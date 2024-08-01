Вночі росіяни знов атакували Україну дронами: яка ситуація в регіонах

У ніч на 1 серпня противник ударив балістичними ракетами "Іскандер-М", а також ударними БпЛА типу "Shahed". Протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині було збито всі 7 безпілотників, повідомили у Повітряних силах.

Ворог атакував Київщину ударними дронами

Другу ніч поспіль росіяни атакували Київську область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає, повідомили в КОВА.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини. Чоловіка та жінку доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога. Станом на 8:00 вже є інформація про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів області. В будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.

По Запорізькій області росіяни вдарили 408 разів

Впродовж доби окупанти завдали 408 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Одну людину поранено внаслідок російських атак по Запорізькому району. Війська РФ здійснили 2 авіаційні удари по Лобковому. 225 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку, повідомили в ОВА.

5 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Малинівку та Роботине. 176 артобстріли завдано по території Біленького, Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Харківщині росіяни завдали удару по Куп'янському району

У Куп'янському районі в с. Новоосинове внаслідок обстрілу пошкоджено гараж, автівка, два приватні будинки. Загинув чолові — дані встановлюються, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

В селі Шевченкове внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та господарча споруда. Постраждав 55-річний чоловік. В с. Підсереднє внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. В с. Горяне внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено покрівлі та скління вікон 6 приватних будинків. Загинула 38-річна жінка. Постраждав 10-річний хлопець.

У селищі Великий Бурлук внаслідок обстрілу горів приватний будинок та трава на площі 1.5га

В Ізюмі внаслідок ракетного обстрілу постраждала жінка 58 років.

На Херсонщині поранено 10 людей

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Кізомис, Велетенське, Берегове, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Берислав, Червоний маяк, П'ятихатки, Львове, Високопілля, Михайлівка, Нова Кам'янка, Червоний Яр, Гаврилівка, Петропавлівка та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 27 приватних будинків.Також пошкоджено офісну будівлю, господарську споруду та приватні автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення.

На Дніпропетровщині понівечена інфраструктура

З вечора, вночі і вже зранку агресор не полишав у спокої Нікопольщину. Вдарив з РСЗВ "Град", декілька разів обстріляв з важкої артилерії, застосовував дрони-камікадзе, повідомили в ОВА.

Дісталося Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській та Марганецькій громадам. Понівечена інфраструктура. Пошкоджені три підприємства, приватний будинок, господарська споруда, будівля, що не експлуатується, лінія електропередач. Виникло дві пожежі, горіла суха трава.

Миколаївська область: ворог завдав ракетних ударів

Учора артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада та акваторія Очаківської громади, повідомив голова області Віталій Кім. 31 липня о 17:42 та сьогодні, близько 00:10 ворог завдав ракетних ударів по території району. Внаслідок чого виникло декілька займань сухої трави, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Постраждалих немає.

Росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 727 людей, у тому числі 63 дитини, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської ТГ зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 4 будинки.

Покровський район. У Ганнівці Курахівської ТГ поранено 3 людини, у тому числі 2 дитини; пошкоджено приватні будинки у Кураховому і Курахівці. У Гродівці знищено 5 приватних будинків і багатоповерхівку, пошкоджено 8 будинків.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 7 багатоповерхівок; у Ямполі пошкоджено 4 будинки. У Костянтинівці пошкоджені 3 будинки і лінія електропередач; у Предтечиному поранено людину, пошкоджено 2 будинки. В Олександро-Калиновому Іллінівської ТГ пошкоджено 4 об'єкти.

Бахмутський район. У Часовоярській ТГ поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки і багатоповерхівку. У Північному Торецької ТГ поранено 2 людини, пошкоджено будинок.

На Сумщині було 28 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 28 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська та Шалигинська громади, повідомили в ОВА.

Шалигинська громада: з території РФ здійснено скидання вибухового пристрою з БПЛА (1 вибух) та атаку FPV дронами (3 вибухи). Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (24 вибухи).