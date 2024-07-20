Ночью россияне атаковали объекты "Укрэнерго", "Укрзализныци" и гражданскую инфраструктуру: ситуация в регионах

В ночь на 20 июля противник нанес удар 3 баллистическими ракетами "Искандер-М", одной крылатой ракетой "Искандер-К", 16 ударными БпЛА типа "Shahed" и применил один БпЛА неустановленного типа. Атаковано Харьковщину, Полтавщину, Сумщину, Черниговщину и Киевщину. В результате воздушного боя удалось сбить 13 БПЛА, сообщили Воздушные силы.

Россияне атаковали объекты "Укрэнерго"

По данным НЭК "Укрэнерго", в ночь на 20 июля российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) совершили атаку на объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины. В Конотопском районе Сумщины есть попадания по объекту энергетической инфраструктуры.

В результате атаки были повреждены объекты оператора системы передачи электроэнергии, что привело к обесточиванию промышленных и бытовых потребителей в отдельных районах Полтавской и Черниговской областей.

В Харьковской области повреждена инфраструктура "Укрзализныци"

Враг атаковал железную дорогу Харьковщины. 4 работников получили ранения, повреждены здания и подвижной состав, сообщил перевозчик.

Кроме того, из-за последствий ударов, была повреждена контактная сеть на выезде из самого Харькова и поезда сообщением Киев-Харьков 63 и 719 ожидали устранения последствий. Также задерживается Интерсити в Краматорск.

Харьковщина была атакована "Искандерами"

В Харьковском районе в с. Лесное, было попадание в лесной массив, в результате чего произошел пожар. В с. Казачья Лопань в результате артобстрела горела крыша жилого дома, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В Изюмском районе в с. Барвенково в результате обстрела "Искандер" по объекту инфраструктуры повреждено более 50 жилых домов, административные здания, хозяйственные постройки, автомобили. Погибли 2 мужчины и 3 человека ранены.

В Богодуховском районе в с. Алексеевка в результате обстрела горела пшеница в складском помещении и конструктивные элементы здания. Повреждены 3 складских здания. В с. Водяное в результате обстрела "Искандер" повреждено зернохранилище.

В Купянске в результате вражеских обстрелов горел дом.

На Полтавщине повреждена гражданская инфраструктура

В Миргородском районе повреждена гражданская инфраструктура. Возник пожар, спасатели уже его ликвидировали, сообщили в ОВА.

Из-за атаки в Полтавском районе без электроснабжения оказались 16 населенных пунктов: около 3,8 тыс. потребителей, без водоснабжения – около 700.

В Херсонской области погибли три человека

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Белозерка, Александровка, Камышаны, Антоновка, Киндейка, Понятовка, Кизомис, Киселевка, Громадное, Широкая Балка, Берислав, Новокаиры, Качкаровка и город Херсон, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 6 многоэтажек и 98 частных домов. Повреждены газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили "скорой" и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 13 — получили ранения.

По Запорожской области россияне ударили 362 раза

За сутки оккупанты нанесли 362 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области. Войска России совершили 5 авиационных ударов по Роботиному, Каменскому и Лобковому. 173 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку. 7 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку, сообщает ОВА.

177 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Малиновки, Левадного и Затишья.

Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Ближе к утру россияне атаковали Никополь

Не прекращаются атаки в Никопольский район. Громко было вечером. И снова – ближе к утру. Враг бил по самому Никополю, Марганецкому и Покровскому общинам, сообщили в ОВА. В основном для террора применял дроны-камикадзе. Целил и из артиллерии. Поврежден частный дом.

В Киевской области работала ПВО

В результате сегодняшней ночной воздушной атаки БпЛА на Киев в Соломенском районе столицы предварительно зафиксировано падение определенных фрагментов вражеского дрона. Информация уточняется. На данный момент данных по разрушениям или пострадавшим нет, сообщили в КМВА.

В Сумской области было 29 взрывов

В ночь на 20 июля враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в Сумской области, применив БпЛА типа "Шахед", сообщили в ОВА.

Ночью и утром россияне провели 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 29 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская (1 взрыв), Миропольская (2 взрыва), Краснопольская (7 взрывов), Новослободская и Эсманьская общины. Эсманьская община: 15 мин сбросили россияне на территорию общины. Также зафиксирован артобстрел (6 взрывов) и обстрел с использованием FPV-дронов (23 взрыва).