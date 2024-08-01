Ночью россияне снова атаковали Украину дронами: какая ситуация в регионах

В ночь на 1 августа противник ударил баллистическими ракетами "Искандер-М", а также ударными БПЛА типа "Shahed". Противовоздушной обороной в Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровщине были сбиты все 7 беспилотников, сообщили в Воздушных силах.

Враг атаковал Киевщину ударными дронами

Вторую ночь подряд россияне атаковали Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет, сообщили в КОВА.

В результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека. Мужчина и женщина доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. По состоянию на 8.00 уже есть информация о повреждении двух частных домов в одном из населенных пунктов области. В зданиях повреждена кровля, иссечены фасады, выбиты окна и двери.

По Запорожской области россияне ударили 408 раз

За сутки оккупанты нанесли 408 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Один человек ранен в результате российских атак по Запорожскому району. Войска РФ совершили 2 авиационных удара по Лобковому. 225 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Малиновку и Новоандреевку, сообщили в ОВА.

5 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку, Малиновку и Роботино. 176 артобстрелов нанесены по территории Беленького, Гуляйполя, Железнодорожного, Преображенки, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного. Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Харьковской области россияне нанесли удар по Купянскому району

В Купянском районе в с. Новоосиново в результате обстрела повреждены гараж, автомобиль, два частных дома. Погиб мужчина — данные устанавливаются, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В селе Шевченково в результате обстрела КАБ поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Пострадал 55-летний мужчина. В с. Подсреднее в результате обстрела поврежден частный дом. В с. Горяное в результате обстрела КАБ повреждены кровли и остекление окон 6 частных домов. Погибла 38-летняя женщина. Пострадал 10-летний молодой человек.

В поселке Большой Бурлук в результате обстрела горел частный дом и трава на площади 1.5га

В Изюме в результате ракетных обстрелов пострадала женщина 58 лет.

В Херсонской области ранены 10 человек

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Белозерка, Кизомис, Огромное, Берегово, Станислав, Широкая Балка, Александровка, Антоновка, Садовое, Берислав, Красный маяк, Пятихатки, Львов, Высокополье, Михайловка, Новая Каменка, Красный Гавриловка, Петропавловка и Херсон, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе многоэтажку и 27 частных домов. Также повреждены офисное здание, хозяйственное сооружение и частные автомобили. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 10 — получили ранения.

В Днепропетровской области повреждена инфраструктура

С вечера, ночью и утром агрессор не оставлял в покое Никопольщину. Ударил из РСЗО "Град", несколько раз обстрелял из тяжелой артиллерии, применял дроны-камикадзе, сообщили в ОВА.

Досталось Никополю, Красногригоревскому, Мировскому, Покровскому и Марганецкому общинам. Изуродованная инфраструктура. Повреждены три предприятия, частный дом, хозяйственное сооружение, не эксплуатируемое здание, линия электропередач. Возникли два пожара, горела сухая трава.

Николаевская область: враг нанес ракетные удары

Вчера артиллерийские обстрелы получили Куцурубская община и акватория Очаковской общины, сообщил председатель области Виталий Ким. 31 июля в 17:42 и сегодня около 00:10 враг нанес ракетные удары по территории района. В результате возникло несколько возгораний сухой травы, которые были оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет.

Россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донбасса

Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 727 человек, в том числе 63 ребенка, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Богоявлении Угледарской ТГ разрушено админздание, повреждено 4 дома.

Покровский район. В Ганновке Кураховской ТГ ранены 3 человека, в том числе 2 ребенка; повреждены частные дома в Курахово и Кураховке. В Гродовке уничтожены 5 частных домов и многоэтажка, повреждены 8 домов.

Краматорский район. В Лимане ранен человек, повреждено 7 многоэтажек; в Ямполе повреждены 4 дома. В Константиновке повреждены 3 дома и линия электропередач; в Предтечино ранен человек, повреждены 2 дома. В Александро-Калиновом Ильиновской ТГ повреждены 4 объекта.

Бахмутский район. В Часовоярской ТГ ранен человек, повреждены 4 частных дома и многоэтажка. В Северном Торецком ТГ ранены 2 человека, поврежден дом.

В Сумской области было 28 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 28 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская и Шалыгинская общины, сообщили в ОВА.

Шалыгинская община: с территории РФ произведен сброс взрывного устройства с БПЛА (1 взрыв) и атака FPV дронами (3 взрыва). Краснопольское общество: враг бил из минометов (24 взрыва).