Враг нанес удар "шахедами" по энергетическим объектам в Житомирской и Черниговской областях: как прошли сутки в регионах

Армия страны-агрессора выпустила по Украине ударные беспилотники, из-за падения обломков которых произошло повреждение энергетической инфраструктуры в Житомирской и Черниговской областях. Кроме того, по Запорожской области был нанесен 441 удар, а Донецкую область обстреляли 22 раза.

Силы ПВО уничтожили 20 из 22 выпущенных армией РФ "шахедов"

В ночь на 26 июля 2024 года противник ударил баллистической ракетой "Искандер-М" по Донетчине и ударными БпЛА типа Shahed, сообщили в воздушных силах ВСУ.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 22 "шахедов". 20 из них сбиты противовоздушной обороной в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.

На Харьковщине в результате обстрелов есть раненые

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, в с. Кирилловка Чугуевского района в результате обстрела горела крыша сельского клуба, пострадала 48-летняя женщина. В с. Волоховское в результате обстрела горел частный дом, пострадал 43-летний мужчина.

Также произошел обстрел Купянской общины. Произошло попадание снаряда в землю между двумя многоквартирными домами, в результате чего пострадали женщина 69 лет, двое мужчин 71 и 72 года.

Кроме того, в с. Куриловка Купянского района в результате обстрела из РСЗО пострадала 80-летняя женщина. Также из-за обстрелов горело 3-х этажное здание.

В с. Р. Лозовая Харьковского района в результате обстрела КАБ повреждены 5 частных домов, пострадали мужчина 44 года, женщина 69 лет.

За пределами с. Глушковка Купянского района в результате обстрела горела трава.

Враг нанес 441 удар по Запорожской области

В течение суток оккупанты нанесли 441 удар по 9 населенным пунктам Запорожской области, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

В частности, войска РФ нанесли 6 авиационных ударов по Малой Токмачке и Каменскому.

235 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Малиновку и Новоандреевку. 15 обстрелов РСЗО накрыли Роботино, Новоандреевку и Малую Токмачку. 185 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Малиновки и Левадного.

Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Из-за вражеской агрессии в Херсонской области погиб один человек

Согласно сообщению начальника Херсонской области Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Белозерка, Днепровское, Приднепровское, Понятовка, Берислав, Любимовка, Михайловка, Дудчаны, Новоалександровка, Тягинка, Бургунка, Брускинское и город Херсон.

Российские военные попали в медицинское учреждение и админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 8 многоэтажек и 24 частных дома. Также повреждены частные автомобили.

Враг атаковал область "шахедами". По результатам боевой работы подразделений противовоздушной обороны уничтожены 10 вражеских ударных БПЛА. В результате падения обломков в областном центре вспыхнули пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 – получили ранения.

Армия РФ обстреляла Донбасс 22 раза

Всего за сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

В Марьинской общине из артиллерии обстреляны Ильинка, Романовка и Елизаветовка. В Курахово под огнем промзона. В Гродовской общине россияне сбросили КАБы на Ивановку и Веселое.

В Заречном Лиманской общины разрушены 2 дома и повреждены 3, в Ямполе — повреждены 2 дома. В Краматорске обстреляна промзона. В Константиновке повреждены 5 многоэтажек, админздание и инфраструктурный объект. В Ильиновской общине повреждены 9 объектов.

В Часовоярской общине повреждены 5 частных домов и 2 многоэтажки. В Торецке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 2 дома. В Северске разрушена многоэтажка и повреждены 2 частных дома

Армия РФ обстреляла Никополь и две общины на Днепропетровщине

Враг терроризировал Никопольщину, применяя дроны-камикадзе. Ими бил по району вечером и утром, рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Попал по Никополю, Марганецкой и Красногригоревской общинам.

Повреждена инфраструктура, но люди не пострадали.

В Житомирской области повреждены энергетические объекты

Как сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, в ночь на 26 июля обломками БпЛА были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики.

Осуществляется ликвидация последствий и оценка нанесенного ущерба. Жертв среди гражданского населения нет.

В Черниговской области произошло попадание в объект инфраструктуры

"Очередная атака российских "шахедов" по Нежину", — заявил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Он сообщил, что произошло попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие, ранено гражданское лицо.

Враг обстрелял одну общину в Николаевской области

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, за прошедшие сутки враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. Пострадавших нет.

В Сумской области прогремели 23 взрыва

Ночью и утром россияне провели 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва, сообщили в Сумской ОВД.

Обстрелам подверглись Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Эсманьская общины.