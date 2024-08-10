Армія РФ вдарила "Ураганами" по житловим будинкам на Харківщині, атакувала дронами Дніпропетровщину: ситуація у регіонах

Зранку, 10 серпня, російські війська завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури в Краматорську, один працівник загинув. На Харківщині внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано житловий будинок, загинули двоє людей.

На Харківщині двоє загиблих та троє поранених

На Харківщині за минулу добу є вбиті та поранені внаслідок російських обстрілів, також є руйнування цивільних будинків, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у Київському районі Харкова внаслідок обстрілу ФАБ-500 горіла будівля навчального закладу. Постраждав 67-річний чоловік.

В Ізюмському районі в селі Першотравневе внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано житловий будинок. Поранено 58-річного чоловіка. Загинули 80-річна жінка та 24-річний чоловік.

У Богодухівському районі у селі Івашки внаслідок артобстрілу пошкоджено дах двоповерхового багатоквартирного будинку. Постраждав 32-річний чоловік. У смт Золочів внаслідок обстрілів із РСЗВ «Ураган» пошкоджено вісім приватних житлових будинків, фасад лікарні. Постраждав 35-річний чоловік.

У Харківському районі у селі Черкаська Лозова внаслідок обстрілу горіла трава, площа пожежі 1,5 Га, а у м. Куп’янськ внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено автівку.

Також у селі Ізюмське внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний будинок.

На Херсонщині шестеро поранених

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Широка Балка, Антонівка, Садове, Придніпровське, Зеленівка, Зимівник, Зорівка, Микільське, Новодмитрівка, Берислав, Качкарівка, Зміївка, Андріївка, Томарине, Новорайськ та місто Херсон.

Через російську агресію 6 осіб отримали поранення.

За даними ОВА, російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 23 приватні будинки. Також окупанти пошкодили приватні автомобілі.

Армія РФ 470 разів ударила по Запорізькій області

Російські окупанти за минулу добу 470 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Кам'янському, Новоандріївці та Полтавці.

Як уточнив Федоров, 324 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Полтавку. 143 артобстріли завдано по території Біленького, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Новоданилівки, Малинівки та Полтавки.

За даними обладміністрації, за добу надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Окупанти атакували Дніпропетровщину - двоє поранених

Від вечора й до ранку російський агресор продовжував атакувати Нікопольський район на Дніпропетровщині дронами-камікадзе та з важкої артилерії, двоє людей постраждали, пошкоджений багатоквартирний будинок, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, на райцентр, Червоногригорівську і Мирівську громади спрямував дрони-камікадзе та важку артилерію.

На решті території області минулося без прильотів.

Загарбники обстріляли з артилерії дві громади на Миколаївщині

Вдень у п’ятницю, 9 серпня, в Миколаївській області російські війська завдали артилерійських ударів по місту Очакову та Куцурубській громаді, повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Так, 9 серпня ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді, внаслідок чого в Іванівці пошкоджено сільський клуб та дитячий садок.

Також ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по Очакову, внаслідок чого виникла пожежа неексплуатуємої господарчої споруди та сухої трави, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями.

Крім того, ворог атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок влучання одного з дронів в селі Солончаки виникла пожежа покрівлі житлового будинку, яка була ліквідована вогнеборцями.

Постраждалих немає.

Росіяни вдарили ракетою по інфраструктурному об'єкту в Краматорську, загинула людина

Російські війська поцілили ракетою по інфраструктурному об'єктові в Краматорську, одна людина загинула, ще кілька людей отримали поранення, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Краматорськ — під ворожим вогнем. Сьогодні зранку росіяни влучили ракетою по об'єкту критичної інфраструктури в місті. 1 працівник загинув, ще декілька отримали поранення", - повідомив він.

Зі слів Філашкіна, будівлі об'єкта зазнали серйозних ушкоджень.

Наразі на місці встановлюють обсяги завданої шкоди ракетним ударом.

Ворог 17 разів обстріляв Сумщину

На Сумщині росіяни били по прикордонних громадах КАБами, артилерією та РСЗВ - зафіксовано 44 вибухи, повідомля Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 44 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська громади", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, по ️Білопільській громаді здійснено авіаудар КАБ (2 вибухи).

Також удари КАБами зафіксували у ️Сумській громаді (3 вибухи), Миропільській (1 вибух), Хотінській (3 вибухи) та ️Юнаківській (11 вибухів).

"Краснопільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (5 вибухів). Великописарівська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади. Також був артобстріл (1 вибух).️ Глухівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (5 вибухів) та ствольної артилерії (4 вибухи). ️Есманьська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (8 вибухів)" - йдеться в дописі.