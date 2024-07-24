Армія РФ атакувала Україну "шахедами", Харків балістикою, а Запорізьку область обстріляла 406 разів: ситуація у регіонах

По Харкову було нанесено удар балістичною ракетою, в Харківській області постраждав приватний екопарк. Через ворожі обстріли є загиблі і поранені у Харківській, Донецькій, Херсонській і Одеській областях.

Сили ППО збили 17 "шахедів" та 8 розвідувальних БпЛА

Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на 24 липня 2024 року російські окупанти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою "Іскандер-М" та ракетою, тип якої встановлюється. Також ворог атакував південь країни ударними БпЛА типу Shahed.

Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БпЛА противника. Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА. Більшість – на Одещині.

Також протягом минулої доби та поточної доби Силами оборони України на різних напрямках знищено щонайменше 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника: 4 – Zala, 2 – Supercam, 2 – "Орлан-10".

Ворог обстріляв Харків з балістики та приватний екопарк у області

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, внаслідок ракетного балістичного обстрілу Немишлянського району Харкова пошкоджено промислову будівлю, п’ять автомобілів, один будинок.

У ДСНС повідомили, що ворог також обстріляв територію приватного екопарку у с. Лісне Харківського району. Сталася пожежа на території будівлі конюшні, полум'я перекинулося на дерев'яну господарчу споруду й гостьовий будинок. Загальна площа пожежі склала близько 1500 кв.м.

Працівники екопарку оперативно та вчасно евакуювали коней зі стайні й врятували їх.

Двоє чоловіків 1983 та 2005 р.н. отримали поранення від вибухів.

Крім того, у м. Богодухів відбулося влучання по відкритій місцевості, а у м. Куп’янськ внаслідок обстрілу зруйновано будинок.

Ворог 406 разів обстріляв Запорізьку область

Впродовж доби окупанти завдали 406 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, війська РФ здійснили авіаційні удари по Кам’янському та Малій Токмачці.

185 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку. 16 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Новоандріївку, Новоданилівку та Малу Токмачку. 203 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

У Донецькій області через ворожі обстріли є загиблі і поранені

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок.

У Маринівці Новогродівської громади поранено 3 людини, пошкоджено автомобіль. У Кураховому пошкоджено багатоповерхівку і приватні будинки, у Гірнику пошкоджено багатоповерхівку, у Сонцівці — 4 приватні будинки.

У Лимані 3 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 19 будинків і крамницю; також у громаді пошкоджено 2 будинки у Зарічному. У Костянтинівці пошкоджені 2 приватні будинки. Ще 2 об'єкти пошкоджено у Зорі Іллінівської громади.

У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.

У Херсонській області через ворожу агресію загинула одна людина

Як повідомив начальник Херсонської області Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Станіслав, Білозерка, Приозерне, Чорнобаївка, Антонівка, Садове, Понятівка, Микільське, Чайкине, Бургунка, Крупиця, Гаврилівка, Качкарівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 12 приватних будинків. Пошкоджено приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

Армія РФ атакувала Нікопольщину дронами-камікадзе і арт-снарядами

"Вночі підрозділ ПвК "Схід" знищив над областю ворожий шахед", - йдеться в повідомленні голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

Він розповів, що ввечері агресор поцілив десятком артснарядів по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині.

Атакувати район взявся і з самого ранку. По Нікополю вдарив дронами-камікадзе. Обстріляв місто й з важкої артилерії. Люди неушкоджені. Понівечені 3 приватні будинки і стільки ж господарських споруд, гараж, лінія електропередач та газогін.

В Одеській області через атаку безпілотників постраждали троє людей

Вночі ворог атакував ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одещини, повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

Під прицілом росіян була припортова інфраструктура та багатоквартирний житловий будинок. Троє людей отримали поранення. Двоє з них шпиталізували у стані середньої ступеню важкості, ще одна постраждала отримала медичну допомогу на місці.

Внаслідок обстрілу відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено 3 вантажних автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

У Миколаївській області через ракетний удар загорілася суха трава

Учора, 23 липня, у Вознесенському районі внаслідок ракетного удару, на відкритій території за межами населеного пункту відбулося займання сухої трави. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає.

На Сумщині пролунало 78 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 78 вибухів, повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.