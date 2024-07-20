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Ночью россияне атаковали объекты "Укрэнерго", "Укрзализныци" и гражданскую инфраструктуру: ситуация в регионах
В ночь на 20 июля противник нанес удар 3 баллистическими ракетами "Искандер-М", одной крылатой ракетой "Искандер-К", 16 ударными БпЛА типа "Shahed" и применил один БпЛА неустановленного типа. Атаковано Харьковщину, Полтавщину, Сумщину, Черниговщину и Киевщину. В результате воздушного боя удалось сбить 13 БПЛА, сообщили Воздушные силы.
Россияне атаковали объекты "Укрэнерго"
По данным НЭК "Укрэнерго", в ночь на 20 июля российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) совершили атаку на объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины. В Конотопском районе Сумщины есть попадания по объекту энергетической инфраструктуры.
В результате атаки были повреждены объекты оператора системы передачи электроэнергии, что привело к обесточиванию промышленных и бытовых потребителей в отдельных районах Полтавской и Черниговской областей.
В Харьковской области повреждена инфраструктура "Укрзализныци"
Враг атаковал железную дорогу Харьковщины. 4 работников получили ранения, повреждены здания и подвижной состав, сообщил перевозчик.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, из-за последствий ударов, была повреждена контактная сеть на выезде из самого Харькова и поезда сообщением Киев-Харьков 63 и 719 ожидали устранения последствий. Также задерживается Интерсити в Краматорск.
Харьковщина была атакована "Искандерами"
В Харьковском районе в с. Лесное, было попадание в лесной массив, в результате чего произошел пожар. В с. Казачья Лопань в результате артобстрела горела крыша жилого дома, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
В Изюмском районе в с. Барвенково в результате обстрела "Искандер" по объекту инфраструктуры повреждено более 50 жилых домов, административные здания, хозяйственные постройки, автомобили. Погибли 2 мужчины и 3 человека ранены.
В Богодуховском районе в с. Алексеевка в результате обстрела горела пшеница в складском помещении и конструктивные элементы здания. Повреждены 3 складских здания. В с. Водяное в результате обстрела "Искандер" повреждено зернохранилище.
В Купянске в результате вражеских обстрелов горел дом.
На Полтавщине повреждена гражданская инфраструктура
В Миргородском районе повреждена гражданская инфраструктура. Возник пожар, спасатели уже его ликвидировали, сообщили в ОВА.
Из-за атаки в Полтавском районе без электроснабжения оказались 16 населенных пунктов: около 3,8 тыс. потребителей, без водоснабжения – около 700.
В Херсонской области погибли три человека
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Белозерка, Александровка, Камышаны, Антоновка, Киндейка, Понятовка, Кизомис, Киселевка, Громадное, Широкая Балка, Берислав, Новокаиры, Качкаровка и город Херсон, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.
Российские военные попали в админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 6 многоэтажек и 98 частных домов. Повреждены газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили "скорой" и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 13 — получили ранения.
По Запорожской области россияне ударили 362 раза
За сутки оккупанты нанесли 362 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области. Войска России совершили 5 авиационных ударов по Роботиному, Каменскому и Лобковому. 173 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку. 7 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку, сообщает ОВА.
177 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Малиновки, Левадного и Затишья.
Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
Ближе к утру россияне атаковали Никополь
Не прекращаются атаки в Никопольский район. Громко было вечером. И снова – ближе к утру. Враг бил по самому Никополю, Марганецкому и Покровскому общинам, сообщили в ОВА. В основном для террора применял дроны-камикадзе. Целил и из артиллерии. Поврежден частный дом.
В Киевской области работала ПВО
В результате сегодняшней ночной воздушной атаки БпЛА на Киев в Соломенском районе столицы предварительно зафиксировано падение определенных фрагментов вражеского дрона. Информация уточняется. На данный момент данных по разрушениям или пострадавшим нет, сообщили в КМВА.
В Сумской области было 29 взрывов
В ночь на 20 июля враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в Сумской области, применив БпЛА типа "Шахед", сообщили в ОВА.
Ночью и утром россияне провели 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 29 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская (1 взрыв), Миропольская (2 взрыва), Краснопольская (7 взрывов), Новослободская и Эсманьская общины. Эсманьская община: 15 мин сбросили россияне на территорию общины. Также зафиксирован артобстрел (6 взрывов) и обстрел с использованием FPV-дронов (23 взрыва).