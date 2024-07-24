Армия РФ атаковала Украину "шахедами", Харьков баллистикой, а Запорожскую область обстреляла 406 раз: ситуация в регионах

По Харькову был нанесен удар баллистической ракетой, в Харьковской области пострадал частный экопарк. Из-за вражеских обстрелов есть погибшие и раненые в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Одесской областях.

Силы ПВО сбили 17 "шахедов" и 8 разведывательных БПЛА

Согласно сообщению Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 24 июля 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Харьковщине баллистической ракетой "Искандер-М" и ракетой, тип которой устанавливается. Также враг атаковал юг страны ударными БпЛА типа Shahed.

Всего радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 23 ударных БПЛА противника. Отражали воздушное нападение подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил. В результате противовоздушного боя сбиты 17 вражеских БпЛА. Большинство – в Одесской области.

Также за прошедшие сутки и текущие сутки Силами обороны Украины на разных направлениях уничтожены по меньшей мере 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника: 4 – Zala, 2 – Supercam, 2 – "Орлан-10".

Враг обстрелял Харьков баллистикой и частный экопарк в области

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, в результате ракетных баллистических обстрелов Немышлянского района Харькова повреждено промышленное здание, пять автомобилей, один дом.

В ГСЧС сообщили, что враг также обстрелял территорию частного экопарка в с. Лесное Харьковского района. Произошел пожар на территории здания конюшни, пламя перекинулось на деревянное хозяйственное сооружение и гостевой дом. Общая площадь пожара составила около 1500 кв.м.

Работники экопарка оперативно и своевременно эвакуировали коней из конюшни и спасли их.

Двое мужчин 1983 и 2005 г.р. получили ранения от взрывов.

Кроме того, в г. Богодухов произошло попадание по открытой местности, а в г. Купянск в результате обстрела разрушен дом.

Враг 406 раз обстрелял Запорожскую область

В течение суток оккупанты нанесли 406 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

В частности, войска РФ нанесли авиационные удары по Каменскому и Малой Токмачке.

185 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Новоданиловка, Малиновку и Новоандреевку. 16 обстрелов РСЗО накрыли Роботино, Новоандреевку, Новоданиловку и Малую Токмачку. 203 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Новоданиловки, Малиновки и Левадного.

Поступили 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов есть погибшие и раненые

Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

В Новоукраинке Угледарской общины поврежден дом.

В Мариновке Новогродовской общины ранены 3 человека, поврежден автомобиль. В Курахово повреждены многоэтажки и частные дома, в Горняке повреждены многоэтажки, в Солнцевке — 4 частных дома.

В Лимане 3 человека погибли и 3 ранены, повреждены 19 домов и магазин; также в общине повреждены 2 дома в Заречном. В Константиновке повреждены 2 частных дома. Еще 2 объекта повреждены в Заре Ильиновской общины.

В Часовоярской общине повреждены 6 частных домов, многоэтажка и 2 промышленных здания. В Серебрянке Северской общины поврежден дом.

В Херсонской области из-за вражеской агрессии погиб один человек

Как сообщил начальник Херсонской области Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Приднепровское, Станислав, Белозерка, Приозерное, Чернобаевка, Антоновка, Садовое, Понятовка, Никольское, Чайкино, Бургунка, Крупица, Гавриловка, Качкаровка и Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 12 частных домов. Повреждены частные автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 — получили ранения.

Армия РФ атаковала Никопольщину дронами-камикадзе и арт-снарядами

"Ночью подразделение ПВК "Восток" уничтожило над областью вражеский шахед", — говорится в сообщении главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Он рассказал, что вечером агрессор попал десятком артснарядов по Марганецкой общине Никопольщины.

Атаковать район взялся и с самого утра. По Никополю ударил дронами-камикадзе. Обстрелял город и из тяжелой артиллерии. Люди невредимы. Изуродованы 3 частных дома и столько же хозяйственных построек, гараж, линия электропередач и газопровод.

В Одесской области из-за атаки беспилотников пострадали три человека

Ночью враг атаковал ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Под прицелом россиян была припортовая инфраструктура и многоквартирный жилой дом. Три человека получили ранения. Двое из них госпитализировали в средней степени тяжести, еще одна пострадавшая получила медицинскую помощь на месте.

В результате обстрела произошло разрушение нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждены 3 грузовых автомобиля. На месте также вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный сотрудниками ГСЧС.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

В Николаевской области из-за ракетного удара загорелась сухая трава

Вчера, 23 июля, в Вознесенском районе в результате ракетного удара, на открытой территории за пределами населенного пункта произошло возгорание сухой травы. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Пожар был оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет.

В Сумской области раздалось 78 взрывов

Ночью и утром россияне провели 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 78 взрывов, сообщили в Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Миропольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская общины.