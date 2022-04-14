"Слуга народу" не підтримає законопроект про кримінальну відповідальність для чоловіків, які виїхали за кордон

Фракція "Слуга Народу" у Верховній Раді не підтримуватиме законопроект (№ 7265 ) про кримінальну відповідальність для чоловіків, які виїхали за кордон. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова фракції Давид Арахамія.

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"Ми вважаємо, що в такому вигляді ця законодавча норма шкідлива і небезпечна як для оборони України сьогодні, так і для відновлення її в майбутньому. Сотні тисяч українців повернулися додому, щоб захищати свою країну під час війни. Багато хто працює за кордоном і пересилає в Україну гроші - як допомога сім'ям або як пожертвування у фонди оборони країни", - написав він.

За його словами, запропонована норма аж ніяк не вирішує тієї мети, яку насправді потрібно досягти: покарати кілька десятків чиновників, чиновників та депутатів, які втекли з України під час війни.

Арахамія зазначив, що парламентарі шукатимуть інших способів покарання цих осіб. Щодо решти людей, жодних санкцій не буде і бути не може.

"Ми зацікавлені в тому, щоб після завершення бойових дій, після нашої перемоги всі наші громадяни повернулися до України, працювали над її відновленням та мали змогу жити звичним життям", - написав Арахамія.

Нагадаємо, що Верховна Рада одержала цей законопроект 8 квітня. Через три дні документ був спрямований на ознайомлення народним депутатам.