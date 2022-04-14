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"Слуга народу" не підтримає законопроект про кримінальну відповідальність для чоловіків, які виїхали за кордон

"Слуга народу" не підтримає законопроект про кримінальну відповідальність для чоловіків, які виїхали за кордон

Фракція "Слуга Народу" у Верховній Раді не підтримуватиме законопроект (№ 7265 ) про кримінальну відповідальність для чоловіків, які виїхали за кордон. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова фракції Давид Арахамія.

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"Ми вважаємо, що в такому вигляді ця законодавча норма шкідлива і небезпечна як для оборони України сьогодні, так і для відновлення її в майбутньому. Сотні тисяч українців повернулися додому, щоб захищати свою країну під час війни. Багато хто працює за кордоном і пересилає в Україну гроші - як допомога сім'ям або як пожертвування у фонди оборони країни", - написав він.

За його словами, запропонована норма аж ніяк не вирішує тієї мети, яку насправді потрібно досягти: покарати кілька десятків чиновників, чиновників та депутатів, які втекли з України під час війни.

Арахамія зазначив, що парламентарі шукатимуть інших способів покарання цих осіб. Щодо решти людей, жодних санкцій не буде і бути не може.

"Ми зацікавлені в тому, щоб після завершення бойових дій, після нашої перемоги всі наші громадяни повернулися до України, працювали над її відновленням та мали змогу жити звичним життям", - написав Арахамія.

Нагадаємо, що Верховна Рада одержала цей законопроект 8 квітня. Через три дні документ   був спрямований на ознайомлення   народним депутатам.

Автор:
Степан Крьока