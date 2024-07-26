Ворог завдав удару "шахедами" по енергетичних об’єктах в Житомирській та Чернігівській областях: як пройшла доба у регіонах

Армія країни-агресорки випустила по Україні ударні безпілотники, через падіння уламків яких відбулося пошкодження енергетичної інфраструктури у Житомирській та Чернігівській областях. Крім того, по Запорізькій області було завдано 441 удар, а Донеччину обстріляли 22 рази.

Сили ППО знищили 20 із 22 випущених армією РФ "шахедів"

У ніч на 26 липня 2024 року противник вдарив балістичною ракетою "Іскандер-М" по Донеччині та ударними БпЛА типу Shahed, повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 "шахедів". 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.

На Харківщині внаслідок обстрілів є поранені

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, у с. Кирилівка Чугуївського району внаслідок обстрілу горів дах сільського клубу, постраждала 48-річна жінка. У с. Волохівське внаслідок обстрілу горів приватний будинок, постраждав 43-річний чоловік.

Також відбувся обстріл Куп’янської громади. Сталося потрапляння снаряду в землю між двома багатоквартирними будинками, внаслідок чого постраждали жінка 69 років, двоє чоловіків 71 рік та 72 роки.

Крім того, у с. Курилівка Куп’янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ постраждала 80-річна жінка. Також через обстріл горіла 3-х поверхова приватна будівля.

У с. Р. Лозова Харківського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 5 приватних будинків, постраждали чоловік 44 роки, жінка 69 років.

За межами с. Глушківка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла трава.

Ворог завдав 441 удар по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти завдали 441 удар по 9 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Малій Токмачці та Кам’янському.

235 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку. 15 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Новоандріївку та Малу Токмачку. 185 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Через ворожу агресію на Херсонщині загинула одна людина

Згідно з повідомленням начальника Херсонської області Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Білозерка, Дніпровське, Придніпровське, Понятівка, Берислав, Любимівка, Михайлівка, Дудчани, Новоолександрівка, Тягинка, Бургунка, Брускинське та місто Херсон.

Російські військові поцілили в медичний заклад та адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 8 багатоповерхівок та 24 приватні будинки. Також пошкоджено приватні автомобілі.

Ворог атакував область "шахедами". За результатами бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони знищено 10 ворожих ударних БпЛА. Внаслідок падіння уламків в обласному центрі спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення.

Армія РФ обстріляла Донеччину 22 рази

Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Іллінка, Романівна і Єлизаветівка. У Кураховому під вогнем промзона. У Гродівській громаді росіяни скинули КАБи на Іванівка і Веселе.

У Зарічному Лиманської громади зруйновано 2 будинки і пошкоджено 3, у Ямполі — пошкоджено 2 будинки. У Краматорську обстріляна промзона. У Костянтинівці пошкоджені 5 багатоповерхівок, адмінбудівля і інфраструктурний об'єкт. В Іллінівській громаді пошкоджені 9 об'єктів.

У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецьку 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 2 будинки. У Сіверську зруйновано багатоповерхівку і пошкоджено 2 приватні будинки

Армія РФ обстріляла Нікополь і дві громади на Дніпропетровщині

Ворог тероризував Нікопольщину, застосовуючи дрони-камікадзе. Ними бив по району ввечері та вранці, розповів голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Поцілив по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах.

Пошкоджена інфраструктура, але люди не постраждали.

У Житомирській області пошкоджено енергетичні обʼєкти

Як повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, в ніч на 26 липня уламками БпЛА було пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури та енергетики.

Здійснюється ліквідація наслідків та оцінка завданих збитків. Жертв серед цивільного населення немає.

На Чернігівщині відбулося влучання в обʼєкт інфраструктури

"Чергова атака російських "шахедів" по Ніжину", - заявив голова Чернігівської ОДА Вячеслав Чаус.

Він повідомив, що відбулося влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу.

Ворог обстріляв одну громаду на Миколаївщині

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, минулої доби ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

На Сумщині пролунало 23 вибухи

Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи, повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Есманьська громади.