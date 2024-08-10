Армия РФ ударила "Ураганами" по жилым домам в Харьковской области, атаковала дронами Днепропетровщину: ситуация в регионах

Утром, 10 августа, российские войска нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в Краматорске, один работник погиб. На Харьковщине в результате обстрела из РСЗО разрушен жилой дом, погибли два человека.

В Харьковской области двое погибших и трое раненых

На Харьковщине за минувшие сутки есть погибшие и раненые, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в Киевском районе Харькова в результате обстрела ФАБ-500 горело здание учебного заведения. Пострадал 67-летний мужчина.

В Изюмском районе в селе Первомайское в результате обстрела из РСЗО разрушен жилой дом. Ранен 58-летний мужчина. Погибли 80-летняя женщина и 24-летний мужчина.

В Богодуховском районе в селе Ивашки в результате артобстрела повреждена крыша двухэтажного многоквартирного дома. Пострадал 32-летний мужчина. В пгт Золочев в результате обстрелов из РСЗО «Ураган» повреждены восемь частных жилых домов, фасад больницы. Пострадал 35-летний мужчина.

В Харьковском районе в селе Черкасская Лозовая в результате обстрела горела трава, площадь пожара 1,5 Га, а в г. Купянск в результате обстрела FPV-дроном повреждена машина.

Также в селе Изюмское в результате обстрела из РСЗО поврежден частный дом.

В Херсонской области шесть раненых

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Белозерка, Широкая Балка, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Зеленовка, Зимовник, Зоровка, Никольское, Новодмитровка, Берислав, Качкаровка, Херсон.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

По данным ОВА, российские военные попали в объекты критической инфраструктуры; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе многоэтажку и 23 частных дома. Также оккупанты повредили частные автомобили.

Армия РФ 470 раз ударила по Запорожской области

Российские оккупанты за минувшие сутки 470 раз били по 9 населенным пунктам Запорожской области, сообщает глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, войска РФ нанесли 3 авиационных удара по Каменскому, Новоандреевке и Полтавке.

Как уточнил Федоров, 324 БПЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку. 143 артобстрела нанесены по территории Беленького, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Новоданиловки, Малиновки и Полтавки.

По данным обладминистрации, за сутки поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Оккупанты атаковали Днепропетровщину — двое раненых

С вечера и до утра российский агрессор продолжал атаковать Никопольский район на Днепропетровщине дронами-камикадзе и из тяжелой артиллерии, два человека пострадали, поврежден многоквартирный дом, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, на райцентр, Красногригорьевскую и Мировскую общины враг направил дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию.

Захватчики обстреляли из артиллерии две общины в Николаевской области

Днем в пятницу, 9 августа, в Николаевской области российские войска нанесли артиллерийские удары по городу Очакову и Куцурубской общине, сообщает Николаевская областная государственная администрация.

Так, 9 августа враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине, в результате чего в Ивановке повреждены сельский клуб и детский сад.

Также вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по Очакову, в результате чего возник пожар неэксплуатируемого хозяйственного сооружения и сухой травы, оперативно ликвидированный пожарными.

Кроме того, враг атаковал FPV-дронами Куцурубскую общину. В результате попадания одной из дронов в селе Солончаки возник пожар кровли жилого дома, который был ликвидирован пожарными.

Пострадавших нет.

Россияне ударили ракетой по инфраструктурному объекту в Краматорске, погиб человек

Российские войска попали ракетой по инфраструктурному объекту в Краматорске, один человек погиб, еще несколько человек получили ранения, сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Краматорск — под вражеским огнем. Сегодня утром россияне попали ракетой по объекту критической инфраструктуры в городе. 1 работник погиб, еще несколько получили ранения", — сообщил он.

По словам Филашкина, здания объекта получили серьезные повреждения.

В настоящее время на месте устанавливают объемы нанесенного ущерба ракетным ударом.

Враг 17 раз обстрелял Сумщину

В Сумской области россияне били по приграничным общинам КАБами, артиллерией и РСЗО — зафиксировано 44 взрыва, сообщает Сумская ОВА.

"Ночью и утром россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области. Зафиксировано 44 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманьская общины", — говорится в сообщении.

Как отмечается, по Белопольской общине совершен авиаудар КАБ (2 взрыва).

Также удары КАБами зафиксировали в Сумской общине (3 взрыва), Миропольской (1 взрыв), Хотинской (3 взрыва) и Юнаковской (11 взрывов).

"Краснопольская община: враг бил из ствольной артиллерии (5 взрывов). Великописаревская община: 1 мину сбросил враг на территорию общины. Также был артобстрел (1 взрыв). взрывы). Эсманьская община: был обстрел из ствольной артиллерии (8 взрывов)» — говорится в сообщении.