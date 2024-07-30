440 обстрелов Запорожской области, раненые в Харьковской и Херсонской областях: как прошли сутки в регионах

За прошедшие сутки и ночью 30 июля российские оккупационные войска продолжали обстреливать населенные пункты Украины, в результате чего были разрушены жилые дома, а мирные жители получили ранения.

Вечером русская армия продолжала терроризировать Никопольщину

Целила по райцентру еще трижды. Применила дроны-камикадзе. Ночью, к счастью, прошло. Всюду по области – без вражеских ударов, сообщили в ОВА.

Впрочем, с самого утра – снова атака. Тяжелой артиллерией агрессор устроил по Марганецкому обществу.

По Запорожской области россияне ударили 440

В течение суток оккупанты 440 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 12 населённых пунктов. Войска РФ ударили ракетой по Запорожью. Враг нанес авиационные удары по Каменскому и Лобковому, сообщили в ОВА.

260 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку. 9 обстрелов из РСЗО накрыли Малую Токмачку, Новоданиловку и Новоандреевку. 168 артобстрелов нанесены по территории Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Новоданиловки, Малиновки и Левадного. Поступило 11 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

На Харьковщине ранен мужчина

В Купянске в результате обстрела ранен 71-летний мужчина, он госпитализирован. В Купянском районе в с. Домашнее в результате артобстрела поврежден частный дом, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В Изюмском районе в селе Первомайское произошло возгорание частного дома в результате попадания FPV-дрона. Повреждены снаружи.

В Чугуевском районе в с. Лозовая в результате обстрела разрушены 4 частных дома и 9 хозяйственных построек, повреждено 13 частных домов и 17 хозяйственных построек. В результате обстрела КАБ повреждены 8 домов и автомобиль.

В Херсонской области 8 человек получили ранения

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Камышаны, Чернобаевка, Приднепровское, Кизомис, Белозерка, Громадное, Ромашково, Берислав, Львове, Тягинка, Новотягинка, Шляхово, Змиевка и город Херсон, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения.

Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры и припортовую инфраструктуру; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе многоэтажку и 24 частных дома. Также повреждены газопроводы.

В Николаевской области под обстрелами находились две общины

29 июля враг дважды направил FPV-дроны по Куцурубской общине. Пострадавших нет, сообщил глава области Виталий Ким.

Также дважды враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донбасса

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуировано 306 человек, в том числе 34 детей, сообщил глава области Вадим Филашкин.

Покровский район. В Марьинском обществе обстреляны Екатериновка и Максимилиановка. На Курахово россияне сбросили управляемую авиабомбу. В Гродовке погиб человек. В Николаевке Новогродовской общины повреждены 2 частных дома, многоэтажка и админздание. В Роге Покровской общины ранен человек, разрушены 5 домов, еще 30 повреждены.

Краматорский район. В Лимане повреждены 2 нежилых здания и 3 многоэтажки; в Заречном разрушены 9 домов, в Торском — повреждены 3. В Предтечине Константиновской общины поврежден дом.

Бахмутский район. В Торецке 3 человека погибли и 3 ранены, повреждены 5 домов. В Северске ранен человек, поврежден дом; еще 2 дома повреждены в Серебрянке.