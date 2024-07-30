440 обстрілів Запорізької області, поранені на Харківщині і Херсонщині: як минула доба в регіонах

Протягом минулої доби та ночі 30 липня російські окупаційні війська продовжувати обстрілювати населені пункти України, внаслідок чого було зруйновано житлові будинки а мирні жителі отримали поранення.

Ввечері російська армія продовжувала тероризувати Нікопольщину

Цілила по райцентру ще тричі. Застосувала дрони-камікадзе. Вночі, на щастя, минулося. Усюди по області – без ворожих ударів, повідомили в ОВА.

Втім, із самого ранку – знову атака. Важкою артилерією агресор вгатив по Марганецькій громаді.

По Запорізькій області росіяни вдарили 440

Впродовж доби окупанти 440 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 12 населених пунктів. Війська РФ вдарили ракетою по Запоріжжю. Ворог завдав авіаційні удари по Кам’янському та Лобковому, повідомили в ОВА.

260 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку. 9 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоданилівку та Новоандріївку. 168 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки та Левадного. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Харківщині поранено чоловіка

У Куп‘янську внаслідок обстрілу поранено 71-річного чоловіка, він госпіталізований. У Куп'янському районі в с. Хатнє внаслідок артобстрілу пошкоджено приватний будинок, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

В Ізюмському районі в селі Першотравневе відбулося загоряння приватного будинку внаслідок влучання FPV-дрона. Пошкоджено надвірні споруди.

У Чугуївському районі в с. Лозова внаслідок обстрілу зруйновано 4 приватних будинки та 9 господарчих споруд, пошкоджено 13 приватних будинків та 17 господарчих споруд. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 8 будинків та автомобіль.

На Херсонщині 8 людей дістали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Чорнобаївка, Придніпровське, Кізомис, Білозерка, Велетенське, Ромашкове, Берислав, Львове, Тягинка, Новотягинка, Шляхове, Зміївка та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.

Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та припортову інфраструктуру; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 24 приватні будинки. Також пошкоджено газопроводи.

У Миколаївській області під обстрілами були дві громади

29 липня ворог двічі спрямував FPV-дрони по Куцурубській громаді. Постраждалих немає, повідомив голова області Віталій Кім.

Також двічі ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 306 людей, у тому числі 34 дітей, повідомив голова області Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Катеринівка і Максимільянівка. На Курахове росіяни скинули керовану авіабомбу. У Гродівці загинула людина. У Миколаївці Новогродівської громади пошкоджено 2 приватні будинки, багатоповерхівку і адмінбудівлю. У Розі Покровської громади поранено людину, зруйновано 5 будинків, ще 30 пошкоджено.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 нежитлові будівлі і 3 багатоповерхівки; у Зарічному зруйновано 9 будинків, у Торському — пошкоджено 3. У Предтечиному Костянтинівської громади пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Торецьку 3 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 5 будинків. У Сіверську поранено людину, пошкоджено будинок; ще 2 будинки пошкоджені у Серебрянці.