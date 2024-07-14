Армия РФ за сутки более 370 раз обстреляла Запорожскую область, а в Харьковской области убила полицейского и спасателя: ситуация в регионах

За минувшие сутки вражеская армия атаковала Украину беспилотниками, ракетами, КАБами и другими типами оружия. В результате агрессии есть погибшие и раненые в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областях.

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Силы ПВО сбили две ракеты и 4 разведывательных БПЛА

Согласно сообщению Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 14 июля 2024 года противовоздушной обороной востока Украины сбиты две управляемые авиационные ракеты типа Х-59/Х-69, четыре разведывательных БПЛА разведчика: три "Орлан -10" и один ZALA.

На Харьковщине из-за вражеских обстрелов двое погибших и десятки раненых

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, 13 июля в поселке Буды Харьковского района в результате двух попаданий ракет "Искандер" в землю вблизи железнодорожного вокзала повреждены 26 жилых домов, 9 админсооружений, 2 авто, здание вокзала, 3 вспомогательных сооружения и железнодорожное полотно. Погибли 2 человека: начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря и полицейский сектора реагирования патрульной полиции Алексей Кощей.

Пострадали 25 человек (из них 2 детей: девочка 14 лет и 9-летний мальчик)

Среди девяти госпитализированных: трое раненых лечатся амбулаторно, трое нуждаются в оперативном вмешательстве, два человека в среднем состоянии.

14-летняя девочка продолжит лечение в детской больнице, ее состояние среднее.

Кроме того, в г. Купянск при обстреле FPV-дроном поврежден многоквартирный дом. В результате обстрела из РСЗО горела бывшая инкубаторная и повреждены 4 частных дома. Пострадали две женщины 72 и 73 лет.

В поселке Купянск-Узловой в результате вражеских обстрелов горела кровля двухэтажного здания. В результате другого обстрела ранена 39-летняя женщина.

В с. Пристин Купянского района в результате обстрела горели грузовой автомобиль и трава на открытой территории.

Армия РФ атаковала Днепропетровщину ракетами и БпЛА

Согласно сообщению главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, ночью враг совершил ракетную атаку на Днепровский район, из-за чего произошло возгорание. Чрезвычайники пожар ликвидировали.

Гасили огонь и на Криворожье. В результате атаки БпЛА там загорелась трава. К сожалению, пострадала 67-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь. Лечится дома.

В районе повреждены 2 частных дома.

4 дома пылали в Мировской общине Никопольщины. Они загорелись из-за обстрела из "Града". Всего враг разбил 5 частных домов, 7 хозяйственных сооружений, не эксплуатируемое здание и линии электропередач.

На сам Никополь войско страны-агрессора направило несколько беспилотников. В городе изуродована АЗС. Но главное – обошлось без жертв и пострадавших.

По населенным пунктам Запорожской области враг нанес 373 удара

В течение суток оккупанты нанесли 373 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

150 БпЛА разной модификации атаковали Юрковку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку. 14 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку, Малиновку, Новоандреевку и Роботино. 209 артобстрелов нанесены по территории Степногорска, Приморского, Плавней, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Новоданиловки, Малиновки, Левадного и Гуляйпольского.

Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Один человек ранен в результате российских атак по Васильевскому району.

В Донецкой области погибли 5 человек

Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

В Комарской общине в Новоочеретоватом погибли 2 человека и 1 ранен, повреждены 10 домов, магазин и линия электропередач; в Шевченко повреждены дома.

В Новоселовке Первой Очеретинской общины погибли 2 человека. В Константинопольском Кураховской общины 1 человек погиб и 1 ранен. В Мирнограде ранены 4 человека.

В Константиновской общине повреждены 2 дома в Новомарковом. На территории Андреевской общины возник пожар.

В Часовоярской общине 1 человек ранен, повреждены 7 частных домов, 4 многоэтажки и промышленное здание. В Нью-Йорке ранены 2 человека, повреждены 2 дома; еще 5 домов и 2 админздания повреждены в Торецке. В Северске повреждена многоэтажка.

В Херсонской области из-за вражеской агрессии погибли 5 человек

Согласно сообщению начальника Херсонской области Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Михайловка, Кизомис, Садовое, Токаревка, Шевченковка, Украинка, Приозерное, Гавриловка, Берислав, Львово, Одрадокаменка, Томарино, Антоновка, Днепровское, Чернобаевка, Белозерка, Камышаны, Тягинка, Никольское, Высокое, Понятовка, Велетенское, Благовещенское и город Херсон.

Российские военные попали в объекты критической и социальной инфраструктуры, в частности пункт несокрушимости, учебные заведения, медицинское учреждение, админздания и газопровод; в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 2 многоэтажки и 42 частных дома. Повреждены хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 5 человек погибли, еще 9 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

Армия РФ обстреляла две общины в Николаевской области

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. Пострадавших нет.

Также вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по г. Очаков Очаковской общины. В результате последнего повреждены жилой дом, линия электропередачи и сеть интернет. Принимаются меры по ликвидации последствий. Пострадавших нет.

В Сумской области прогремело 11 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 11 взрывов, сообщили в Сумской ОВД.

Обстрелам подверглись Белопольская и Середино-Будская общины.