі в с. Олексіївка внаслідок обстрілу горіла пшениця в складському приміщенні та конструктивні елементи будівлі. Пошкоджено 3 складські будівлі. В с. Водяне внаслідок обстрілу "Іскандер" пошкоджене зерносховище.

У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу горів будинок.

На Полтавщині пошкоджено цивільну інфраструктуру

У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Виникла пожежа, рятувальники вже її ліквідували, повідомили в ОВА.

Через атаку у Полтавському районі без електропостачання опинилися 16 населених пунктів: майже 3,8 тис. споживачів, без водопостачання – близько 700.

На Херсонщині загинули три людини

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Олександрівка, Комишани, Антонівка, Кіндійка, Понятівка, Кізомис, Киселівка, Велетенське, Широка Балка, Берислав, Новокаїри, Качкарівка та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили в адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 6 багатоповерхівок та 98 приватних будинків. Пошкоджено газопроводи, господарчі споруди, гаражі, автівки "швидкої" та приватні автомобілі.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 13 - дістали поранення.

По Запорізькій області росіяни вдарили 362 рази

Впродовж доби окупанти завдали 362 удари по 9 населених пунктах Запорізької області. Війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Роботиному, Кам'янському та Лобковому. 173 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. 7 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку, повідомляє ОВА.

177 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки, Левадного та Затишшя.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Ближче до ранку росіяни атакували Нікополь

Не припиняються атаки на Нікопольський район. Гучно було ввечері. Та знову – ближче до ранку. Ворог бив по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах, повідомили в ОВА. В основному для терору застосовував дрони-камікадзе. Цілив і з артилерії. Пошкоджений приватний будинок.

На Київщині працювала ППО

Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки БпЛА на Київ в Соломʼянському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона. Інформація уточнюється. На цю хвилину даних щодо руйнувань чи потерпілих немає, повідомили в КМВА.

На Сумщині було 29 вибухів

В ніч на 20 липня ворог атакував об’єкт енергетичної інфрастуктури на Сумщині, застосувавши БпЛА типу “Шахед”, повідомили в ОВА.

Вночі та зранку росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 29 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська (1 вибух), Миропільська (2 вибухи), Краснопільська (7 вибухів), Новослобідська та Есманьська громади. Есманьська громада: 15 мін скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано артобстріл (6 вибухів) та обстріл з використанням FPV-дронів (23 вибухи).