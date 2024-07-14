Армія РФ за добу понад 370 разів обстріляла Запорізьку область, а на Харківщині вбила поліцейського і рятувальника: ситуація у регіонах

За минулу добу ворожа армія атакувала Україну безпілотниками, ракетами, КАБами і з інших типів зброї. Внаслідок агресії є загиблі та поранені в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і Херсонській областях.

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Сили ППО збили дві ракети і 4 розвідувальні БпЛА

Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, в ніч на 14 липня 2024 року протиповітряною обороною сходу України збито дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69, чотири розвідувальні БпЛА розвідники: три "Орлан -10" і один ZALA.

На Харківщині через ворожі обстріли двоє загиблих і десятки поранених

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, 13 липня у селищі Буди Харківського району внаслідок двох влучань ракет "Іскандер" в землю поблизу залізничного вокзалу пошкоджено 26 житлових будинків, 9 адмінспоруд, 2 авто, будівлю вокзалу, 3 допоміжних споруди та залізничне полотно. Загинули 2 людини: начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Олексій Кощій.

Постраждали 25 осіб (з них 2 дітей: дівчинка 14 років та 9-річний хлопчик)

Серед дев‘яти госпіталізованих: троє поранених амбулаторно лікуються, троє потребують оперативного втручання, дві людини — у середньому стані.

14-річна дівчинка продовжить лікування в дитячій лікарні, її стан — середній.

Крім того, у м. Куп'янськ під час обстрілу FPV-дроном пошкоджено багатоквартирний будинок. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горіла колишня інкубаторна та пошкоджені 4 приватні будинки. Постраждали дві жінки 72 та 73 років.

У селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу горіла покрівля двоповерхової будівлі. Внаслідок іншого обстрілу поранена 39-річна жінка.

У с. Пристін Куп'янського району внаслідок обстрілу горіли вантажне авто та трава на відкритій території.

Армія РФ атакувала Дніпропетровщину ракетами і БпЛА

Згідно з повідомленням голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака, вночі ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський район. Через що сталося займання. Надзвичайники пожежу ліквідували.

Приборкували вогонь вони і на Криворіжжі. Внаслідок атаки БпЛА там загорілася трава. На жаль, постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома.

У районі пошкоджені 2 приватні будинки.

4 оселі палали у Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Вони зайнялися через обстріл з "Граду". Загалом ворог потрощив 5 приватних будинків, 7 господарських споруд, будівлю, що не експлуатується, та лінії електропередач.

На сам Нікополь військо країни-агресорки скерувало декілька безпілотників. У місті понівечена АЗС. Та головне – минулося без жертв і постраждалих.

По населеним пунктам Запорізької області ворог завдав 373 удари

Впродовж доби окупанти завдали 373 удари по 11 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

150 БпЛА різної модифікації атакували Юрківку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку. 14 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Малинівку, Новоандріївку та Роботине. 209 артобстрілів завдано по території Степногірська, Приморського, Плавнів, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки, Левадного та Гуляйпільського.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Одну людину поранено внаслідок російських атак по Василівському району.

На Донеччині загинуло 5 людей

Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

У Комарській громаді у Новоочеретуватому загинули 2 людини і 1 поранена, пошкоджено 10 будинків, крамницю і лінію електропередач; у Шевченко пошкоджені будинки.

У Новоселівці Першій Очеретинської громади загинули 2 людини. У Костянтинопільському Курахівської громади 1 людина загинула і 1 поранена. У Мирнограді поранено 4 людини.

У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 будинки в Новомарковому. На території Андріївської громади зайнялася пожежа.

У Часовоярській громаді 1 людина поранена, пошкоджені 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і промислова будівля. У Нью-Йорку поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки; ще 5 будинків і 2 адмінбудівлі пошкоджено у Торецьку. У Сіверську пошкоджено багатоповерхівку.

На Херсонщині через ворожу агресію загинули 5 людей

Згідно з повідомленням начальника Херсонської області Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Кізомис, Садове, Токарівка, Шевченківка, Українка, Приозерне, Гаврилівка, Берислав, Львове, Одрадокам'янка, Томарине, Антонівка, Дніпровське, Чорнобаївка, Білозерка, Комишани, Тягинка, Микільське, Високе, Понятівка, Велетенське, Благовіщенське та місто Херсон.

Російські військові поцілили в обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури, зокрема пункт незламності, навчальні заклади, медичну установу, адмінбудівлі та газопровід; у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 42 приватні будинки. Пошкоджено господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі.

Через російську агресію 5 людей загинули, ще 9 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Армія РФ обстріляла дві громади на Миколаївщині

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Також ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок останнього пошкоджено житловий будинок, лінію електропередачі та мережу інтернет. Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків. Постраждалих немає.

На Сумщині пролунало 11 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 11 вибухів, повідомили у Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади.